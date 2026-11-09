Taktikát váltanak a népszerű gyorsétterem-láncok: akciók helyett a minőséggel csábítanák vissza a vendégeket

Az étteremláncok vezetői a kedvezmények és akciók helyett ismét magukra az ételekre helyezik a hangsúlyt, abban bízva, hogy a jobb minőséggel és a finomabb ízekkel visszacsábíthatják a vendégeket. Az elmúlt két évben a fogyasztók ritkábban jártak étterembe, és jóval válogatósabbá váltak, a vállalatok pedig rájöttek, hogy a megfelelő ár-érték arányhoz a kedvező árazás mellett az ételek magas színvonala is elengedhetetlen. Ez utóbbi a hosszú távú növekedésnek és a franchise-partnerek nyereségességének egyaránt alapfeltétele, írta meg a CNBC.

A Wendy's és a Chipotle Mexican Grill vezérigazgatói a legutóbbi negyedéves gyorsjelentéseik alkalmával már be is jelentették az étlapjukat érintő fejlesztéseket. A Chipotle az ideiglenesen visszatérő marhaszegyét továbbfejlesztett recept alapján kínálja, míg a Wendy's egy ötlépéses megújulási stratégia részeként teszteli a vastagabb és ropogósabb bacont, a krémesebb Frosty desszertet, valamint a szendvicsekbe kerülő egész salátaleveleket.

A lánc mindezt azután közölte, hogy zsinórban a hetedik negyedévben csökkent az azonos egységekre jutó forgalma, és elutasította a Trian Partners 1,4 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát, arra hivatkozva, hogy az alulértékeli az új stratégiában rejlő üzleti lehetőségeket.

A Burger King amerikai éttermeinél azt a receptet másolják, amellyel 2009-ben a Domino's Pizza ért el közel tízszázalékos forgalomnövekedést a tészta és a szósz lecserélése, valamint a korábbi minőséget önkritikusan kifigurázó reklámkampány után. A Burger King idén előbb a zászlóshajónak számító Whopper zsemléjét és majonézét cserélte le, szeptemberben pedig teljesen megújította a csirkefalatkáit. Ezek már kizárólag csirkemellből, ropogósabb panírral és ízesebb páccal készülnek, újragondolt szószok kíséretében.

A változtatások hatására a harmadik negyedévben két számjegyű növekedést ért el a Whopper értékesítése, a csirkefalatkák forgalma több mint 35 százalékkal ugrott meg, a lánc amerikai éttermeinek azonos egységekre jutó árbevétele pedig 8,4 százalékkal bővült.

Nemcsak a nehézségekkel küzdő hálózatok javítanak a kínálatukon. A Chili's az elmúlt három évben 52 százalékos forgalomnövekedést könyvelhetett el a meglévő éttermeiben, ám az oldalas, a hamburgerek és a nachos után most a salátákat és a steakeket is fejleszteni kívánja. A láncot birtokló Brinker International vezérigazgatója szerint a feldolgozóüzemek helyett inkább helyben, száraz érleléssel teszik majd omlósabbá a marhahúst, ami ugyan valamivel drágább eljárás, de sokkal jobb ízt eredményez.

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Eközben a rivális Applebee's szaftosabb csirkemellcsíkokat vezetett be a legutóbbi negyedévben, 2027-ben pedig a teljes fehérjekínálatát tervezi átalakítani, igazodva a szénhidrátokat háttérbe szorító fogyasztói trendekhez.

A gyorsan növekvő csirke- és kávékategóriákra összpontosít a McDonald's is, miután az olcsóbb menükre építő stratégiája nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és az amerikai üzletágának azonos egységekre jutó forgalma 0,2 százalékkal visszaesett a harmadik negyedévben. Az étteremlánc Chicago környékén már teszteli a helyben panírozott csirkeszárnyakat, a csirkemellcsíkokat és egy új szendvicset, a próbát pedig 2027 elején további amerikai és írországi helyszínekre is kiterjeszti.

Emellett frissebb kávébabokkal és korszerűbb gépekkel javítják a kávé minőségét, októberben pedig egy többéves képzési programot is elindítottak a központi dolgozók, az éttermi alkalmazottak és a franchise-partnerek számára, hogy biztosítsák az alapvető ételek állandó minőségét és a receptúrák pontos betartását.