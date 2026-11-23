Téliesre fordul az időjárás a héten egy érkező mediterrán ciklon hatására. Míg az ország déli felén esőre, addig az északi, északnyugati országrészben és az Alpokalján kiadós, helyenként a tíz centimétert is meghaladó havazásra kell számítani csütörtökön.

A markáns lehűlés előszeleként hétfőn északon és északnyugaton már kialakultak hódarazáporok, amelyek átmenetileg kifehérítették a kerteket és a háztetőket. Visegrádon egy rövid, de intenzív hózápor is átsöpört, amelyről az Időkép felvételeket is közzétett. Bár a mai napon még máshol is előfordulhatnak hasonló, elszórt hózáporok, az időjárás szerdán fordul komolyabbra.

Szerdán a ciklon felhőzete már az egész országot beborítja, ám ekkor még csak kisebb mennyiségű csapadékra kell számítani. Északon hószállingózás és gyenge havazás, délebbre pedig eső várható. A két térség közötti átmeneti sávban havas eső, fagyott eső, elszórtan pedig ónos eső is kialakulhat - írja az Időkép.

A jelentősebb és kiterjedtebb csapadékzóna csütörtök hajnalban érkezik meg délnyugat felől. Ekkor a csapadék halmazállapota élesen kettéválik az ország területén, így északon, északnyugaton és az Alpokalján tartós havazás valószínű, míg dél és délkelet felé haladva egyre inkább az eső veszi át a főszerepet. A havazással érintett tájakon meg is marad a hó. Az Északi-középhegység magasabban fekvő részein öt centiméter körüli, az Alpokalján pedig akár a tíz centimétert is meghaladó friss hóréteg gyűlhet össze. A ciklon csapadékzónája várhatóan csütörtök estére, északkeleti irányban hagyja el hazánkat.