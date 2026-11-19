Új, a délkelet-európai régióban is egyedülálló, kisebb alapterületű üzletformátummal bővíti romániai hálózatát az IKEA. A december 3-án Bukarestben nyíló első IKEA Shop egy 125 millió eurós beruházási program része, amelynek keretében a svéd lakberendezési lánc országszerte új ügyfélpontokat, a későbbiekben pedig Kolozsváron egy hagyományos áruházat is nyit.

A mintegy 2400 négyzetméteres új egység a román főváros ötödik kerületében, a Progresului utcai Jumbo Centerben kap helyet. Az IKEA Shop koncepció lényege, hogy a megszokott óriásáruházaknál jóval kompaktabb méretben, a lakóövezetekhez és a forgalmas kereskedelmi csomópontokhoz közelebb tegye elérhetővé a vállalat kínálatát, kiegészítve ezzel a hagyományos üzleteket és az online értékesítést. A formátumot tavaly, 2025-ben tesztelték sikerrel az Egyesült Királyságban és Lengyelországban, majd a kedvező fogadtatás után más európai piacokon és Kanadában is bevezették.

Az új üzlettípus elindítása szervesen illeszkedik az IKEA Románia hároméves terjeszkedési stratégiájába. A 125 millió eurós teljes fejlesztési keretből mintegy 55 millió eurót kifejezetten a hálózat bővítésére és az új kiskereskedelmi formátumok kialakítására fordítanak. Ennek köszönhetően a tervek szerint tíz új ügyfélpont nyílik Bukarestben és más romániai városokban - írta a Portfolio.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási árcsökkentést jelentett be az IKEA: több száz terméket érint a változás Bár az árbevétele lényegében stagnált, közel 38 százalékkal, 1,94 milliárd euróra növelte nettó eredményét a legtöbb IKEA-áruházat üzemeltető Ingka Csoport.

A svéd lánc jelenleg három hagyományos áruházat működtet az országban – kettőt Bukarestben, egyet pedig Temesváron –, amelyeket országszerte hat tervezőstúdió és öt átvételi pont egészít ki. A hálózatfejlesztés a jövőben a nagy alapterületű egységeket is érinti, ugyanis a vállalat a 2029-es pénzügyi évben tervezi megnyitni legújabb hagyományos áruházát Kolozsváron, a RIVUS vegyes funkciójú ingatlanfejlesztési projekt területén.

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