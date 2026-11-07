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A magyar nyelvjárások és tájszavak világa rendkívül változatos: ugyanazt a hétköznapi tárgyat, ételt vagy éppen cselekvést egészen másképp nevezhetik az ország különböző vidékein. Egy-egy ilyen szó nemcsak a helyi beszédmód sajátosságait őrzi, hanem a tájegységek kultúrájáról és mindennapi életéről is mesél. A mai kvíz során Nyugat-Dunántúltól a Palócföldön át egészen Székelyföldig kalandozunk, és olyan kifejezések jelentését próbáljuk megfejteni, amelyek egyes vidékeken ma is a beszélt nyelv részei. Derítsd ki, kiállja-e a legújabb nyelvi kvíz próbáját a szókincsed!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Otthon vagy a nyelvjárásokban, sok tájszót ismersz? Lássuk, kifognak-e rajtad a nyelvjárási kifejezések! 1/10 kérdés Milyen eszközt neveznek főként a Nyugat-Dunántúl területén faragónak? krumplihámozó esztergapad pillangókés ceruzahegyező Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a székely nyelvjárás szerint a murok? sárgarépa talicska szalmabála vakondtúrás Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a Közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárás szerint a grádics? villanyoszlop iskolai osztályzat lépcső csokornyakkendő Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen étel a palóc nyelvjárás szerint a macsalka? sztrapacska bundáskenyér kukoricakása paprikás krumpli Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen a dél-dunántúli nyelvjárás szerint a pacuha ember? meztelen udvariatlan testes, zömök lompos, rendetlen Következő kérdés 6/10 kérdés Mit csinál aki dángubázik, vagy dángubál? pénzben kártyázik ide-oda dülöngél zavarosban halászik, mutyizik lopja a napot, henyél Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a Tisza-Körös-vidéki emberek szavajárása szerint a garaboly? kukoricamorzsoló tolókapa füles kosár mosóteknő Következő kérdés 8/10 kérdés Az ország keleti felén, amikor valaki fagyit kér, gyakran nem gombócot mond, hanem azt hogy… gömb golyóbis labda nudli Következő kérdés 9/10 kérdés Mit neveznek főként Észak-Kelet_Magyarországon süsünek? ékszerkészlet házimamusz pattogatott kukorica kapucni Következő kérdés 10/10 kérdés Mit jelent a bürü? vékony anyagból készült tarisznya vagy zsák lóitató vályú házi veréb patak vagy árok feletti kis pallóhíd Eredmények

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