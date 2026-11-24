Lehet, hogy éppen a kerted legértékesebb kincsét dobod ki zsákszámra? A héten bekeményít az időjárás, megérkezik az igazi tél, vele az utolsó falevelek is lehullanak, a kerttulajdonosok pedig sokszor máris zsákolják, hordják el vagy égetik az avart. Pedig lehet, hogy éppen a kertjük egyik legnagyobb kincsétől szabadulnak meg! És ami még meglepőbb: a sokak által rettegett diófalevél sem feltétlenül ellenség, sőt! Szomorú Miklós kertészmérnök most lerántotta a leplet egy makacs kertészeti tévhitről: elárulta, miért rajonganak a rózsák és a málnák a diólevélből készült természetes talajtakaróért, és miért hiba, ha ezt az ingyenes kincset kidobjuk.

A kertben összegyűlő falevelek, az elszáradt növényi részek és a levágott ágak sokak szemében még mindig olyan hulladéknak számítanak, amelytől ősszel minél gyorsabban meg kell szabadulni. Szomorú Miklós szerint azonban éppen ellenkezőleg érdemes gondolkodni: a kertben minden szerves anyagnak megvan a maga helye, és a lehullott lomb az egyik leghasznosabb természetes talajtakaró.

Szomorú Miklós Németh Benjámin okleveles tájépítésszel közös Facebook-videójában arról is beszélt, hogy a látogatható magánkertek tulajdonosainak találkozóján szinte mindenki ugyanarról számolt be: egyre többen hagyják a lehullott leveleket a kertben, és komposzthagyó mulcsozással védik a talajt. Ez nem egyszeri őszi feladat, hanem folyamatos kertfenntartási módszer. Amint elkészül egy virágágyás vagy haszonkert, érdemes gondoskodni arról, hogy a talaj felszíne lehetőleg mindig takarva legyen.

A vastag lombréteg ugyanis nemcsak a talaj kiszáradását segít megelőzni, hanem a hőmérséklet-ingadozásoktól is védi a földet. Nyáron kevésbé forrósodik fel, télen pedig mérsékli az átfagyást és a kiszáradást. Közben a baktériumok, gombák és más talajlakó élőlények folyamatosan lebontják a szerves anyagot, amelyből idővel értékes humusz képződik.

Szomorú Miklós saját kertjében is ezt a módszert alkalmazza: a lehullott leveleket egyszerűen befújja a növények közé, a vastagabb ágakat pedig sokszor darálás nélkül is a cserjék alatt hagyja. A gyepen összegyűlt, túl vastag lombot viszont érdemes fűnyíróval felaprítani, majd a levágott fűvel együtt a virágágyásokba teríteni.

Diólevél a kertben: tényleg tilos komposztálni?

A diólevél az egyik legmegosztóbb kerti alapanyag. Sokan még mindig úgy gondolják, hogy mérgező, ezért semmiképpen sem kerülhet a komposztba, sőt, akadnak, akik szerint egyenesen el kell égetni. Szomorú Miklós szerint azonban ez egy makacs kertészeti tévhit: a diólevelet igenis lehet komposztálni és talajtakarásra is használni.

A diófa levelében található egy juglon nevű vegyület, amely bizonyos növények csírázását és fejlődését gátolhatja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a diólevél minden növény számára káros lenne, vagy hogy örökre alkalmatlanná tenné a talajt a kertészkedésre. A juglon a lebomlás során fokozatosan elveszíti a hatását, a komposztálás pedig szintén segít a növényi anyag lebontásában.

A kertészmérnök ezért arra figyelmeztet, hogy elsősorban a friss vetéseknél kell óvatosnak lenni. Ha például petrezselymet, sárgarépát vagy más apró magvú zöldséget vetnek a kertben, nem szerencsés közvetlenül a friss diólevelet a vetőágyásra teríteni, mert ronthatja a csírázás esélyét. Díszágyásokban, évelők, hortenziák, rózsák, örökzöldek és gyümölcsfák alatt viszont kifejezetten hasznos talajtakaró lehet.

Németh Benjámin tapasztalata szerint például a málna különösen jól érzi magát a diólevéllel takart talajon. Már harmadik szezonja használja ezt a módszert a bogyós gyümölcsök alatt, és úgy látja, a növények szépen fejlődnek, a talaj pedig egyre jobb állapotba kerül. A rózsák alatt szintén szívesen alkalmazza a diólevelet, de a cserjék, dísznövények és gyümölcsfák körül is bátran hasznosítja. Ahogy meséli még, követői közül többen is hasonló tapasztalatokról számoltak be. Volt, aki más fafajok leveleivel és felaprított ágakkal keverve használta a diólevelet, mások pedig vastag lombréteggel takarták le a gyomos területeket. A visszajelzések szerint a talajélet javult, a növények pedig szépen fejlődtek.

Mi legyen a dióburok-fúrólégy által károsított dióval?

A diólevél mellett a dióburok-fúrólégy miatt károsodott termések és a lehullott dióburkok sorsa is sok kerttulajdonost foglalkoztat. Szomorú Miklós és Németh Benjámin a videóban erről is beszélgettek, hogy saját kertjükben a károsodott diót és a burkot is a komposztálható szerves anyagok közé teszik.

A magyarázat szerint a dióburok-fúrólégy lárvái a lehullott termésből a talajba kerülnek, ahol áttelelnek. Vagyis a fertőzött dióburkok egyszerű összegyűjtése önmagában nem szünteti meg a problémát, hiszen a kártevő fejlődési ciklusának egy része már a talajban zajlik. Németh Benjámin szerint a tyúkok is segíthetnek a lehullott diók átvizsgálásában és a lárvák elfogyasztásában, bár ez önmagában nem jelent százszázalékos védelmet.

Banánhéj, narancshéj, konyhai nyesedék: ezek is mehetnek a kertbe?

A lehullott falevelek mellett a konyhai zöldhulladék is értékes alapanyag lehet. A szakemberek szerint a banánhéj, a narancshéj, az alma, a birsalma és más gyümölcsök, zöldségek pucolásából származó maradékok is hasznosíthatók a kertben. A talajban élő baktériumok, gombák és más mikroorganizmusok ezeket az anyagokat is lebontják. Nem kell attól tartani, hogy a banánhéj vagy a citrusfélék héja hónapokig változatlanul ott marad a növények között: a talaj élővilága gondoskodik a lebontásukról.

Aki nem szeretné, hogy a konyhai maradékok közvetlenül látszódjanak a virágágyásban, egyszerűen betakarhatja őket falevéllel. Így a szerves anyagok a növények között hasznosulnak, miközben a kert látványa is rendezettebb marad.

A vastag avarréteg sem feltétlenül baj – de nem mindegy, hová kerül

Sokan attól tartanak, hogy a vastag lombtakaró alatt nem bújnak majd elő tavasszal a hagymás virágok, vagy a növények nem jutnak elegendő levegőhöz. A szakemberek tapasztalata szerint a már megerősödött, többéves növényállomány általában gond nélkül átbújik a lombrétegen. A frissen telepített, apró évelőket azonban nem érdemes rögtön 30-40 centiméteres avarral betakarni, mert az ilyen vastag réteg károsíthatja őket.

A legfontosabb tehát, hogy a talajtakarás mértékét mindig az adott növényekhez igazítsák. A leveleket érdemes a növények köré teríteni, de ügyelni kell arra, hogy a fiatal tövek ne kerüljenek túl vastag, összetömörödő réteg alá.

Szomorú Miklós szerint a kertben egy kis természetes rendezetlenség egyáltalán nem baj. A saját kertjében is évek óta hagyja helyben lebomlani a lombot és a növényi nyesedéket, aminek eredményeként porhanyósabb lett a talaj, több lett a giliszta, és a gyomokkal is kevesebb a gond. A vastag talajtakarás ráadásul az aszályos időszakokban is sokat segíthet: a kertben így a növények gyökerei kevésbé vannak kitéve a szélsőséges hőmérsékletnek és a gyors kiszáradásnak.

A hazai szakemberek üzenete egyszerű: a falevél, a diólevél és a növényi nyesedék nem szemét, hanem értékes tápanyag. Éppen ezért, ha valaki az utcán összegyűjtött lombbal találkozik, akár a szomszédjától is elkérheti – a kertje hosszú távon meghálálja.