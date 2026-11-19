Jövő év végén, 2027 utolsó negyedévében nyitja meg negyedik magyarországi szakáruházát a Bauhaus Budaörsön. A közel 15 ezer négyzetméteres, egy meglévő épület felújításával megvalósuló beruházás mintegy 130 új munkahelyet teremt.

A barkácslánc a hazai webáruház mellett jelenleg Dunakeszin, Szigetszentmiklóson és Maglódon üzemeltet áruházakat. Az új budaörsi egység mintegy 14 ezer négyzetméteres eladótérrel várja majd a vásárlókat az ország egyik legforgalmasabb kereskedelmi övezetében. A kiváló elhelyezkedésnek köszönhetően a vállalat nemcsak a környéken élőkre, hanem a fővárosba érkezőkre is számít - közölték.

A létesítmény a lakossági vásárlók mellett az építőipari szakembereket és a kivitelezőket egyaránt kiszolgálja. A széles termékkínálatot olyan praktikus szolgáltatások egészítik ki, mint a lapszabászat, a festékkeverés, a gép- és utánfutó-kölcsönzés, a házhoz szállítás, valamint a különböző kivitelezési munkálatok.

A fejlesztés környezettudatos módon, barnamezős beruházásként valósul meg. Ennek keretében új zöldterületek beépítése helyett egy korszerűsítésre szoruló, meglévő épületet alakítanak át a legújabb műszaki és energetikai elvárásoknak megfelelően. A munkálatok során kibővítik a kereskedelmi park parkolóját is, amelynek új férőhelyeit a terület minden látogatója igénybe veheti majd. A jövő év végi nyitás pontos dátumáról a vállalat a későbbiekben ad tájékoztatást.

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