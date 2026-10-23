"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik

Olcsó zöldség vagy gyümölcs szerepel a blokkon, miközben jóval drágább termék kerül a bevásárlótáskába. Erre épül az önkiszolgáló kasszáknál alkalmazott „banántrükk”, amelynél bár fizetés történik, de a bolt nem a ténylegesen elvitt áru ellenértékét kapja meg. A visszaélést nehéz lehet megkülönböztetni a véletlen hibáktól, a szándékos csalás/lopás azonban komoly következményekkel járhat.

Az önkiszolgáló kasszánál nem mindenki azért fizet kevesebbet, mert akciós terméket választott. Van, aki szándékosan olcsó zöldségként/gyümölcsként számol el egy jóval drágább árut. Ez az úgynevezett banántrükk, aminél a vásárló fizet, blokkot is kap, a bolt mégis veszít az üzleten.

A visszaélést pedig nem mindig könnyű kiszúrni. A több kasszát felügyelő dolgozónak a fizetés mellett azt is követnie kellene, hogy valóban az kerül-e a táskába, ami a kijelzőn szerepel. Közben mások segítséget kérnek, elakad a leolvasás vagy jelez a mérleg – és azt is el kell dönteni, ki hibázott, és ki próbál szándékosan kevesebbet fizetni.

A fizetés megtörténik, csak az összeg nem stimmel

A banántrükk elnevezés arra utal, hogy egy drágább árut olcsóbb, kimérős termékként számolnak el. A kassza így egy létező termékhez tartozó fizetést rögzít, miközben a vásárló más árut visz el. Nem kizárólag banánról vagy zöldségről lehet szó, a visszaélés lényege a termék és az elszámolt ár közötti eltérés.

Ez azért okoz nehézséget az üzleteknek, mert a tranzakció első pillantásra szabályosnak tűnik. Azonban önmagában az, hogy a gép elfogadott egy termékkódot és megtörtént a fizetés, még nem bizonyítja, hogy minden a megfelelő áron került a blokkra.

Az eltérés felismerése ezért a felügyeletet végző dolgozóra is hárul. Neki azonban közben életkor-ellenőrzést kell végeznie, hibás vonalkódokkal foglalkoznia, vagy éppen egy mérlegriasztást tisztáznia. A több kasszánál párhuzamosan zajló vásárlások követése mellett nehezebb elkülöníteni a tévedést a szándékos visszaéléstől.

Miért tekinthetik egyszerű ügyeskedésnek?

A hagyományos pénztárnál a vásárló közvetlen kapcsolatban van a kasszással, aki maga olvassa le az árukat. Az önkiszolgáló rendszerben ez a személyes ellenőrzés kevésbé van jelen, ami a szabályszegés megítélését is befolyásolhatja.

Aki egy gépet próbál kijátszani, könnyebben állíthatja be saját magának a történteket jelentéktelen trükközésként. Ehhez hozzájárulhat az is, ha úgy gondolja, hogy a több pénztárt felügyelő alkalmazott úgysem veszi észre az eltérést. Az alacsonynak érzékelt lebukási kockázat azonban nem jelenti azt, hogy valóban következmények nélkül marad a visszaélés.

Az önigazolásnak persze más formái is lehetnek. Valaki a magas árakra hivatkozik, más egy félreértett akció vagy korábbi kellemetlen vásárlási élmény miatt érzi jogosnak, hogy kevesebbet fizessen. Olyan is akad, aki azt sérelmezi, hogy az önkiszolgáló kasszánál neki kell elvégeznie a pénztáros munkájának egy részét.

Ezek a magyarázatok a vásárló számára elfogadhatóbbá tehetik saját viselkedését, a boltot érő veszteségen azonban nem változtat az önigazolás.

Nem minden "trükközés" szándékos

Az önkiszolgáló kasszás visszaélések nem merülnek ki az olcsóbb termékkód használatában. A be nem olvasott áruk, a vonalkódokkal kapcsolatos csalások és a súlyellenőrzés manipulálása szintén problémát jelenthetnek az üzleteknek.

A boltok dolgát ugyanakkor megnehezíti, hogy a szabályosan vásárlóknál is előfordulhatnak hasonló jelzéseket kiváltó hibák. Egy rosszul kiválasztott péksütemény, egy elmozdított táska vagy a mérleg pontatlansága önmagában még nem bizonyít szándékosságot. És pont ezért nehéz bizonyítani a visszaéléseket.

A dolgozóknak ezért nemcsak az eltérést kell észrevenniük, hanem annak okát is tisztázniuk kell. Egy technikai hiba megoldása és egy szándékos visszaélés kezelése egészen más helyzet, még ha a kasszánál elsőre hasonlónak is látszik.

A blokk nem teszi szabályossá a csalárd vásárlást

Attól, hogy valaki fizetett és blokkot kapott, még nem feltétlenül rendezte az elvitt termékek árát. A szándékosan olcsóbb árucikként elszámolt termék vagy a beolvasásból tudatosan kihagyott áru nem tekinthető egyszerű kasszahibának.

Az ilyen visszaélés az értéktől és a körülményektől függően akár bűncselekménynek is minősülhet. A pontos jogi megítélés azonban mindig az adott esettől függ, de a gép kijátszása ugyanúgy vezethet rendőrségi eljáráshoz és anyagi következményekhez. A néhány száz vagy ezer forintosnak gondolt megtakarítás így jóval többe kerülhet annál, mint amennyit a rafkós vásárló a kasszánál spórolni próbál

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