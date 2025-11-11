Visszahozza legendás termékét a Lidl: egy éve várnak rá a magyarok, most újra a polcokra kerül

A Lidl ismét megmozgathatja a szülőket: a 46. héttől visszatér a diszkontlánc egyik legnagyobb karácsonyi slágere, a Lupilu fa játékkonyha, amelyet idén is 22 222 forintos áron kínálnak. A korábbi években hatalmas roham kísérte a termék megjelenését, sok boltban órák alatt elkapkodták a készleteket – és mivel a Penny már drágábban hozta ki a saját változatát, a Lidl-fakonyha úgy látszik, idén is diktálni fogja az iramot.

A Lidl a 46. héttől ismét elérhetővé teszi az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándékát, a Lupilu fa játékkonyhát, amely az elmúlt években valóságos slágerré vált a szülők és gyerekek körében. A diszkontlánc idén is limitált ideig kínálja a terméket, méghozzá 22 222 forintos áron, így várhatóan most is pillanatok alatt el fog fogyni a készlet.

A stabil, valódi fából készült játékkonyha három különböző magasságban (97/101/103 cm) állítható, így a kisebb és nagyobb gyerekekhez is könnyen igazítható. A részletgazdag kialakítás és a fény- és hanghatásokkal ellátott elemek teszik igazán élethűvé: LED-világításos páraelszívó, beépített mikró, sütővilágítás, hűtő jégkockakészítő géppel, valamint mosogató forgatható csappal is helyet kapott benne.

Forrás: A Lidl 46. heti akciós újsága.

A szett része még egy serpenyő, gőzfunkciós edény, kötény, konyharuha és sütőkesztyű, így a gyerekek teljes „konyhai élményt” kapnak, biztonságos környezetben. A hátoldalon mágneses tábla és krétatábla is található, ahol a kis szakácsok jegyzetelhetnek vagy rajzolhatnak.

Óriási roham várható

Mint az ismeretes, a Lidl játékkonyháiért az utóbbi években valósággal megőrültek a magyar vásárlók. Többször előfordult, hogy akkora volt a roham, hogy a játékok ideiglenesen nem voltak elérhetőek egy-egy boltban. Ráadásul több ízben írtunk arról is, hogy ezeknek a játékkonyháknak meglehetősen erős másodpiacuk van.

Nem a Lidl az elő idén

Ahogy arról korábban a Pénzcentrumon beszámoltunk, október 22-től 22 999 forintért kínálta fából készült játékkonyháját a Penny. Ennél az árnál tehát a Lidl-ben olcsóbb lesz idén a fakonyha.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a jelenlegi fakonyhaár a Lidlben pontosan ugyanolyan lesz mint tavaly.