Egész, fagyasztott malac is bekerült a Lidl október 22–25. között érvényes kínálatába.
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
Olcsó zöldség vagy gyümölcs szerepel a blokkon, miközben jóval drágább termék kerül a bevásárlótáskába. Erre épül az önkiszolgáló kasszáknál alkalmazott „banántrükk”, amelynél bár fizetés történik, de a bolt nem a ténylegesen elvitt áru ellenértékét kapja meg. A visszaélést nehéz lehet megkülönböztetni a véletlen hibáktól, a szándékos csalás/lopás azonban komoly következményekkel járhat.
Az önkiszolgáló kasszánál nem mindenki azért fizet kevesebbet, mert akciós terméket választott. Van, aki szándékosan olcsó zöldségként/gyümölcsként számol el egy jóval drágább árut. Ez az úgynevezett banántrükk, aminél a vásárló fizet, blokkot is kap, a bolt mégis veszít az üzleten.
A visszaélést pedig nem mindig könnyű kiszúrni. A több kasszát felügyelő dolgozónak a fizetés mellett azt is követnie kellene, hogy valóban az kerül-e a táskába, ami a kijelzőn szerepel. Közben mások segítséget kérnek, elakad a leolvasás vagy jelez a mérleg – és azt is el kell dönteni, ki hibázott, és ki próbál szándékosan kevesebbet fizetni.
A fizetés megtörténik, csak az összeg nem stimmel
A banántrükk elnevezés arra utal, hogy egy drágább árut olcsóbb, kimérős termékként számolnak el. A kassza így egy létező termékhez tartozó fizetést rögzít, miközben a vásárló más árut visz el. Nem kizárólag banánról vagy zöldségről lehet szó, a visszaélés lényege a termék és az elszámolt ár közötti eltérés.
Ez azért okoz nehézséget az üzleteknek, mert a tranzakció első pillantásra szabályosnak tűnik. Azonban önmagában az, hogy a gép elfogadott egy termékkódot és megtörtént a fizetés, még nem bizonyítja, hogy minden a megfelelő áron került a blokkra.
Az eltérés felismerése ezért a felügyeletet végző dolgozóra is hárul. Neki azonban közben életkor-ellenőrzést kell végeznie, hibás vonalkódokkal foglalkoznia, vagy éppen egy mérlegriasztást tisztáznia. A több kasszánál párhuzamosan zajló vásárlások követése mellett nehezebb elkülöníteni a tévedést a szándékos visszaéléstől.
Miért tekinthetik egyszerű ügyeskedésnek?
A hagyományos pénztárnál a vásárló közvetlen kapcsolatban van a kasszással, aki maga olvassa le az árukat. Az önkiszolgáló rendszerben ez a személyes ellenőrzés kevésbé van jelen, ami a szabályszegés megítélését is befolyásolhatja.
Aki egy gépet próbál kijátszani, könnyebben állíthatja be saját magának a történteket jelentéktelen trükközésként. Ehhez hozzájárulhat az is, ha úgy gondolja, hogy a több pénztárt felügyelő alkalmazott úgysem veszi észre az eltérést. Az alacsonynak érzékelt lebukási kockázat azonban nem jelenti azt, hogy valóban következmények nélkül marad a visszaélés.
Az önigazolásnak persze más formái is lehetnek. Valaki a magas árakra hivatkozik, más egy félreértett akció vagy korábbi kellemetlen vásárlási élmény miatt érzi jogosnak, hogy kevesebbet fizessen. Olyan is akad, aki azt sérelmezi, hogy az önkiszolgáló kasszánál neki kell elvégeznie a pénztáros munkájának egy részét.
Ezek a magyarázatok a vásárló számára elfogadhatóbbá tehetik saját viselkedését, a boltot érő veszteségen azonban nem változtat az önigazolás.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Nem minden "trükközés" szándékos
Az önkiszolgáló kasszás visszaélések nem merülnek ki az olcsóbb termékkód használatában. A be nem olvasott áruk, a vonalkódokkal kapcsolatos csalások és a súlyellenőrzés manipulálása szintén problémát jelenthetnek az üzleteknek.
A boltok dolgát ugyanakkor megnehezíti, hogy a szabályosan vásárlóknál is előfordulhatnak hasonló jelzéseket kiváltó hibák. Egy rosszul kiválasztott péksütemény, egy elmozdított táska vagy a mérleg pontatlansága önmagában még nem bizonyít szándékosságot. És pont ezért nehéz bizonyítani a visszaéléseket.
A dolgozóknak ezért nemcsak az eltérést kell észrevenniük, hanem annak okát is tisztázniuk kell. Egy technikai hiba megoldása és egy szándékos visszaélés kezelése egészen más helyzet, még ha a kasszánál elsőre hasonlónak is látszik.
A blokk nem teszi szabályossá a csalárd vásárlást
Attól, hogy valaki fizetett és blokkot kapott, még nem feltétlenül rendezte az elvitt termékek árát. A szándékosan olcsóbb árucikként elszámolt termék vagy a beolvasásból tudatosan kihagyott áru nem tekinthető egyszerű kasszahibának.
Az ilyen visszaélés az értéktől és a körülményektől függően akár bűncselekménynek is minősülhet. A pontos jogi megítélés azonban mindig az adott esettől függ, de a gép kijátszása ugyanúgy vezethet rendőrségi eljáráshoz és anyagi következményekhez. A néhány száz vagy ezer forintosnak gondolt megtakarítás így jóval többe kerülhet annál, mint amennyit a rafkós vásárló a kasszánál spórolni próbál
Erről Terpes korábbi polgármestere tarthatna kiselőadást.
Mikrobiológiai eltérés miatt két füstölt húskészítményt hív vissza a Konkoly Hús Kft.
Közel 4000 Foxpost-automata érintett: nagy változás jön év vége felé a csomagküldésben - Erre készüljön, aki rendel
Újabb több ezer csomagautomata válik elérhetővé a DPD számára, miközben a Foxpost még veszteséges, de növekedésre számít.
Ledobta a retro-bombát a Lidl, nem mindennapi akció élesedik: hamar kifogyhat a készlet, érdemes betárazni a gyerekkori kedvencekből
Újra előkerülnek a régi idők kedvencei: a Lidl október 22-től több olyan terméket kínál akciós újságában, amelyek sokak számára a gyerekkor ízeit idézhetik fel.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne adják kedvencüknek.
Így változik a boltok nyitvatartása: erre készülhetnek az Aldi, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco vásárlói
Pénteken boltzár jön a nagy láncoknál, de akadnak kivételek. Mutatjuk, mikor érdemes bevásárolni!
A fejlesztések a fizetést gyorsíthatják, miközben a hagyományos pénztárak is megmaradnak.
Sokkoló árkülönbség a boltokban: Magyarországon 4000 forint a gesztenye kilója, Olaszországban a fele se
Kétszer annyiba kerül Magyarországon az olasz szelídgesztenye, mint Olaszországban
A kis- és mikrovállalkozások mentesülhetnek a csomagolási hulladékra vonatkozó szigorú uniós szabályok alól.
Minden évben megfogadjuk, hogy idén nem költekezünk túl karácsonykor, mégis előfordul, hogy december 23-án kapkodva vásároljuk a túlárazott ajándékokat.
A Vintedre is begyűrűztek a francia zavargások: így lépnek fel a lopott árukkal kereskedőkkel szemben
Eltávolította a felületéről a franciaországi zavargások során kifosztott üzletekből származó árukra vonatkozó hirdetéseket a Vinted.
A Dining Guide Top100 Étteremkalauza 2026-ban is rangsorolta Magyarország legjobb pizzériáit:
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
Nem minden áruházi parkolóban lehet korlátlan ideig ingyen várakozni, és még ugyanazon boltlánc üzleteinél is eltérhetnek a feltételek.
A hatósági csalamádé-ellenőrzések során több hiányosságra is fény derült, elsősorban az összetevők arányában, a jelölés és az allergénkezelés területén.
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség: Aki tudja, rövidesen eladhatja a boltjait egy nagy külföldi láncnak
Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a 2027-es költségvetésben belengetett különadó-emelés kevésbé fáj, mert az árréesstopot kivezetik.
Költségvetés 2027: nem teljesen elégedettek a magyar boltok, ezt várják az árrésstop kivezetésén felül
Az Országos Kereskedelmi Szövetség üdvözli az árrésstop kivezetését, mert a döntéssel a magyar vásárlók és a hazai élelmiszer-gazdaság is jól jár.
Súlyos fulladásveszély miatt visszahívtak egy Temun árult bébi játszószőnyeget és labdamedencét.
Őrület, ami kiderült a betétdíjas rendszerről: ezeken a helyeken háromszoros árat fizetnek a visszaváltott palackokért
Az európai üvegvisszaváltó rendszerek jelentősen eltérnek egymástól: a magyar megoldással szemben sok helyen a csomagolás mérete és anyaga is meghatározza a visszakapott pénzt.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
Egy elromlott mosógép, telefon vagy háztartási gép javítása ma sokszor majdnem annyiba kerül, mint egy új készülék, ezért a fogyasztók gyakran inkább a cserét választják.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.