Az NKFH laboratóriumában megvizsgált 186 USB-töltő közül 156 nem felelt meg a biztonsági követelményeknek.
Veszélyes darált mákot hívtak vissza a magyar boltokból: semmiképp ne edd meg, ha ilyet vettél
Visszahívták az Auchan 200 grammos kiszerelésű darált mákját, miután a termékben határérték feletti alkaloidtartalmat mutattak ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne fogyasszák el.
Határérték feletti alkaloidtartalom miatt visszahívták az "Auchan darált mák 200 g" elnevezésű terméket a boltokból. Erről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán adott ki tájékoztatást.
A termékek gyártója a Gilan Trading Kft., forgalmazója az Auchan Magyarország Kft.
A Néhih arra kéri a vásárlókat, hogy a L49 tételszámú és 2027.02.19., 2027.03.12., 2027.04.14. minőségmegőrzési idejű, 200 grammos terméket ne fogyasszák el.
A terméket bármely Auchan üzletbe vissza lehet vinni a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül.
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