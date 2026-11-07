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Kvíz

Kvíz: Otthon vagy a nyelvjárásokban, sok tájszót ismersz? Lássuk, kifognak-e rajtad a nyelvjárási kifejezések!

Pénzcentrum
2026. november 7. 18:03 2 perc

A magyar nyelvjárások és tájszavak világa rendkívül változatos: ugyanazt a hétköznapi tárgyat, ételt vagy éppen cselekvést egészen másképp nevezhetik az ország különböző vidékein. Egy-egy ilyen szó nemcsak a helyi beszédmód sajátosságait őrzi, hanem a tájegységek kultúrájáról és mindennapi életéről is mesél. A mai kvíz során Nyugat-Dunántúltól a Palócföldön át egészen Székelyföldig kalandozunk, és olyan kifejezések jelentését próbáljuk megfejteni, amelyek egyes vidékeken ma is a beszélt nyelv részei. Derítsd ki, kiállja-e a legújabb nyelvi kvíz próbáját a szókincsed!

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Kvíz: Otthon vagy a nyelvjárásokban, sok tájszót ismersz? Lássuk, kifognak-e rajtad a nyelvjárási kifejezések!

1/10 kérdés
Milyen eszközt neveznek főként a Nyugat-Dunántúl területén faragónak?
krumplihámozó
esztergapad
pillangókés
ceruzahegyező
2/10 kérdés
Mi a székely nyelvjárás szerint a murok?
sárgarépa
talicska
szalmabála
vakondtúrás
3/10 kérdés
Mi a Közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárás szerint a grádics?
villanyoszlop
iskolai osztályzat
lépcső
csokornyakkendő
4/10 kérdés
Milyen étel a palóc nyelvjárás szerint a macsalka?
sztrapacska
bundáskenyér
kukoricakása
paprikás krumpli
5/10 kérdés
Milyen a dél-dunántúli nyelvjárás szerint a pacuha ember?
meztelen
udvariatlan
testes, zömök
lompos, rendetlen
6/10 kérdés
Mit csinál aki dángubázik, vagy dángubál?
pénzben kártyázik
ide-oda dülöngél
zavarosban halászik, mutyizik
lopja a napot, henyél
7/10 kérdés
Mi a Tisza-Körös-vidéki emberek szavajárása szerint a garaboly?
kukoricamorzsoló
tolókapa
füles kosár
mosóteknő
8/10 kérdés
Az ország keleti felén, amikor valaki fagyit kér, gyakran nem gombócot mond, hanem azt hogy…
gömb
golyóbis
labda
nudli
9/10 kérdés
Mit neveznek főként Észak-Kelet_Magyarországon süsünek?
ékszerkészlet
házimamusz
pattogatott kukorica
kapucni
10/10 kérdés
Mit jelent a bürü?
vékony anyagból készült tarisznya vagy zsák
lóitató vályú
házi veréb
patak vagy árok feletti kis pallóhíd
Címlapkép: Getty Images
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