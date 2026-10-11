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Új amerikai gyorsétteremlánc érkezhet Magyarországra: ennek örülhetnek a magyar vásárlók

Pénzcentrum
2026. október 11. 14:29

A világ egyik legnagyobb kávézólánca, a Starbucks állítólag a mexikói ihletésű gyorsétterem-hálózat, a Chipotle felvásárlását fontolgatja. A sajtóértesülések szerint az üzlet akár az étteremipar történetének egyik legnagyobb tranzakciója lehetne, amely a Chipotle nemzetközi terjeszkedését is felgyorsíthatja, így a magyar fogyasztók számára is közelebb hozhatja a jelenleg még itthon nem elérhető amerikai láncot.

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A világ egyik legismertebb kávézólánca, a Starbucks állítólag a mexikói ihletésű gyorsétterem-hálózat, a Chipotle felvásárlását fontolgatja. Ha az üzlet valóban létrejönne, az hosszabb távon a Chipotle nemzetközi terjeszkedését is felgyorsíthatná, így akár a magyar piacra való belépés előtt is megnyílhatna az út. 

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A közösségi médiában is nagy visszhangot váltott ki a hír, miután a millionaire.life.style Instagram-oldal közzétette: a Financial Times értesülései szerint a Starbucks egy lehetséges Chipotle-felvásárlást vizsgál. A lap szerint a kávéóriás az elmúlt hónapokban tanácsadókkal dolgozott egy esetleges tranzakció előkészítésén, bár egyelőre nem világos, hogy született-e hivatalos ajánlat.

A Chipotle jelenlegi piaci értéke mintegy 39-41 milliárd dollár, így az akvizíció minden idők legnagyobb étteremipari felvásárlásai közé tartozna. A Starbucks és a Chipotle együttes árbevétele közel 50 milliárd dollárt érhet el, ami a McDonald's méretéhez közelítő vendéglátóipari szereplőt hozhatna létre.

A lehetséges üzlet egyik kulcsszereplője a Starbucks vezérigazgatója, Brian Niccol, aki 2018 és 2024 között éppen a Chipotle élén állt. Nevéhez fűződik a lánc látványos növekedése és digitális fejlesztéseinek jelentős része, ezért sok elemző szerint nem véletlen, hogy a Starbucks érdeklődése most éppen korábbi vállalata felé fordult.

A vállalatok egyelőre nem erősítették meg a híreket. A Starbucks szóvivője a Reutersnek és több amerikai lapnak is azt nyilatkozta, hogy a cég nem kommentálja a pletykákat és találgatásokat, miközben továbbra is a vállalat átalakítási programjára összpontosít. A Chipotle szintén nem adott érdemi tájékoztatást az ügyben. 

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Bár jelenleg a Chipotle nem rendelkezik magyarországi éttermekkel, egy esetleges Starbucks-háttérrel megvalósuló nemzetközi terjeszkedés új piacokat nyithat meg a lánc előtt. A Starbucks több mint 41 ezer üzlettel van jelen világszerte, míg a Chipotle több mint 4200 éttermet működtet, döntően az Egyesült Államokban. 

A hír tehát egyelőre csak sajtóértesülés, de ha valóban megszületik a megállapodás, az alapjaiban rajzolhatja át a globális gyorséttermi piacot, és akár a magyar fogyasztók számára is közelebb hozhat egy régóta vágyott amerikai láncot

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Címlapkép: Getty Images
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