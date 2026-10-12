Kibertámadás érte az országos élelmiszerláncokat: egyszerre olvadtak le a hűtők boltok százaiban, hatalmas a kár

Szokatlan kibertámadás érte több száz franciaországi szupermarket hűtőberendezéseit: a hackerek távolról aktiválhatták a leolvasztási funkciót, amitől a hűtők felmelegedtek. Az AFP értesülései szerint az Intermarché 150–200 üzlete, valamint a Coopératives U legalább száz boltja érintett. A beszámolók szerint egyes hűtőkben reggelre akár 36 fok is lehetett, ezért a bennük tárolt friss és fagyasztott élelmiszereket ki kellett dobni. A károk több millió euróra rúghatnak, az ügyben a francia ügyészség nyomozást indított.

Kibertámadás érte az éjszaka több száz franciaországi szupermarket hűtőberendezéseit – számolt be róla az AFP francia hírügynökség. Az érintett üzletek között az Intermarché 150–200 boltja, valamint a Coopératives U legalább száz áruháza szerepel. A BFM hírtévé szerint a Leclerc üzletei is érintettek lehetnek, ezt azonban a cégcsoport az AFP-nek egyelőre nem erősítette meg.

A BFM értesülései szerint a hackerek távolról aktiválták a hűtőberendezések leolvasztási funkcióját, aminek következtében a készülékek felmelegedtek. Egy, a La Dépêche című lapnak nyilatkozó forrás arról számolt be, hogy reggel, az üzletek nyitásakor forró levegő áramlott ki a hűtőkből. A Le Figarónak egy üzletvezető azt mondta, hogy az egyik bolt hűtőiben reggelre 36 fokot mértek.

A meghibásodott hűtőkben tárolt friss és fagyasztott élelmiszereket ki kellett dobni. A Mousquetaires Group közlése szerint a támadás okozta kár több millió euróra rúghat, így a történtek jelentős veszteséget okozhatnak az érintett áruházláncoknak.

A francia ügyészség az AFP-nek megerősítette, hogy nyomozást indított a széles körű kibertámadás ügyében. A rendelkezésre álló információk alapján egyelőre nem ismert, kik állnak a támadás mögött.