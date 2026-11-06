Mélyen a zsebükbe nyúlnak a magyarok karácsonykor: sokaknak fájni fog a január

Egyre több magyar készül ajándékkal karácsonyra, miközben sokan már szűkebb körnek vásárolnak, mint korábban. Az ünnepi kiadások azonban így is könnyen elszaladnak: a magyarok fele rendszeresen túllépi az előre tervezett keretet, ami miatt sokaknak már januárban vissza kell fogniuk a költéseiket. A legnépszerűbb ajándékok idén is a ruhák, parfümök és játékok, de egyre többen választanak okostelefont is meglepetésként.

Míg három évvel ezelőtt csak a magyarok kétharmada készült valamilyen ajándékkal, idén már tízből nyolcan terveznek meglepetést a fa alá. Vannak persze olyanok is, akik inkább kihagyják ezt a szokást, és többnyire nem is titkolják. Szerintük az ünnepek ajándékok nélkül is lehetnek meghittek, sőt stresszmentesebbek, a felesleges porfogók helyett pedig sokkal többet érnek a közös élmények.

Idén többen nyúlnak a pénztárcájukba karácsonyi ajándékok miatt, mint a korábbi években. Három év alatt 39-ről 26 százalékra csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem költenek meglepetésekre. A legtöbben (25%) 20 és 50 ezer forint közötti összegből tervezik kihozni a meglepetéseket, minden tizedik magyar pedig tízezer forintnál kevesebbet szán erre is – derül ki a Cofidis és az NRC közös Hitel Monitor kutatásából

Miközben egyre többen ajándékozunk, a karácsonyi listák rövidülnek. Korábban az ajándékozók harmada hatnál több családtagnak vagy ismerősnek vásárolt meglepetést, idén viszont már kevesebb mint negyedük tervez ilyen hosszú listával. A költségekre is sokan odafigyelnek: 83 százalék igyekszik kordában tartani a kiadásokat.

Persze vannak olyan karácsonyi hagyományok, amelyekből akkor sem szívesen engedünk, ha szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat. A magyarok több mint felének (53%) akad legalább egy olyan költséges ünnepi szokása, amelyhez nehéz anyagi helyzetben is ragaszkodna. A legtöbben az ünnepi sütés-főzésről, a finomságokkal megpakolt asztalról és a karácsonyi fényekről nem mondanának le. Hogy pontosan mennyibe kerül majd az ünnepi menü, azt a többség egyelőre még megtippelni sem tudja. Akik viszont már számoltak vele, jellemzően legfeljebb 30 ezer forintot terveznek elkölteni az ünnepi fogásokra.

Ruha, parfüm, játékok

Az ajándékozók több mint fele (52%) továbbra is valamilyen kézzelfogható meglepetésre szavaz, 13 százalék inkább élményt adna, míg a többiek (35%) attól teszik függővé a választást, hogy kit szeretnének meglepni. Idén is a ruhák, a szépségápolási termékek és illatszerek, a játékok, az élelmiszerek és italok, a könyvek, a vásárlási utalványok, a dísztárgyak, valamint a konyhai kisgépek és eszközök számítanak a legnépszerűbb ajándékoknak. Aki inkább élményt adna, az leggyakrabban koncert-, mozi- vagy színházjegyet választ, de a wellness és az utazás is előkelő helyen szerepel az ötletlistákon.

Az okostelefon népszerűsége egy év alatt megduplázódott, de még így sem fért be a tíz leggyakoribb meglepetés közé. A laptopok, játékkonzolok és televíziók szintén elmaradtak az élmezőnytől.

Már novemberben elindul a beszerzés

Van, aki már hetekkel karácsony előtt becsomagolja az utolsó meglepetést is, mások pedig még decemberben is csak gondolkoznak. Az ajándékozók fele legkésőbb november elején nekilát a beszerzésnek, a vásárlási lendület pedig egészen decemberig kitart. Az utolsó napokra viszont már szinte senki sem szeretné hagyni a csomagok beszerzését. Akik korán kezdik, elsősorban a decemberi kapkodást és a kiadások feltorlódását igyekeznek elkerülni, hogy kevesebb stresszel járjon az ünnepi készülődés. Idén a szokásoshoz képest különösen sokan a novemberi akciók, például a Black Friday leárazások miatt időzítik erre az időszakra a meglepetések beszerzését.

„Érdemes már jóval az ünnepek előtt számba venni a várható költségeket, és rendszeresen, akár kisebb összegeket elkülöníteni, hogy ne a decemberi fizetésből kelljen mindent kigazdálkodni. Ehhez ma már többféle megtakarítási megoldás is rendelkezésre áll, amely segíthet külön kezelni az ünnepekre szánt pénzt a mindennapi költésektől” – mondta Frei Andrea, a Cofidis márka és kommunikációs vezetője.

A műfenyő a sláger

Műfenyő vagy igazi? Bár a kérdés sok családban évről évre felmerül, a magyarok többsége már letette a voksát. A karácsonyfa továbbra is az ünnep egyik legfontosabb kelléke: a lakosság háromnegyede biztosan fog állítani. A műfenyő évek óta verhetetlen, idén karácsonykor már tízből hatan választják. A karácsonyfát állítók harmada inkább vágott fenyőt vásárol, míg 7 százalék cserepes élő fára esküszik.

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