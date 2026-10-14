Itt az ALDI csattanós válasza a Lidl sztártermékére: indulhat a roham a diszkontokba, sok gyerek álma ez az újdonság

Különleges terméket dob piacra az Aldi: október 15-től olyan játék kassza kerül a boltokba, amellyel a gyerekek otthon is eljátszhatják a bevásárlást, még a bankkártyás fizetést is kipróbálhatják. A készlet 12 990 forintba kerül, és csak limitált számban lesz kapható.

Saját Aldi-diszkontot rendezhetnek be otthon a gyerekek: a német hátterű áruházlánc olyan játékot dob piacra, amely a boltokban megszokott kasszákra emlékeztet.

A készletben saját pénztárgép, bevásárlószalag és vonalkód-leolvasó is található, így a gyerekek a valódi bevásárlások menetét is eljátszhatják. A játék különlegessége, hogy még a bankkártyás fizetés lehetőségét is imitálja, így szinte teljes bolti élményt teremthetünk - így a gyerekek játszva tanulhatnak a pénz működéséről és azt is megismerhetik, mi is történik, amikor a szüleik a bevásárlást intézik.

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A játék október 15-től lesz elérhető az Aldi üzleteiben, kizárólag a készlet erejéig. Az akciós újság szerint áruházlánc 12 990 forintos áron kínálja a kasszakészletet. Aki szeretné beszerezni, annak érdemes lehet már a megjelenés napján felkeresnie valamelyik üzletet, mivel a termék elérhetősége a készlettől függ.

akciós kiadvány Az Aldi játék kasszája. Forrás:

Az újdonság vélhetően a cég válasza az évek óta tartó játékkonyha-őrületre, amelyet a Lidl indított el - később pedig már más boltláncok is előrukkoltak a saját termékeikkel, és a másodpiacon is komoly kereslet mutatozott rá.

Korábban a Pénzcentrum egy asztalos segítségével legyártotta a saját verzióját is a termékből: Zsély Csilla, a Fatipli Műhely tulajdonosa elmondta, szerinte bárki, aki használt már fűrészt és fúrót el tudja készíteni az általa összeírt instrukciók alapján a diszkontos játékkonyhák mását. Azonban érdemes erre 1-2 hétvégét, vagy akár többet is szánni, hiszen a precíz, jó munkához idő kell.

Ha a hasznos faanyagot nézzük, akkor kijön ugyanannyiból, mint a Lidl fakonyhája

- magyarázta.

Gyökeres átalakítások mennek a boltláncnál

Az Aldi az elmúlt időszakban a hagyományos hard-diszkont működéshez való visszatérés mellett döntött: szűkíti a termékkínálatát, egyszerűsíti az üzletek berendezését, és a beszerzéstől az árufeltöltésig igyekszik csökkenteni a költségeit. Bernhard Haider országos ügyvezető igazgató egy korábbi sajtóeseményen arról beszélt: a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a kisebb választékra épülő modell lehet hatékonyabb. A vállalat célja, hogy a megtakarításokat alacsonyabb árak formájában adja tovább a vásárlóknak.

A változtatások részeként az élelmiszerek kínálatát mintegy 2600-ról 2100 termékre csökkentették, vagyis körülbelül 500 árucikk került ki a választékból. A megmaradó termékekből ugyanakkor nagyobb mennyiséget értékesíthetnek, ami kedvezőbb beszerzési feltételeket és egyszerűbb logisztikát tehet lehetővé. A boltokban egyre több árut helyeznek ki közvetlenül raklapokról, így kevesebb munkára van szükség az árufeltöltéshez.

Az üzletek átalakítása szintén ezt a célt szolgálja: egyszerűbb berendezésekre, kevesebb polcra és egységesebb termékelrendezésre állnak át. A vállalat tájékoztatása szerint a hálózat mintegy kétharmadát, körülbelül 124 üzletet már átalakítottak, és év végéig valamennyi magyarországi boltban befejeznék a munkát. A háttérben a logisztikai rendszer is megújult, digitális előrejelzésekkel és automatikus rendelésekkel igyekeznek hatékonyabbá tenni a működést.

Az Aldi közlése szerint az év eleje óta több mint 1500 termék árát csökkentették, saját számításaik alapján pedig az árváltozások a tavalyi árszinthez képest összesen 60 milliárd forint megtakarítást jelenthettek a vásárlóknak. A vállalat emellett megduplázta a heti akciós termékek számát, és azt hangsúlyozza, hogy kedvezményeihez nem szükséges mobilalkalmazást használni vagy több darabot vásárolni ugyanabból a termékből.

A diszkontlánc vezetői szerint a szigorúbb működési modell célja, hogy a boltlánc az árérzékeny vásárlók számára még versenyképesebb alternatívát jelentsen. A vállalat ugyanakkor az élelmiszer-kereskedelmet érintő állami szabályozások felülvizsgálatát is sürgeti, különösen az árrésstop kivezetését támogatja. A vezetők szerint az intézkedés több mint 200 terméküket érinti, amelyek a forgalmuk több mint 10 százalékát adják.

A lépés kapcsán Balázs Ildikó, az Országos Kereskedelmi Szövetség új elnöke interjúnkban arról beszélt: az árháború állandó, és ennek haszonélvezője a vásárló.

A kiskereskedők között van aki megállja a helyét ebben a harcban, és van aki megbukik. Az én felfogásomban a kiskereskedelem ökoszisztéma, amiben mindenféle szereplőnek van helye, azt pedig a fogyasztói igények döntik el, hogy kinek mekkora lesz a súlya ezen belül

- magyarázta.