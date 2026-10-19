Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?

Egy elromlott mosógép, telefon vagy háztartási gép javítása ma sokszor majdnem annyiba kerül, mint egy új készülék, ezért a fogyasztók gyakran inkább a cserét választják. A Tudatos Vásárlók Egyesülete ezen változtatna: osztrák mintára 50 százalékos, legfeljebb 50 ezer forintos állami javítási támogatást javasol, hogy a javítás valódi, megfizethető alternatíva legyen. Miközben az uniós szabályozás is a javításhoz való jogot erősíti, Terézvárosban már helyi szinten is építik a javítási kultúrát: közösségi szereldével és eszközkölcsönzővel segítik a lakókat abban, hogy kevesebb használható tárgy kerüljön idő előtt a szemétbe.

Egyre gyakrabban kerülnek a háztartások olyan helyzetbe, hogy egy elromlott mosógép, telefon, kazán vagy kisebb háztartási gép javítása aránytalanul drágának tűnik az új készülék árához képest. A döntés sokszor nem környezetvédelmi meggyőződésen múlik, hanem egyszerű pénzügyi mérlegelésen: ha a javítás ára megközelíti egy új termék árát, a fogyasztó jellemzően a cserét választja.

Ezen a helyzeten változtatna a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely osztrák mintára 50 százalékos, legfeljebb 50 ezer forintos állami javítási támogatás bevezetését kezdeményezi a háztartási javíttatásokra. A szervezet szerint a javításhoz való jog önmagában nem elegendő: ahhoz, hogy a fogyasztók ténylegesen javíttassanak, a javításnak anyagilag is elérhető választássá kell válnia.

A kérdés különösen aktuális az uniós szabályozás miatt. Az Európai Unió 2024-ben fogadta el a javítást ösztönző irányelvet, amelynek célja, hogy a javítás könnyebben elérhető és vonzóbb opció legyen a fogyasztók számára. A szabályozás többek között a gyártók javítási kötelezettségét, a pótalkatrészekhez való hozzáférést, valamint a fogyasztók tájékoztatását erősíti.

Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének szakértője szerint a javítás elvi támogatása önmagában kevés, mert a mindennapi döntésekben a költség az elsődleges szempont. Mint fogalmazott, jelenleg sok esetben nem valódi alternatíva a javítás, mert a fogyasztó aránytalanul magas árakkal találkozik.

Az tény, hogy most azért nem alternatíva, nem valós alternatíva a javítás, mert drága. Ennek biztosan sok oka van. Sokszor például nem egy apró alkatrészt lehet kicserélni, hanem egy egész panelt vagy egységet kell cserélni, ami nagyon megdobja az árat

– mondta Dénes Júlia.

A szakértő szerint a probléma egyik oka, hogy sok készülék eleve nem úgy készül, hogy egyszerűen, olcsón és helyben javítható legyen. Egyes berendezéseknél az elektronikai egységek nem bonthatók, vagy csak jelentős szakértelemmel, időráfordítással és speciális eszközökkel javíthatók. Ilyenkor a szerelő gyakran nem javít, hanem komplett egységet cserél, ami a fogyasztó számára jelentős többletköltséget jelent.

Dénes Júlia szerint az uniós javításhoz való jog éppen ezt a folyamatot próbálja más irányba terelni. A cél az, hogy a gyártók javíthatóbb termékeket hozzanak forgalomba, biztosítsák a szükséges alkatrészeket, és a szervizelés folyamata átláthatóbb legyen. Az irányelv alapján a gyártóknak bizonyos esetekben a jótállási időn túl is javítást kell biztosítaniuk, amennyiben a termék műszakilag javítható.

Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesület Your Right Your Planet javíthatósági projektjének vezetője

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a fogyasztói döntésekben a javíthatósági információknak is nagyobb szerepet kell kapniuk. Szerinte a vásárláskor nemcsak az árnak és az energiafogyasztásnak kellene számítania, hanem annak is, hogy az adott készülék mennyire javítható, lesz-e hozzá alkatrész, és hosszabb távon mennyibe kerülhet a fenntartása.

Ha hosszú távon gondolkodunk, akkor nem mindegy, hogy veszünk egy olcsóbb, de nehezen javítható készüléket, amelyet néhány év múlva cserélni kell, vagy egy olyat, amely javítható, és javítás után még évekig használható. A gond az, hogy a vásárlás pillanatában nagyon sok embernek az azonnali ár a döntő

– mondta. A Tudatos Vásárlók Egyesülete által javasolt támogatási rendszer éppen ezt a pénzügyi akadályt csökkentené. Dénes Júlia szerint a javítás állami ösztönzése társadalmi és környezetvédelmi szempontból is indokolt, mivel az elektronikai hulladék mennyisége folyamatosan nő, miközben sok kidobott készülék még javítható lenne.

Amikor azt mondják, hogy az én adófizetői forintomból ne javítsák meg más mosógépét, arra azt tudom mondani: ez közös ügy. Az elektronikai hulladék mennyisége iszonyatosan nő, rengeteg olyan készüléket dobunk ki, ami még javítható lenne. Ha azt akarjuk, hogy tíz év múlva ne egy sokkal rosszabb országban éljünk, akkor ezzel közösen kell kezdenünk valamit

– fogalmazott. A szakértő szerint az osztrák példa azért fontos, mert ott nemcsak a javítás költségének csökkentésére épül a rendszer, hanem egy átlátható szolgáltatói hálózatra is. Ausztriában a javítást támogató programokban a fogyasztók a részt vevő partnercégeknél vehetnek igénybe támogatást; a jelenlegi osztrák rendszerben a támogatás a javítási, szerviz- vagy karbantartási költségek 50 százaléka lehet, meghatározott felső összeghatárig.

Dénes Júlia szerint az információhiány legalább akkora akadály, mint maga az ár. Sok fogyasztó nem tudja, hová forduljon, melyik szerviz megbízható, és egyáltalán érdemes-e javításban gondolkodnia. Ezért egy javítási támogatás akkor lehet igazán hatékony, ha szervizlistával, egységes tájékoztatással és átlátható folyamatokkal társul.

A közösségi szerelde helyi válasz a javítási kultúra erősítésére

A javítás ösztönzése nemcsak országos vagy uniós szinten jelenhet meg, hanem helyi közösségi programokon keresztül is. Terézvárosban a közösségi szerelde egy 2024-es közösségi költségvetési ötletből indult el, amelyet a kerületi lakók szavaztak meg.

Bokor Fruzsina, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatalának Fenntarthatósági és Részvételiségi Osztályán dolgozó munkatársa szerint a program célja, hogy a fenntarthatóság gyakorlati, hétköznapi formában jelenjen meg. A szerelde alkalmain kisebb elektromos eszközök, háztartási tárgyak és ruhák javításában kapnak segítséget a terézvárosiak.

Ez egy közösségi költségvetéses ötlet volt, ezt szavazták meg a terézvárosiak. Maga az ötlet az volt, hogy legyen egy közösségi szerelde. Most ezt úgy kezdjük el megvalósítani, hogy ilyen alkalmakat szervezünk: elektromos eszközök, kisebb gépek javítása, varrás, kézimunka, ruhajavítás: aztán majd látjuk, hogyan tud folytatódni

– mondta Bokor Fruzsina.

Bokor Fruzsina, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatalának Fenntarthatósági és Részvételiségi Osztályánának munkatársa

A közösségi szerelde mellett Terézvárosban eszközkölcsönző is működik: a lakók többek között létrát, szerelődobozt és kárpittisztító gépet kölcsönözhetnek. Utóbbi különösen népszerű: akkora lett rá az igény, hogy az önkormányzatnak második gépet is be kellett szereznie. Erről részletesen ebben a cikkben írtunk:

A takarítógép a legnépszerűbb, volt, hogy két hónapra előre le volt foglalva, ezért be kellett szerezni egy másodikat is. Most is folyamatos rá az igény”

– mondta. Bokor Fruzsina szerint az ilyen programoknál nemcsak a megvalósítás, hanem az elérés is kulcskérdés. A kerület digitális csatornákon, hírlevélben, közösségi médiában és nyomtatott formában is kommunikálja a lehetőségeket, mert fontos, hogy azokhoz is eljusson az információ, akik kevésbé aktívak az online térben.

A létező minden digitális csatornán kommunikálunk, de nyomtatva is. Ezt azért fontos kiemelni, mert itt van egy idősebb lakóréteg is, és figyelünk arra, hogy ők se maradjanak ki a programokból és a lehetőségekből

– emelte ki. A kerület fenntarthatósági programjai között a javítás mellett más közösségi kezdeményezések is szerepelnek. Ilyen például a növénycsere, ahol a lakók növényeket, hajtásokat, palántákat hozhatnak és vihetnek, miközben kertészeti tanácsokat is kapnak. A program lényege Bokor Fruzsina szerint az, hogy a fenntarthatóság ne lemondásként vagy szorongásként jelenjen meg, hanem közösségi tapasztalatként.

A terézvárosi példa azt mutatja, hogy a javítási kultúra erősítése nem kizárólag jogszabályi vagy támogatáspolitikai kérdés. Szükség van helyi infrastruktúrára, közösségi alkalmakra, hozzáférhető eszközökre és olyan programokra is, amelyek a lakókat gyakorlati módon segítik.

A javításhoz való jog önmagában kevés lehet

A javításhoz való jog fontos fogyasztóvédelmi és környezetpolitikai előrelépés, de a gyakorlati hatása azon múlik, hogy a javítás ténylegesen megfizethető és elérhető lesz-e. Ha egy háztartási gép javítása csaknem annyiba kerül, mint egy új készülék, akkor a fogyasztó gazdasági okból továbbra is a cserét választja majd.

A javítás támogatása ezért egyszerre fogyasztóvédelmi, szociális és fenntarthatósági kérdés. A pénzügyi ösztönző csökkentheti a háztartások terheit, az átlátható szervizhálózat növelheti a bizalmat, a javíthatóbb termékek pedig hosszabb távon mérsékelhetik az elektronikai hulladék mennyiségét.

(Képek: Gosztola Judit)