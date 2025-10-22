Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap

Újra kitört a fakonyha-láz a magyar boltokban. A korábban az IKEA és a Lidl által felfuttatott játékkonyha-őrülethez idén a Penny is csatlakozott: október 22-től 22 999 forintért kínálják a legújabb fa konyhaszettet, ami a korlátozott készletek miatt minden bizonnyal pillanatok alatt elfogy majd. A játékkonyhák piaca az elmúlt években kultusszá nőtte ki magát, és úgy tűnik, idén sem lesz karácsony fakonyhák nélkül.

A 43. héten újraindul a gyerekek kedvenc karácsonyi játéka körüli őrület: október 22-től a Penny is piacra dobja saját fa játékkonyháját, amelyet 22 999 forintos áron kínál az áruházlánc. A szett mérete 60x30x96 centiméter, vagyis a klasszikus, nagy méretű változatról van szó, nem véletlen, hogy a gyerekes szülők minden évben vadásznak ezekre.

A készletek viszont miden bizonnyal igen korlátozottak: a Penny tájékoztatása szerint üzletenként legalább három darab érkezik belőle üzletenként, ami ismerva a magyar játékkonyha-éhségét, nem túl nagy mennyiség.

Forrás: Penny 43. heti akciós újsága

Aki tehát biztosra akar menni, annak nem érdemes sokat várni, hiszen a fa játékkonyhák évről évre villámgyorsan fogynak, és az utóbbi időben egyfajta kultusz épült köréjük.

Így lett karácsonyi kultusz a fakonyha

A fa játékkonyhák piaca eredetileg az IKEA birodalma volt: a svéd lánc DUKTIG nevű konyhája évek óta a kisgyerekes családok kedvence, sok háztartásban ma is ez a „klasszikus” változat. Aztán jött a Lidl, és pár éve valóságos lavinát indított: amikor megjelent a diszkont saját "olcsósított" játékkonyhája, a magyarok valósággal megőrültek érte.

A vásárlók gyakorlatilag megrohamozták az üzleteket, a készletek pedig villámsebesen elfogytak. A termék rövid időn belül ráadásul a másodpiac sztárja is lett. A trend persze azóta sem csillapodott. Tavaly már az Auchan is beszállt a versenybe: a hipermarket a Miele márkájú játékkonyhát 25 százalékos kedvezménnyel, 29 990 forintos áron kínálta. Az IKEA továbbra is tartotta a frontot a DUKTIG modellel, bár jóval magasabb, 44 990 forintos áron. Eközben a Facebook-piacon virágzott a használt kereskedelem: alig használt darabokat lehetett találni 30-40 ezer forintért, házhoz szállítással, összeszerelve.

Mindez jól mutatja, hogy a fakonyha mára igazi karácsonyi jelenséggé vált: az egyszerű gyerekjátéknak indult termékből kultusz lett, a boltok pedig évről évre egymásra licitálnak, ki tudja olcsóbban vagy hamarabb. Idén pedig a Penny is beszállt a versenybe.