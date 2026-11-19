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Újabb drágulási hullám fenyegeti a magyar vásárlókat: ketyeg az óra a döntéshozók felett
Tizenhat hazai szakmai szervezet sürgős beavatkozást kér a kormánytól, hogy november 30-ig csökkentsék a jövő évre vonatkozó hulladékkezelési és visszaváltási díjakat. A lépés elmaradása esetén a 2027-es terhek automatikusan az inflációval emelkednének, ami rontaná a cégek versenyképességét, és tovább növelné a mindennapi fogyasztási cikkek árát - tudósított a Portfolio.
A gyártókat, forgalmazókat és kereskedőket képviselő szövetségek hangsúlyozzák, hogy a három éve bevezetett koncessziós modellben jelenleg Európa egyik legdrágább kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszere működik Magyarországon. Az indokolatlanul magas költségek ráadásul közvetlenül beépülnek az élelmiszerek, az italok és a háztartási cikkek bolti árába.
A szervezetek emlékeztetnek arra, hogy az uniós szabályok értelmében az EPR- és a kötelező visszaváltási (DRS) díjaknak kizárólag a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésének és újrahasznosításra való előkészítésének valós, indokolt költségeit szabadna fedezniük. Éppen ezért a hatékony működéshez igazodó, érdemi díjcsökkentést szorgalmaznak, amely végső soron a vásárlók terheit is enyhíthetné.
Az idő kifejezetten sürget, hiszen a 2027-es díjakat e hónap végéig ki kell hirdetni. Ha a kormányzat nem lép, a fizetendő összegek automatikusan a jövő évre várt infláció mértékével nőnek. Az érdekképviseletek szerint ezt a pluszterhet a vállalkozások a jelenlegi gazdasági környezetben már nem lennének képesek kigazdálkodni.
Bár a hazai vállalatok üdvözlik a hulladékgazdálkodási rendszer nyáron megkezdett felülvizsgálatát – amelytől a mögöttes költségek átláthatóvá válását remélik –, úgy vélik, a terheket már a folyamat lezárulta előtt mérsékelni kell. Azt is kérik, hogy a jövőbeli díjmegállapítást alapos jogi és költséghatékonysági vizsgálatok előzzék meg, az iparági szereplők folyamatos bevonása mellett.
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