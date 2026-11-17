Már készül a karácsonyi rohamra a Magyar Posta, amely szerint az ünnepek előtti időszakban az éves csomagforgalom közel negyede összpontosul az utolsó hat hétre. A vállalat arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az ajándékok feladását. A karácsonyig garantált kézbesítéshez a belföldi csomagokat legkésőbb december 18-ig kell átadni a Postának. Az online vásárlóknak arra is figyelniük kell, hogy a rendelés leadása és a csomag tényleges postára adása között akár több nap is eltelhet.

A Magyar Posta tájékoztatása szerint a december 18-ig, vagyis péntekig átadott belföldi csomagok érkezhetnek meg karácsonyig a címzettekhez. A vállalat logisztikai központjai felkészültek a megnövekedett forgalomra, de a határidő betartásához az ügyfelek időzítése is elengedhetetlen.

Az online vásárlóknak különösen érdemes odafigyelniük egy fontos részletre. A webáruházban leadott rendelés időpontja nem azonos a csomag postára adásának dátumával. Hiába vásárolunk meg tehát egy ajándékot időben, ha a kereskedő csak napokkal később adja át a küldeményt a kézbesítőnek. A Posta ezért azt javasolja, hogy rendelés előtt mindenki ellenőrizze a webáruház által vállalt szállítási határidőt, és azt is, mikor kerülhet ténylegesen a küldemény a kézbesítőhöz.

Az ünnepi időszakban országszerte közel 3000 átvételi pont áll az ügyfelek rendelkezésére. A hagyományos posták és postapartnerségek mellett MPL-csomagautomaták, valamint MOL és Coop PostaPontok is segítik a csomagok átvételét.

A legtöbb MPL-automata a nap 24 órájában elérhető, így a vásárlók a saját időbeosztásukhoz igazíthatják az átvételt. A karácsonyi csúcsidőszakban a Posta naponta akár kétszer is újratöltheti az automatákat, amennyiben a felszabaduló rekeszek ezt lehetővé teszik. A vállalat arra kéri a címzetteket, hogy az értesítés megérkezése után minél hamarabb vegyék át a csomagjukat. Ezzel nemcsak a saját küldeményükhöz jutnak hozzá gyorsabban, hanem mások számára is felszabadítják a rekeszeket.

A Posta a csaló webáruházakra is figyelmeztet

A karácsonyi vásárlási roham idején az online csalások kockázata is nagyobb lehet. A Magyar Posta ezért azt javasolja, hogy ismeretlen webáruházból történő rendelés esetén az előre utalás helyett inkább az utánvétes fizetést válasszuk.

Vásárlás előtt érdemes ellenőrizni, hogy a webshop feltünteti-e a szükséges cégadatokat, így a vállalkozás nevét, székhelyét, adószámát és elérhetőségeit. Az is bizalmat kelthet, ha könnyen elérhető ügyfélszolgálat működik az oldalon, és lehetőség van utánvétes fizetésre.

A Posta külön felhívta a figyelmet az úgynevezett kamucsomagokra is. Ezeknél előfordulhat, hogy valaki olyan küldeményt kap, amelyet valójában nem ő rendelt meg. A vállalat hangsúlyozza, hogy a csomagok tartalmáról nincs információja, kizárólag a kézbesítést végzi. A címzettnek kell ellenőriznie, hogy valóban vár-e rendelést.

Ebben segíthet, ha a vásárlás után kapott rendelési azonosítókat megőrizzük, és átvételkor ezek alapján is ellenőrizzük a küldeményt. A Posta azt is javasolja, hogy ha valaki más veszi át helyettünk a csomagot, előre tájékoztassuk őt a várható küldeményről, és adjuk meg a rendelési azonosítót.

A vámváltozások ellenére is nagy karácsonyi rohamra számítanak

Az idei nemzetközi e-kereskedelmi változások várhatóan mérséklik az Európai Unión kívülről érkező, alacsony értékű csomagok számát, a Magyar Posta azonban így is jelentős forgalomra készül. A vállalat éves csomagforgalmának mintegy negyede az év utolsó hat hetében jelentkezik. Ez jól mutatja, mekkora terhelést jelent a karácsonyi időszak a logisztikai rendszernek.

A Posta szerint a kapacitások rendelkezésre állnak, a zavartalan kézbesítéshez azonban az is szükséges, hogy a vásárlók időben adják fel a küldeményeket, és ne halasszák az ajándékrendeléseket az utolsó napokra.