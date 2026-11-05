Elismerte az Auchan, megtévesztették a vásárlókat a kuponakciókkal

Közel 69 millió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa az Auchanra. Az országszerte 25 áruházat működtető kiskereskedelmi vállalkozás több kuponakciójával is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amivel megtévesztette a fogyasztókat. Az Auchan elismerte a jogsértést és lemondott a jogorvoslati jogáról.

A Gazdasági Versenyhivatal 2025 júliusában indított versenyfelügyeleti eljárást az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (Auchan) szemben. (az eljárás alatt az eljárás alá vont tulajdonosi háttere és neve megváltozott, a cég neve már: MH Magyarország Kereskedelmi Kft.) A GVH gyanúja szerint az Auchan a 2024. április 1. és 2025. február 12. közötti időszakban meghirdetett, több kuponakciója során elhallgatta azt a jelentős információt, hogy a kuponokat a fogyasztók csak további feltételek teljesítése mellett jogosultak megszerezni, illetve felhasználni. A cég az akciókkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációt többek között országos televíziós csatornákon keresztül valósította meg.

Az eljárás során a GVH feltárta, hogy az Auchan három, egyenként kb. egy hónapig tartó kereskedelmi kommunikációiban meghirdetett, a vásárlások során felhasználható kuponok esetében, a kuponok megszerezhetőségét és felhasználhatóságát érintő jelentős információkat elhallgatott. Ilyen volt, hogy a kuponok csak meghatározott összegű vásárlás után jártak, továbbá a beváltáshoz aktív bizalomkártyára volt szükség. Továbbá a hiper- és szupermarketekre eltérő szabályok vonatkoztak, valamint az egyes kuponok beváltásának ideje is eltérő volt.

A GVH Versenytanácsa mindezek alapján megállapította, hogy az Auchan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amiért 68,9 millió forint bírságot szabott ki a cégre. Az eljáró versenytanács a bírság kiszabás során figyelembe vette, hogy az Auchan elismerte a jogsértést, lemondott a jogorvoslati jogáról és vállalta, hogy utólagosan fejleszti a megfelelési programját.

A GVH felhívja a vállalkozások figyelmét, hogyha egy cég bármilyen kuponakciót, vagy egyéb kedvezményekre jogosító akciót hirdet meg, akkor a kedvezmény(ek) megszerezhetőségét és felhasználhatóságát érintő jelentős információkat a reklámmal egyidejűleg, teljeskörűen közölnie kell a fogyasztókkal.