Németországból importált kősót is felhasznál a világhírű Maldon a jellegzetes sópelyhei előállításához – derült ki egy brit lap tényfeltáró riportjából. Az angol tengerparti eredetre és a kézműves hagyományokra építő márka szerint ezzel semmi probléma nincs, hiszen a kősó is ősi tengerekből származik. A termék Magyarországon is beszerezhető, de alaposan megkérik az árát: egyes ajánlatokban kilónként több mint 15 ezer forintot kell fizetni érte.

A sóra általában nem úgy gondolunk, mint különösebb magyarázatra szoruló luxuscikkre. A Maldon azonban megmutatta, hogy ebből a hétköznapi alapanyagból is lehet világszerte ismert, séfek és lelkes otthoni szakácsok által keresett márkát építeni. Az 1882-ben alapított brit vállalat jellegzetes, piramis alakú sópelyheiért a vásárlók hajlandók jóval mélyebben a zsebükbe nyúlni.

Ebben a kristályok formájának és roppanós állagának is szerepe van: a pelyheket például kész húsokra, sült zöldségekre vagy akár csokoládés desszertekre szórják, ahol az állaguk is hozzáad az ételhez. A prémiumtermékhez azonban eredettörténet is jár, amelyben az essexi tengerpart, a hagyományos sókészítés és a kézi munka egyaránt fontos szerepet kap.

Éppen ezért vetett nagy hullámokat most az ügy, hiszen kiderült, hogy a gyártáshoz Németországból érkező kősót is használnak. Az Observer tényfeltárása szerint az üzem közelében élőknek szemet szúrtak a német K+S bányavállalat logójával ellátott sózsákok. Adódott hát a kérdés: mit keres a bányászott só az angol tengeri sóként árult termék gyártásában?

Kősót oldanak a tengervízbe

A beszámoló szerint a Goldhanger közelében működő essexi üzemben úgynevezett „salt-on-salt” eljárást alkalmaznak. Ennek lényege, hogy a helyi tengervízhez további sót adnak, amely feloldódik benne. Az így előállított, töményebb sóoldatot nyitott párologtatóedényekben melegítik, majd a víz elpárologtatásával létrehozzák a jellegzetes kristályokat. A hozzáadott só tehát a gyártás alapanyagának része. A módszert persze ma már a vállalat saját honlapja is ismerteti.

Andrea Sella, a University College London kémiaprofesszora az Observernek arról beszélt, hogy a két különböző forrásból származó sót az összekeverés után már nem lehet szétválasztani. Vagyis a kész pelyhek előállításához a helyi tengervíz sótartalma mellett a hozzáadott kősó is hozzájárul.

Ez azért lényeges, mert a termék eredetét hangsúlyozó kommunikációból a vásárló könnyen arra következtethetett, hogy a dobozba kerülő só teljes egészében a Maldon környéki tengervízből származik. A németországi alapanyag használata ehhez képest olyan részlet, amely átírhatja a vásárlók fejében élő képet.

A gyártó szerint a kősó is tengeri só

A Maldon azzal érvel, hogy a kősó ősi tengerek elpárolgásával keletkezett, ezért azt ősi tengeri sónak tekinti. Álláspontja szerint az ebből és a helyi tengervízből készített oldat párologtatásával továbbra is száz százalékban Maldon tengeri sópelyhek jönnek létre.

A vállalat a hagyományaira is hivatkozik: közlése szerint az eljárás régóta a sókészítési módszerének része, és ugyanazt az ízt, illetve állagot biztosítja, amelyet a szakácsok generációk óta ismernek. A cég tervezési ügyekben eljáró képviselője, a JTS Partnership az Observernek azt mondta, hogy a gyártási folyamat lényegében több mint 130 éve változatlan.

Az Independent beszámolója szerint a vállalat az ügy nyomán részletesebben bemutatta a módszert a honlapján. A leírás már kitér arra, hogy az oldat elkészítésekor „ősi tengeri sót” használnak a tengervíz ásványianyag-tartalmának dúsítására.

A Maldon szerint a termékei és a címkézése minden vonatkozó élelmiszer-biztonsági és jelölési előírásnak megfelelnek. A vita középpontjában így leginkább az áll, hogy a vásárlók mennyire kaptak világos tájékoztatást arról, miből készül a prémiumáron kínált só.

Magyarországon is kapható, de rendesen megkérik az árát

A Maldon a legnagyobb hazai élelmiszerláncokban nem tartozik a megszokott alaptermékek közé, de azért Magyarországon is bőven be lehet szerezni. Gasztronómiai szaküzletek, webáruházak és a vendéglátást kiszolgáló kereskedők kínálatában egyaránt megtalálható, igaz, az árcéduláját látva könnyen felszaladhat a vásárló szemöldöke.

A megnézett ajánlatok között a 250 grammos dobozért 2999, illetve 3790 forintot kérnek, ráadásul az alacsonyabb összeg promóciós ár. Ez azt jelenti, hogy negyed kiló sóért nagyjából 3000–3800 forintot kell fizetni, kilóra átszámolva pedig már 12–15 ezer forint körül járunk. Eközben egy átlagos kilós só ára maximum párszáz forint az üzletekben.

Igaz, nagyobb kiszereléssel jóval kedvezőbb egységár is elérhető: egy 1,4 kilogrammos vödör például bruttó 10 344 forintért szerepel egy ajánlatban, ami kilogrammonként körülbelül 7400 forint. Ez azonban üzleti vásárlóknak szóló, bejelentkezéshez kötött lehetőség. Az összehasonlításnál arra is figyelni kell, hogy az ilyen oldalakon a hangsúlyosan feltüntetett ár gyakran nettó, amire még rájön az áfa.

Érdemes kiemelni, hogy a magyar nyelvű termékleírásokban is hangsúlyos az angol eredet, a hagyományos előállítás és a ropogós, piramis alakú kristályok. Aki persze elsősorban az utóbbiak miatt választja a Maldont, annak a német kősó használata nem feltétlenül változtat a vásárlási szokásain. Aki viszont abban a tudatban fizette meg a felárat, hogy kizárólag az angol tengerpart vizéből kinyert sót kap, annak már egészen mást jelenthet ez az információ.