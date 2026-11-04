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Veszélyes darált mákot hívtak vissza a magyar boltokból: semmiképp ne edd meg, ha ilyet vettél

Pénzcentrum/MTI
2026. november 4. 19:15 1 perc

Visszahívták az Auchan 200 grammos kiszerelésű darált mákját, miután a termékben határérték feletti alkaloidtartalmat mutattak ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne fogyasszák el.

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Határérték feletti alkaloidtartalom miatt visszahívták az "Auchan darált mák 200 g" elnevezésű terméket a boltokból. Erről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán adott ki tájékoztatást.

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A termékek gyártója a Gilan Trading Kft., forgalmazója az Auchan Magyarország Kft.

A Néhih arra kéri a vásárlókat, hogy a L49 tételszámú és 2027.02.19., 2027.03.12., 2027.04.14. minőségmegőrzési idejű, 200 grammos terméket ne fogyasszák el.

A terméket bármely Auchan üzletbe vissza lehet vinni a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
45 perce
Jófajta heroint lehet gyártani belőle? Talán afgán import.
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