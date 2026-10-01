Sokmilliós fejlesztés jön a vidéki nagyvárosban: új üzletház és McDonald’s is érkezhet

Nagy változás jöhet Szeged Felsővárosában: üzletház és McDonald’s étterem épülhet a Tiszavirág Sportuszoda melletti, jelenleg elhanyagolt területen. A beruházó csaknem 300 millió forint értékű közterületi fejlesztést is vállalna, többek között utat, parkolókat és gyalogos-kerékpáros kapcsolatot alakítanának ki.

Új üzletház és gyorsétterem érkezhet Szeged Felsővárosába, ha megvalósul az Etelka sori beruházás. A város közgyűlése szeptember 25-én megszavazta az önkormányzat és az Etelka Invest Kft. együttműködésének fő feltételeit. A fejlesztés a Tiszavirág Sportuszoda melletti, több mint 2,2 hektáros területet érintené.

A beruházás egyik látványos eleme egy új üzletház és egy McDonald’s étterem lehet. A terület azonban nemcsak új épületekkel változna meg: a beruházó a környék közlekedésének fejlesztését is vállalná - írta a Delmagyar.

Utat, parkolókat és kerékpáros kapcsolatot is építenének

A tervek szerint felújítanák a Becsei utca érintett szakaszának teljes burkolatát, rendbe tennék a járdákat és az útszegélyeket, valamint a meglévő parkolókat is. Emellett új közterületi parkolóhelyek kialakítását is vállalnák. A fejlesztés része lenne egy gyalogos- és kerékpáros kapcsolat kiépítése is a Becsei utca felől a körtöltés irányába. A beruházónak emellett gondoskodnia kellene a fejlesztés miatt kivágott fák pótlásáról, illetve a megmaradó faállomány rendezéséről is.

A város előzetes becslése szerint a beruházó által vállalt közterületi fejlesztések összértéke megközelítheti a 300 millió forintot. A vállalások teljesítését biztosítékkal is garantálnák.

Az önkormányzaté lehet a terület nagyobb része

A beruházás a terület tulajdonviszonyait is átrendezné. A több mint 2,2 hektáros ingatlan jelenleg a szegedi önkormányzat és a Vigadó Kft. osztatlan közös tulajdona, a város részesedése azonban mindössze 13 százalék. Az Etelka Invest Kft. augusztusban előszerződést kötött a Vigadó Kft. tulajdonrészének megvásárlására, 800 millió forint plusz áfa vételáron. Az önkormányzatnak tulajdonostársként elővásárlási joga van, de a közgyűlés úgy döntött, hogy ezzel nem él.

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A tervek szerint ezután több önálló telekre osztanák a területet. Az üzletház és a gyorsétterem két, teljes egészében a beruházó tulajdonába kerülő telken épülhetne meg, míg a közterületi célra kijelölt részek a városhoz kerülnének. Ennek eredményeként az önkormányzat tulajdoni aránya mintegy 36 százalékra nőne.

Az építkezés azonban még nem kezdődhet meg. A közgyűlés most az együttműködés fő feltételeiről döntött, a végleges megállapodást még a pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottságnak is jóvá kell hagynia. Emellett a helyi építési szabályok módosítására és a beruházó tulajdonszerzésére is szükség van.