Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt időszakban a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrizte,
Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap
Újra kitört a fakonyha-láz a magyar boltokban. A korábban az IKEA és a Lidl által felfuttatott játékkonyha-őrülethez idén a Penny is csatlakozott: október 22-től 22 999 forintért kínálják a legújabb fa konyhaszettet, ami a korlátozott készletek miatt minden bizonnyal pillanatok alatt elfogy majd. A játékkonyhák piaca az elmúlt években kultusszá nőtte ki magát, és úgy tűnik, idén sem lesz karácsony fakonyhák nélkül.
A 43. héten újraindul a gyerekek kedvenc karácsonyi játéka körüli őrület: október 22-től a Penny is piacra dobja saját fa játékkonyháját, amelyet 22 999 forintos áron kínál az áruházlánc. A szett mérete 60x30x96 centiméter, vagyis a klasszikus, nagy méretű változatról van szó, nem véletlen, hogy a gyerekes szülők minden évben vadásznak ezekre.
A készletek viszont miden bizonnyal igen korlátozottak: a Penny tájékoztatása szerint üzletenként legalább három darab érkezik belőle üzletenként, ami ismerva a magyar játékkonyha-éhségét, nem túl nagy mennyiség.
Aki tehát biztosra akar menni, annak nem érdemes sokat várni, hiszen a fa játékkonyhák évről évre villámgyorsan fogynak, és az utóbbi időben egyfajta kultusz épült köréjük.
Így lett karácsonyi kultusz a fakonyha
A fa játékkonyhák piaca eredetileg az IKEA birodalma volt: a svéd lánc DUKTIG nevű konyhája évek óta a kisgyerekes családok kedvence, sok háztartásban ma is ez a „klasszikus” változat. Aztán jött a Lidl, és pár éve valóságos lavinát indított: amikor megjelent a diszkont saját "olcsósított" játékkonyhája, a magyarok valósággal megőrültek érte.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A vásárlók gyakorlatilag megrohamozták az üzleteket, a készletek pedig villámsebesen elfogytak. A termék rövid időn belül ráadásul a másodpiac sztárja is lett. A trend persze azóta sem csillapodott. Tavaly már az Auchan is beszállt a versenybe: a hipermarket a Miele márkájú játékkonyhát 25 százalékos kedvezménnyel, 29 990 forintos áron kínálta. Az IKEA továbbra is tartotta a frontot a DUKTIG modellel, bár jóval magasabb, 44 990 forintos áron. Eközben a Facebook-piacon virágzott a használt kereskedelem: alig használt darabokat lehetett találni 30-40 ezer forintért, házhoz szállítással, összeszerelve.
Mindez jól mutatja, hogy a fakonyha mára igazi karácsonyi jelenséggé vált: az egyszerű gyerekjátéknak indult termékből kultusz lett, a boltok pedig évről évre egymásra licitálnak, ki tudja olcsóbban vagy hamarabb. Idén pedig a Penny is beszállt a versenybe.
Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Spar, Auchan: óriási tökháborúba kezdtek a magyar boltok - mutatjuk, hol a legolcsóbb a faragható Halloween tök
A Halloween-láz idén is elérte a magyar boltokat: a nagy láncok a 43. héten egyszerre indították el a faragható tök akciókat.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Október 23-ból egy négynapos hosszúhétvége kerekedik, azonban nem ez lesz utolsó az idén, hogy az ünnep mellett zárva tartanak a boltok.
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.
2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat.
Őrületes akcióval nyitja meg első magyar üzletét a SharkNinja: ilyen cuccokat árulnak, most akár féláron is
Az első vásárlók akár féláron is megvásárolhatják a nagy teljesítményű Shark háztartási kisgépeket vagy a hajszárító- és formázó eszközöket, illetve a Ninja okos konyhai eszközeit.
Ennek nem fognak örülni a sörkedvelők: bekeményítenek a sörgyárak, jelentősen drágulhatnak ezek sörök a jövőben
Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog.
Sárkeszin tehát tegnap járt, Lovasra pedig ma érkezett meg a Lidl mozgóbolt.
A kávé világpiaca rendkívül volatilis volt az elmúlt egy évben.
A Bizottságra egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel az alkohol rákkeltő kockázatairól szóló vita politikai színtérre lépett.
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: hamarosan nyit a strasbourgi adventi vásár a karácsony fővárosában
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz karácsonyi vásár Strasbourgban, hol lesznek a strasbourgi adventi vásár helyszínei! Miért Strasbourg a karácsony fővárosa?
A magyar vásárlók többsége akkor költ a legszívesebben, ha akciót lát, és ezt nem is titkolják.
Összesen 48 helyszínre jut el a Lidl busz ősszel, 80 termék lesz kapható annyiért, amennyibe az áruházban kerül.
Olívalevél lehet a morzsolt oregánóban, ezért veszélyes lehet a fogyasztása - írta az élelmiszerfelügyeleti hatóság.
Így néz ki, ezt árulja a Lidl első mozgóboltja: 48 magyar településen indul a szolgáltatás - versenytársat kap a Family Frost
80 termék lesz benne kapható, ugyanolyan árak lesznek, mint a rendes áruházakban. Mutatjuk, hogy néz ki a Lidl-busz.
Kiderült végre, mennyibe kerülnek az ételek a ma megnyitott Popeyes-lánc első éttermében.
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
A Lidl ismét különleges termékkel rukkolt elő: nem lehet csak úgy a polcról levenni, kizárólag az alkalmazáson keresztül, előrendeléssel érhető el.
A 187. áruház a szokásosnál nagyobb alapterülettel, új bolti belső kialakítással és számos kedvezménnyel várja a vásárlókat.
Meglepően olcsón kínálják a héten az édesburgonyát az áruházláncok – de mi áll a hirtelen árzuhanás mögött?
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.