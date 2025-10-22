2025. október 22. szerda Előd
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
penny, akció, fakonyha
Vásárlás

Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap

Pénzcentrum
2025. október 22. 06:28

Újra kitört a fakonyha-láz a magyar boltokban. A korábban az IKEA és a Lidl által felfuttatott játékkonyha-őrülethez idén a Penny is csatlakozott: október 22-től 22 999 forintért kínálják a legújabb fa konyhaszettet, ami a korlátozott készletek miatt minden bizonnyal pillanatok alatt elfogy majd. A játékkonyhák piaca az elmúlt években kultusszá nőtte ki magát, és úgy tűnik, idén sem lesz karácsony fakonyhák nélkül.

A 43. héten újraindul a gyerekek kedvenc karácsonyi játéka körüli őrület: október 22-től a Penny is piacra dobja saját fa játékkonyháját, amelyet 22 999 forintos áron kínál az áruházlánc. A szett mérete 60x30x96 centiméter, vagyis a klasszikus, nagy méretű változatról van szó, nem véletlen, hogy a gyerekes szülők minden évben vadásznak ezekre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A készletek viszont miden bizonnyal igen korlátozottak: a Penny tájékoztatása szerint üzletenként legalább három darab érkezik belőle üzletenként, ami ismerva a magyar játékkonyha-éhségét, nem túl nagy mennyiség.

Forrás: Penny 43. heti akciós újságaForrás: Penny 43. heti akciós újsága

Aki tehát biztosra akar menni, annak nem érdemes sokat várni, hiszen a fa játékkonyhák évről évre villámgyorsan fogynak, és az utóbbi időben egyfajta kultusz épült köréjük.

Így lett karácsonyi kultusz a fakonyha

A fa játékkonyhák piaca eredetileg az IKEA birodalma volt: a svéd lánc DUKTIG nevű konyhája évek óta a kisgyerekes családok kedvence, sok háztartásban ma is ez a „klasszikus” változat. Aztán jött a Lidl, és pár éve valóságos lavinát indított: amikor megjelent a diszkont saját "olcsósított" játékkonyhája, a magyarok valósággal megőrültek érte.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A vásárlók gyakorlatilag megrohamozták az üzleteket, a készletek pedig villámsebesen elfogytak. A termék rövid időn belül ráadásul a másodpiac sztárja is lett. A trend persze azóta sem csillapodott. Tavaly már az Auchan is beszállt a versenybe: a hipermarket a Miele márkájú játékkonyhát 25 százalékos kedvezménnyel, 29 990 forintos áron kínálta. Az IKEA továbbra is tartotta a frontot a DUKTIG modellel, bár jóval magasabb, 44 990 forintos áron. Eközben a Facebook-piacon virágzott a használt kereskedelem: alig használt darabokat lehetett találni 30-40 ezer forintért, házhoz szállítással, összeszerelve.

Mindez jól mutatja, hogy a fakonyha mára igazi karácsonyi jelenséggé vált: az egyszerű gyerekjátéknak indult termékből kultusz lett, a boltok pedig évről évre egymásra licitálnak, ki tudja olcsóbban vagy hamarabb. Idén pedig a Penny is beszállt a versenybe.
#vásárlás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:28
06:04
05:29
22:34
22:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 21.
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
2025. október 21.
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
2025. október 21.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
NAPTÁR
Tovább
2025. október 22. szerda
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
2
1 hete
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
3
3 hete
Hivatalos: itt nyitja első üzletét az orosz Mere üzletlánc, rengeteg magyar vásárló indulhat útnak
4
2 hete
Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni
5
2 hete
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minősítés
az az eljárás, amikor az ügyfélről a bank hitelképességet állapít meg, nem csak hitel esetében

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 06:04
Ma nyitja meg kapuit Budapest legnagyobb téli attrakciója: ennyibe kerül a belépő + Képek
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 05:29
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
Agrárszektor  |  2025. október 22. 06:01
Rizikós lehet az őszi kalászosok lombvédelme: mutatjuk, mit, hogyan csinálj