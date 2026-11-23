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Bejelentést tett Vitézy Dávid: régóta várt fejlesztés indul Budapesten
November 26-án az előkészítő munkálatokkal megkezdődik a budai fonódó villamoshálózat déli meghosszabbításának kivitelezése – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.
A több mint tíz éve átadott első ütem után a hálózatfejlesztés Dél-Budán folytatódik, ahol a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Budafoki út és a Dombóvári út térségéig épül ki az új, 2,8 kilométeres, kétvágányú, részben füvesített villamospálya. A szakaszon hét pár akadálymentes megállót alakítanak ki. "Kötöttpályás kapcsolatot kap a BME és az ELTE környéke, az Infopark, a BudaPart és a Kopaszi-gát, a vonal csatlakozik az 1-es villamoshoz és a tervezett nádorkerti vasúti megállóhoz" – ismertette a nyomvonal jelentőségét a tárcavezető.
A beruházás részeként új rakparti sétányt, kerékpáros infrastruktúrát és zöldfelületeket is létesítenek, a Műegyetem K épülete előtt pedig egy egységes, gyalogosbarát teret hoznak létre.
A csütörtökön reggel 9 órakor induló első munkafázisban a későbbi közműkiváltásokhoz szükséges kábelfűző csöveket fektetik le az úttest alá. A munkálatok miatt várhatóan november 30-ig lezárják a budai alsó rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Rákóczi híd között. A dél felé tartó forgalmat a Bertalan Lajos utcánál a felső rakpartra terelik, míg a Rákóczi híd és a Dombóvári út irányából érkezők a Pázmány Péter sétányt használhatják, és észak felé legkorábban az Egry József utcánál hajthatnak vissza az alsó rakpartra.
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium beruházásában, a BKK-val együttműködésben megvalósuló projekthez 32,3 milliárd forintnyi, uniós és hazai forrásból származó, vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre. A kivitelezés 2027 januárjában a Pázmány Péter sétánynál folytatódhat, amelyet a Műegyetem és a rakpart térsége, végül pedig a Dombóvári út követ.
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A dél-budai fejlesztések azonban ezzel sem érnek véget, Vitézy Dávid tájékoztatása szerint ugyanis "a második ütem befejezésénél sem fogunk megállni, ugyanis elindult a Budafoki úti, Savoya Park felé vezető folytatás tervezői közbeszerzése".
Címlapfotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
Megkezdődik a budai fonódó villamoshálózat déli meghosszabbításának kivitelezése,
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