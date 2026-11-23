Bár november közepén már egyre több időt töltünk odabenn, a kertben még akad néhány fontos tennivaló a fagyok beköszönte előtt.
Ennyi ideig használják a mobiljukat a magyarok: kiderült, mi alapján választanak új készüléket
A magyarok 82 százaléka több mint két évig használja mobilkészülékét, a telefonok átlagéletkora 2,9 év. A legtöbben új készüléket választanak, de minden nyolcadik magyar használt telefonra vált, amikor aktuálissá válik készülékük cseréje. A vevőknek az ár és az akkumulátor üzemideje a két legfontosabb szempont választásban, a telefonokat pedig továbbra is elsősorban személyesen, üzletben szerzik be – derül ki a egy friss kutatásából.
A magyarok többsége több évre tervez, amikor telefont vásárol: a Magyar Telekom és az Ariosz Kutatóintézet 2025-ös kutatása alapján a válaszadók 82 százaléka több mint kétévente cseréli készülékét, 15 százalékuk kétévente vált, míg csupán 1 százalékuk vásárol évente másik telefont.
A jelenleg használt mobilok átlagos életkora 2,9 év, ami az elmúlt években enyhén emelkedett. A fiatalok jellemzően újabb készülékeket használnak: a 18–29 évesek telefonjai átlagosan 2,1 évesek, míg a 70 év felettieké 4,6 évesek.
Növekszik a használt telefont vásárlók száma
Bár a többség, 87 százalék új telefont választ készülékcserekor, a használt mobilok is népszerűek: a kutatás alapján az emberek 12 százaléka már használtan kapta vagy vette telefonját. Az idősebb korosztálynál magasabb ez az arány: a 70 éven felüli válaszadók 27 százalékának olyan telefonja van, amelyet előttük más is használt már, a negyvenes éveikben járóknál ez 8, a harmincasok körében pedig 6 százalék. A Telekom ügyfeleinél az országos átlagnál valamivel magasabb, 14% a használtan beszerzett készülékek aránya, amihez hozzájárulhat, hogy a vállalat széles kínálatot vonultat fel felújított készülékekből, amelyekhez egy új árához képest átlagosan 20 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá az ügyfelek. A korábbi telefonok a családokon belül is új szerepet kaphatnak: a 15 év alatti mobilhasználó gyerekek fele a családban már meglévő készüléket kapta első telefonjaként.
Mi alapján döntünk?
Készülékcserekor az ár és az akkumulátor üzemideje a két legfontosabb szempont a kutatásban részt vevők 83%-a számára. A kamera minőségét 77, a kijelző méretét 76 százalékuk tartja lényegesnek a választáskor. A telefon finanszírozásánál a válaszadók 36 százaléka inkább a részletfizetést részesíti előnyben, míg 29 százalékuk az egyösszegű kifizetést preferálja.
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Továbbra is személyesen vásároljuk a telefonokat
Az online vásárlás térnyerése ellenére a mobiltelefonok beszerzésénél továbbra is a személyes vásárlás dominál. A kutatásban azok körében, akik legfeljebb egyéves, újonnan beszerzett telefont használtak, 73 százalék személyesen vásárolta meg készülékét, míg 19 százalék online szerezte be azt. A mobilszolgáltatók továbbra is meghatározó szereplők: az érintett vásárlók 66 százaléka valamelyik szolgáltatótól vásárolt telefont, a Telekom ügyfelei körében pedig ez az arány 73 százalék. A személyes vásárlásnál a szakértői segítség is döntő érv: a válaszadók közel fele örül annak, ha az üzletben támogatást kap új készüléke beüzemeléséhez.
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