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Emberi koponya került elő egy magyar tanya kútjából: megoldódhat a több mint 35 éves rejtélyes bűnügy?
Különös leletre bukkantak egy nagymágocsi tanyán: kúttisztítás közben emberi koponyadarab került elő. A rendőrség megerősítette a csontmaradvány megtalálását, az elsődleges helyszíni szemle alapján azonban nem találtak bűncselekményre utaló nyomot. A környéken már találgatások indultak, mivel a helyiek szerint az ingatlan egykor Farkas Helga rokonainak tulajdonában volt. A 35 éve eltűnt fiatal nő holtteste máig nem került elő, de egyelőre semmi nem bizonyítja, hogy a most megtalált leletnek köze lenne az ügyéhez.
Emberi csontmaradványt találtak egy nagymágocsi tanya udvarán, a helyszínre hétfőn több rendőrautó is érkezett. A Delmagyar információi szerint az ingatlan jelenlegi tulajdonosai a kutat szerették volna kitisztíttatni, a munkálatok közben került elő a koponyadarab. A rendőrség megerősítette, hogy valóban emberi csontról van szó. Az elsődleges szemle során nem találtak bűncselekményre utaló nyomot. A Szentesi Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint indít eljárást, szakértők bevonásával vizsgálják a leletet. Egyelőre nem tudni, milyen korú a csontmaradvány, illetve férfitől vagy nőtől származik-e.
A megtalálás helyszíne azért is keltett különös figyelmet a környéken, mert a helyiek szerint a tanya és a hozzá tartozó birtok korábban Farkas Helga rokonainak tulajdonában volt. A fiatal nőt 1991. június 27-én rabolták el, az elkövetők váltságdíjat követeltek érte, holttestét azonban azóta sem találták meg. A nagymágocsiak közül többen már összefüggést sejtenek a most előkerült csont és a több mint három évtizede megoldatlan eltűnés között. Erre azonban jelenleg nincs bizonyíték: a szakértői vizsgálatnak kell tisztáznia a maradvány korát és származását. Addig Farkas Helga ügyével való összekapcsolása pusztán találgatás.
Mit lehet tudni a 35 éve eltűnt Farkas Helga ügyéről?
Farkas Helga Tünde eltűnése a rendszerváltás utáni Magyarország első nagy visszhangot kiváltó emberrablási ügye volt. A 18 éves, Orosházán született lányt 1991. június 27-én rabolták el az Orosháza és Szeged közötti úton. Piros Mazda sportautóját később az algyői Tisza-híd közelében találták meg, ő azonban azóta sem került elő. Helga édesapja, Farkas Imre tehetős orosházi vállalkozó volt, aki családjával – feleségével és két lányával – élt. A család vendéglátóhelyeket, bárt, sörözőt és fagylaltozót működtetett. A korabeli sajtóban megjelentek szerint Farkas Imre vállalkozásai jelentős bevételt termeltek, ami később az emberrablók érdeklődését is felkelthette.
Az emberrablók 500 ezer német márkát követeltek a családtól, és többször telefonáltak Helga édesapjának. Az egyik hívás során a lány hangját is lejátszották, Farkas Imre azonban gyanúsnak találta a felvételt, és élő telefonbeszélgetést kért. Erre már nem került sor.
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A nyomozás során Csapó József, becenevén Jokó, valamint gyerekkori barátja, Juhász Benedek is a hatóságok látókörébe került. Juhász Benedeket 1995 augusztusában holtan találták, lelőtték. Mivel Farkas Helga holtteste soha nem került elő, az emberölést nem tudták bizonyítani. Csapó Józsefet 2000-ben jogerősen tíz év börtönre ítélték többek között személyi szabadság megsértése és zsarolás miatt. 2006-ban feltételesen szabadult. Farkas Imre éveken át kereste a lányát, de 2022-ben úgy hunyt el, hogy nem tudta meg, mi történt Helgával. A több mint három évtizede megoldatlan ügy máig a magyar kriminalisztika egyik legismertebb rejtélye.
Ugyanakkor érdemes hangsúlyozni, hogy a nagymágocsi kútnál most megtalált emberi csontmaradvány és Farkas Helga eltűnése közötti esetleges kapcsolatot egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá. A szakértői vizsgálatnak kell tisztáznia, milyen korú és kitől származik a lelet.
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