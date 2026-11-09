2026. november 9. hétfő Tivadar
3 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fast food concept with greasy fried restaurant take out as onion rings burger and hot dogs with fried chicken french fries and pizza as a symbol of diet temptation resulting in unhealthy nutrition.
Vásárlás

Taktikát váltanak a népszerű gyorsétterem-láncok: akciók helyett a minőséggel csábítanák vissza a vendégeket

Pénzcentrum
2026. november 9. 14:24 3 perc

Az étteremláncok vezetői a kedvezmények és akciók helyett ismét magukra az ételekre helyezik a hangsúlyt, abban bízva, hogy a jobb minőséggel és a finomabb ízekkel visszacsábíthatják a vendégeket. Az elmúlt két évben a fogyasztók ritkábban jártak étterembe, és jóval válogatósabbá váltak, a vállalatok pedig rájöttek, hogy a megfelelő ár-érték arányhoz a kedvező árazás mellett az ételek magas színvonala is elengedhetetlen. Ez utóbbi a hosszú távú növekedésnek és a franchise-partnerek nyereségességének egyaránt alapfeltétele, írta meg a CNBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Wendy's és a Chipotle Mexican Grill vezérigazgatói a legutóbbi negyedéves gyorsjelentéseik alkalmával már be is jelentették az étlapjukat érintő fejlesztéseket. A Chipotle az ideiglenesen visszatérő marhaszegyét továbbfejlesztett recept alapján kínálja, míg a Wendy's egy ötlépéses megújulási stratégia részeként teszteli a vastagabb és ropogósabb bacont, a krémesebb Frosty desszertet, valamint a szendvicsekbe kerülő egész salátaleveleket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lánc mindezt azután közölte, hogy zsinórban a hetedik negyedévben csökkent az azonos egységekre jutó forgalma, és elutasította a Trian Partners 1,4 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát, arra hivatkozva, hogy az alulértékeli az új stratégiában rejlő üzleti lehetőségeket.

Kapcsolódó cikkeink:

A Burger King amerikai éttermeinél azt a receptet másolják, amellyel 2009-ben a Domino's Pizza ért el közel tízszázalékos forgalomnövekedést a tészta és a szósz lecserélése, valamint a korábbi minőséget önkritikusan kifigurázó reklámkampány után. A Burger King idén előbb a zászlóshajónak számító Whopper zsemléjét és majonézét cserélte le, szeptemberben pedig teljesen megújította a csirkefalatkáit. Ezek már kizárólag csirkemellből, ropogósabb panírral és ízesebb páccal készülnek, újragondolt szószok kíséretében.

A változtatások hatására a harmadik negyedévben két számjegyű növekedést ért el a Whopper értékesítése, a csirkefalatkák forgalma több mint 35 százalékkal ugrott meg, a lánc amerikai éttermeinek azonos egységekre jutó árbevétele pedig 8,4 százalékkal bővült.

Nemcsak a nehézségekkel küzdő hálózatok javítanak a kínálatukon. A Chili's az elmúlt három évben 52 százalékos forgalomnövekedést könyvelhetett el a meglévő éttermeiben, ám az oldalas, a hamburgerek és a nachos után most a salátákat és a steakeket is fejleszteni kívánja. A láncot birtokló Brinker International vezérigazgatója szerint a feldolgozóüzemek helyett inkább helyben, száraz érleléssel teszik majd omlósabbá a marhahúst, ami ugyan valamivel drágább eljárás, de sokkal jobb ízt eredményez.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Eközben a rivális Applebee's szaftosabb csirkemellcsíkokat vezetett be a legutóbbi negyedévben, 2027-ben pedig a teljes fehérjekínálatát tervezi átalakítani, igazodva a szénhidrátokat háttérbe szorító fogyasztói trendekhez.

A gyorsan növekvő csirke- és kávékategóriákra összpontosít a McDonald's is, miután az olcsóbb menükre építő stratégiája nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és az amerikai üzletágának azonos egységekre jutó forgalma 0,2 százalékkal visszaesett a harmadik negyedévben. Az étteremlánc Chicago környékén már teszteli a helyben panírozott csirkeszárnyakat, a csirkemellcsíkokat és egy új szendvicset, a próbát pedig 2027 elején további amerikai és írországi helyszínekre is kiterjeszti.

Emellett frissebb kávébabokkal és korszerűbb gépekkel javítják a kávé minőségét, októberben pedig egy többéves képzési programot is elindítottak a központi dolgozók, az éttermi alkalmazottak és a franchise-partnerek számára, hogy biztosítsák az alapvető ételek állandó minőségét és a receptúrák pontos betartását.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #utazás #étterem #gyorsétterem #forgalom #stratégia #minőség #burger king #árbevétel #ételek #mcdonalds #fogyasztók #éttermek
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:30
17:28
17:22
17:15
17:01
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
november 9. 13:44 Megtorpant a forint: hiába esik a dollár, elfogyott a magyar deviza lendülete
november 9. 10:45 Mi a fene folyik a részvénypiacokon? A magyar tőzsde veri Európát
november 8. 11:04 Megtorpant a magyar tőzsde: hiába a jó negyedéves eredmények, lefordult a részvényindex
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 8.
„A magyar konyha sok mindent elbír” – így matekozik ma egy budai sztárétterem séfje a drágulás közepette
2026. november 9.
Szomorú igazság derült ki a magyar férfiakról: ezért élnek lényegesen kevesebbet, mint a nők
2026. november 9.
Brutális a szakadék magyar és magyar között: ennyiből gazdálkodnak a leggazdagabb és a legszegényebb családok
2026. november 9.
Csalóka lehet a tőzsdei grafikon: nem annyit keresel a befektetéseden, mint elsőre hinnéd - ezzel sok magyar nem számol
NAPTÁR
Tovább
2026. november 9. hétfő
Tivadar
46. hét
November 9.
A világszabadság napja
November 9.
Feltalálók napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Egy Magyarországon alig több mint 1000 forintért kapható vaj nyerte el a világ legjobb vaja címet
2
4 napja
Itt a Lidl és a CBA válasza a decemberi 24-i kötelező boltzárra: erre készülhetnek a vásárlók
3
3 hete
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
4
3 hete
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
5
2 hete
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 9. 17:30
Anyagi helyzetéről vallott Gálvölgyi János: "a mai napig nem tudom, mennyi a nyugdíjam"
Pénzcentrum  |  2026. november 9. 16:03
Szomorú igazság derült ki a magyar férfiakról: ezért élnek lényegesen kevesebbet, mint a nők
Agrárszektor  |  2026. november 9. 16:32
Bezuhant a forgalom: már alig vásárolnak műtrágyát a magyar gazdák