Az új MDR-3R külsőleg szinte teljesen megegyezik az eredeti modellel, a csomagban pedig a klasszikus narancssárga mellett kék szivacsok is találhatók.
Mélyen a zsebükbe nyúlnak a magyarok karácsonykor: sokaknak fájni fog a január
Egyre több magyar készül ajándékkal karácsonyra, miközben sokan már szűkebb körnek vásárolnak, mint korábban. Az ünnepi kiadások azonban így is könnyen elszaladnak: a magyarok fele rendszeresen túllépi az előre tervezett keretet, ami miatt sokaknak már januárban vissza kell fogniuk a költéseiket. A legnépszerűbb ajándékok idén is a ruhák, parfümök és játékok, de egyre többen választanak okostelefont is meglepetésként.
Míg három évvel ezelőtt csak a magyarok kétharmada készült valamilyen ajándékkal, idén már tízből nyolcan terveznek meglepetést a fa alá. Vannak persze olyanok is, akik inkább kihagyják ezt a szokást, és többnyire nem is titkolják. Szerintük az ünnepek ajándékok nélkül is lehetnek meghittek, sőt stresszmentesebbek, a felesleges porfogók helyett pedig sokkal többet érnek a közös élmények.
Idén többen nyúlnak a pénztárcájukba karácsonyi ajándékok miatt, mint a korábbi években. Három év alatt 39-ről 26 százalékra csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem költenek meglepetésekre. A legtöbben (25%) 20 és 50 ezer forint közötti összegből tervezik kihozni a meglepetéseket, minden tizedik magyar pedig tízezer forintnál kevesebbet szán erre is – derül ki a Cofidis és az NRC közös Hitel Monitor kutatásából
Miközben egyre többen ajándékozunk, a karácsonyi listák rövidülnek. Korábban az ajándékozók harmada hatnál több családtagnak vagy ismerősnek vásárolt meglepetést, idén viszont már kevesebb mint negyedük tervez ilyen hosszú listával. A költségekre is sokan odafigyelnek: 83 százalék igyekszik kordában tartani a kiadásokat.
Persze vannak olyan karácsonyi hagyományok, amelyekből akkor sem szívesen engedünk, ha szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat. A magyarok több mint felének (53%) akad legalább egy olyan költséges ünnepi szokása, amelyhez nehéz anyagi helyzetben is ragaszkodna. A legtöbben az ünnepi sütés-főzésről, a finomságokkal megpakolt asztalról és a karácsonyi fényekről nem mondanának le. Hogy pontosan mennyibe kerül majd az ünnepi menü, azt a többség egyelőre még megtippelni sem tudja. Akik viszont már számoltak vele, jellemzően legfeljebb 30 ezer forintot terveznek elkölteni az ünnepi fogásokra.
Ruha, parfüm, játékok
Az ajándékozók több mint fele (52%) továbbra is valamilyen kézzelfogható meglepetésre szavaz, 13 százalék inkább élményt adna, míg a többiek (35%) attól teszik függővé a választást, hogy kit szeretnének meglepni. Idén is a ruhák, a szépségápolási termékek és illatszerek, a játékok, az élelmiszerek és italok, a könyvek, a vásárlási utalványok, a dísztárgyak, valamint a konyhai kisgépek és eszközök számítanak a legnépszerűbb ajándékoknak. Aki inkább élményt adna, az leggyakrabban koncert-, mozi- vagy színházjegyet választ, de a wellness és az utazás is előkelő helyen szerepel az ötletlistákon.
Az okostelefon népszerűsége egy év alatt megduplázódott, de még így sem fért be a tíz leggyakoribb meglepetés közé. A laptopok, játékkonzolok és televíziók szintén elmaradtak az élmezőnytől.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Már novemberben elindul a beszerzés
Van, aki már hetekkel karácsony előtt becsomagolja az utolsó meglepetést is, mások pedig még decemberben is csak gondolkoznak. Az ajándékozók fele legkésőbb november elején nekilát a beszerzésnek, a vásárlási lendület pedig egészen decemberig kitart. Az utolsó napokra viszont már szinte senki sem szeretné hagyni a csomagok beszerzését. Akik korán kezdik, elsősorban a decemberi kapkodást és a kiadások feltorlódását igyekeznek elkerülni, hogy kevesebb stresszel járjon az ünnepi készülődés. Idén a szokásoshoz képest különösen sokan a novemberi akciók, például a Black Friday leárazások miatt időzítik erre az időszakra a meglepetések beszerzését.
„Érdemes már jóval az ünnepek előtt számba venni a várható költségeket, és rendszeresen, akár kisebb összegeket elkülöníteni, hogy ne a decemberi fizetésből kelljen mindent kigazdálkodni. Ehhez ma már többféle megtakarítási megoldás is rendelkezésre áll, amely segíthet külön kezelni az ünnepekre szánt pénzt a mindennapi költésektől” – mondta Frei Andrea, a Cofidis márka és kommunikációs vezetője.
A műfenyő a sláger
Műfenyő vagy igazi? Bár a kérdés sok családban évről évre felmerül, a magyarok többsége már letette a voksát. A karácsonyfa továbbra is az ünnep egyik legfontosabb kelléke: a lakosság háromnegyede biztosan fog állítani. A műfenyő évek óta verhetetlen, idén karácsonykor már tízből hatan választják. A karácsonyfát állítók harmada inkább vágott fenyőt vásárol, míg 7 százalék cserepes élő fára esküszik.
Mennyire hiszel a netes csillagoknak? Töltsd ki a kutatásunkat!
Vásárlás, szállásfoglalás vagy egy új szolgáltató keresése előtt szinte mindannyian megnézzük az online értékeléseket, de vajon tényleg a csillagok alapján döntünk? Megbízol egy hibátlan, de csak néhány értékeléssel bíró helyben, vagy inkább a több száz véleményen alapuló, reálisabb átlagra szavazol? Oszd meg a tapasztalataidat a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, független kutatásában! A kérdőív teljesen anonim, a kitöltése mindössze 3-5 perc. Az eredményeket a Debreceni Egyetem kutatói dolgozzák majd fel, az elemzés pedig hamarosan megjelenik a Pénzcentrumon.
Csúnyán ráfaraghat, aki a Black Friday-ra időzítené az okostelefon vásárlást: kiderült, ezért nem éri meg kivárni
Valódi és jelentős áresésre leginkább a korábbi generációs készülékeknél, különösen a kifutó csúcsmodelleknél és a hajlítható telefonoknál lehet számítani.
Márton-napi árháború indult a boltokban: ennyiért árulja a libát az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco
Márton-nap közeledtével az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a Spar és a Tesco kínálatában is megjelentek a liba- és kacsatermékek.
Megosztó szaloncukrokkal rukkolt elő a Stühmer 2026 karácsonyára: 4 különleges íz kapható, de az ára az igazi meglepetés
Füstölt só, pattogós cukorka, rozmaring – ilyen szaloncukrot még nem láttál a fán. Michelin-csillagos séffel készült a Stühmer újdonsága, de az árán is nagyot fogsz...
Nem tartanak a december 24-i zárvatartás miatt a forgalmuk csökkenésétől az MTI-nek nyilatkozó élelmiszerláncok.
Máris újabb áremelés sújtja a dohányosokat: így alakulnak a dohány- és cigaretta árak novembertől, rengeteg márka kerül most többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Megváltoztatták a legendás reggelizőpehely receptjét: a vásárlók máris panaszkodnak, az allergiásoknak is figyelniük kell
Kivonta az egész rizsszemeket a népszerű Rice Krispies és Coco Pops reggelizőpelyhekből a Kellogg’s.
Közel 69 millió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa az Auchanra.
Három különböző minőségmegőrzési idejű, 200 grammos terméket érint a visszahívás, a Nébih a fogyasztókat is figyelmezteti.
Életveszélyes kütyük a magyar otthonokban: tízből nyolc vizsgált USB-töltő megbukott az ellenőrzésen
Az NKFH laboratóriumában megvizsgált 186 USB-töltő közül 156 nem felelt meg a biztonsági követelményeknek.
Minden ötödik vásárló már nem hisz a Black Friday-akcióknak: ezzel a módszerrel ellenőrzik, mi van a csábító ár mögött
A vásárlók alig több mint fele bízik abban, hogy a Black Friday alkalmával meghirdetett kedvezmények valóban alacsonyabb árakat jelentenek.
Aranyat érhet a hideg éjszakákon a Lidl új sztárterméke: fűtés nélkül is melegen tart, mindössze 7999 forintba kerül
A hidegebb idő beköszöntével egyre több olyan termék kerül a Lidl akciós kínálatába, amely az otthoni kényelmet és az egészségmegőrzést szolgálja.
A munkáltatók jelentős, akár 90 milliárd forintos gazdasági veszteségtől tartanak, a kereskedők nem számítanak bevételkiesésre a december 24-i munkaszüneti nap miatt.
Megszólaltak a boltok a december 24-i munkaszüneti napról: erre készüljenek a vásárlók a 2026-os karácsonyi szezonban
Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása nem okoz fennakadást az ünnepi forgalomban
A laborvizsgálat túl sok ólmot mutatott ki a borotvában, amely Magyarországon is elérhető lehet.
Újabb étteremlánc érkezett Budapestre: több száz üzletük van Ázsiában, ennyibe kerül náluk egy tál tészta
A budapesti üzlet a márka európai terjeszkedésének újabb állomása, miután Németországban és Ausztriában is megjelentek.
Az országos ellenőrzés során összesen 205 akciós ruhaneműt ellenőriztek a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai.
A hűtők és fagyasztók felmelegedése miatt jelentős élelmiszerkészletek kerültek veszélybe, miközben a láncok még a korábbi informatikai támadások következményeivel is küzdenek.
Árrésstopra sincs szükség, hatalmas árcsökkentést jelentett be az Aldi: mutatjuk az olcsósított termékek listáját
A módosítás a zöldség-gyümölcs kínálatának harmadát érinti.