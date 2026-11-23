A Ryanair a várhatóan rekordközeli ünnepi utasforgalom miatt több mint 70 ezer extra ülőhelyet tesz elérhetővé a Magyarországra érkező és innen induló járatain. A légitársaság szerint a karácsonyi szezonban közel 380 ezer utast szállíthat magyarországi útvonalain, miközben ünnepi ajándékkártyákat is piacra dobott az utazóknak.

A Ryanair több mint 70 ezer plusz ülőhelyet biztosít a magyarországi járatain a karácsonyi időszakban, hogy kiszolgálja a megnövekedett utazási igényeket. A légitársaság közlése szerint az extra kapacitásoknak köszönhetően idén közel 380 ezer utas utazhat a Magyarországra érkező és innen induló járatokon az ünnepi szezonban.

A társaság arra számít, hogy a karácsonyi időszakban is erős marad a kereslet, ezért arra ösztönzi az utasokat, hogy minél hamarabb foglalják le jegyeiket.

Az ünnepi menetrend bővítése mellett a Ryanair karácsonyi ajándékkártyákat is bevezetett. A digitális utalványok repülőjegyek vásárlására használhatók fel, és a légitársaság szerint azoknak jelenthetnek praktikus ajándékot, akik az ünnepekre utaznak haza családjukhoz vagy szeretteikhez.

Jade Kirwan, a Ryanair kommunikációs igazgatója szerint már javában tart a karácsonyi foglalási időszak, a járatok pedig gyorsan telnek. Hozzátette: a plusz férőhelyek célja, hogy minél több utas tölthesse az ünnepeket családja és barátai körében, ezért érdemes időben lefoglalni a jegyeket. A szakember szerint azok is meglephetik utazó hozzátartozóikat, akik maguk nem utaznak, egy ünnepi témájú digitális Ryanair-ajándékkártyával.