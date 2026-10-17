Végre kiderült, mi a különbség a McDonald’s és a Burger King húspogácsája között

Gasztronómiai szakújságírók nemrég összevetették a McDonald’s és a Burger King húspogácsáját. Arra jutottak, hogy az alapanyag szinte azonos, az ízbeli különbséget elsősorban a sütés módja adja.

Aki a két közkedvelt amerikai gyorsétteremben választ, ritkán gondol bele, mi is a különbség a klassszikus burgerek marhahúspogácsái között. Az amerikai Mashed friss összeállítása szerint az alapanyagban kisebb az eltérés, mint gondolnánk, a lényeg inkább a konyhában dől el.

A portál a két cég amerikai tájékoztatóit vetette össze. A McDonald’s saját közlése szerint a pogácsa marhahúsból készül, a húst ledarálják, formázzák és fagyasztják, sót és borsot pedig sütés közben tesznek rá. A Burger King amerikai oldala szintén 100 százalékos marhahúsról beszél. A portál szerint egyes prémium termékeinél, például a Whoppernél a lánc külön fűszerkeveréket használ. Papíron tehát hasonló kerül a zsemlébe.

A konyhában válik el az út

A szakértők arra jutottak, hogy a két lánc más technológiával süt. A McDonald’s kétoldalú, záródó grillt használ, amely alulról és felülről egyszerre süti a húst, a Burger King pedig egy futószalagos rostélyt, amelyen a pogácsák láng fölött haladnak át.

A portál saját kóstolóján egyértelmű különbséget érzett a Quarter Pounder (ez Magyarországon leginkább a sajtos McRoyal néven ismert termékre hasonlít) és a Whopper között. Hogy kinek melyik ízlik jobban, az a cikk szerint is egyéni preferencia kérdése: van, aki a pirult kérget, és van, aki a grillezett aromát kedveli.

Mi a helyzet Magyarországon?

Hogy a hazai éttermekben pontosan honnan származik a marhahús, arra nehéz friss választ találni. Korábbi közlések alapján mindkét lánc használ magyar alapanyagot is. A McDonald’s 2018-ban arról számolt be, hogy a hamburgereihez felhasznált marhahús egy része hazai gazdaságokból érkezik. A Burger King hazai üzemeltetője 2025-ben arról beszélt, hogy évek óta igyekszik magyar beszállítókkal dolgozni.

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Arról viszont, hogy ma mekkora a hazai hús aránya, kik a beszállítók és hol készülnek a pogácsák, egyik lánc sem kommunikál rendszeresen és részletesen. Nyilvánosan elérhető, friss adatot erről nem találtunk.

Egy dolog viszont biztos: az Európai Unióban forgalmazott marhahúsra szigorú közös szabályok vonatkoznak, és ezeknek a hazai gyorséttermeknek, így a két láncnak is meg kell felelnie. Az EU-ban évtizedek óta tilos hozamfokozó hormonokat adni az élelmiszer-termelő állatoknak, és az ilyen állatból származó hús forgalmazása, illetve behozatala is tilos.

Ami az ízt illeti, az alapanyag eredeténél valószínűleg többet számít idehaza is a konyha. Mindkét lánc franchise-rendszerben működik, ahol a receptúrát, a konyhai berendezéseket és a sütési folyamatokat jellemzően központilag, a márka egészére egységesen határozzák meg. Ezért vélhetően a magyar éttermekben is ugyanazzal a technológiával készülnek a burgerek, mint amit az amerikai portál leírt: a McDonald’sban kétoldalú grillen, a Burger Kingben lángos rostélyon. Így a két márka közötti ízkülönbség valószínűleg itthon is ugyanott dől el, mint a tengerentúlon.