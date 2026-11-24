Az Európai Bizottság a készülő új szankciós csomag részeként teljesen kitiltaná az orosz sportolókat az Európai Unió területéről. A szigorítás arra a konfliktusra válaszol, amely az orosz versenyzők nemzetközi tornákra való visszatérését elrendelő sportági döntések, valamint az ezt elutasító, a vízumkiadást megtagadó rendező országok között alakult ki.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn jelentette be a javaslatot. Videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a sportesemények nem válhatnak a propaganda színterévé, egyúttal a hivatalos orosz jelképek használatának betiltását is indítványozta.

Bár a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború miatt kizárt orosz sportolók visszatérését a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) már régóta szorgalmazza, a kezdeményezés jelentős ellenállásba ütközött. A feszültség azután lángolt fel ismét, hogy a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) október végén az orosz jégkorongozók világbajnoki mezőnybe történő kötelező visszahelyezéséről határozott. Erre reagálva először Kanada jelezte, hogy figyelmen kívül hagyja a döntést, és megtagadja a vízumot az orosz játékosoktól a december 26-án rajtoló junior-világbajnokság előtt.

Hasonló helyzet állt elő az Európai Unióban is. A 2027. január 8. és 16. között Csehországban rendezendő, magyar részvétellel zajló női ifjúsági jégkorong-világbajnokság esetében a házigazdák szintén nem engedélyezik az oroszok szereplését. A prágai külügy- és belügyminisztérium már a múlt héten arra kérte az uniós tagállamokat, hogy egységesen tagadják meg az olyan vízumok kiadását, amelyek lehetővé tennék az orosz sportolók belépését az EU területén megrendezett eseményekre.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA