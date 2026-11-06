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Brutális vérfürdő a tőzsdéken: hatalmas pofont kapott a techszektor, felfüggesztették a kereskedést

Pénzcentrum
2026. november 6. 10:34 7 perc

A csütörtöki amerikai technológiai eladási hullám után péntek reggel Ázsiában és Európában is jelentős eséssel folytatódott a kereskedés, a budapesti tőzsde sem tudta kivonni magát a rossz hangulat alól. A befektetőket a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülése és a szigorúbb amerikai szabályozás lehetősége aggasztja. Közben csökkent a decemberi amerikai kamatemelés piacon árazott esélye, a forint pedig a reggeli gyengülés után erősödni tudott az euróval szemben.

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Jelentős mínuszokkal indult a pénteki kereskedés az európai tőzsdéken. A nyitás után a német DAX 1,6, a brit FTSE 100 és a széles európai részvénypiacot követő Stoxx 600 egyaránt 1,5 százalékot esett. A francia CAC 40 1,4, az olasz FTSE MIB 1,3, a spanyol IBEX 35 pedig 1,2 százalékkal került lejjebb. Budapesten a BUX a kereskedés első perceiben 1 százalékos csökkenéssel 143 090 ponton állt.

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Mind a négy vezető magyar részvény gyengült, közülük a Mol szenvedte el a legnagyobb veszteséget a nyitásban. A közepes méretű vállalatok papírjai vegyesen teljesítettek, az Alteo és a Zwack a jobban, a Duna House és az Akko a gyengébben szereplő részvények közé tartozott. A BUX a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került, ami a rövidebb távú lendület megtörését jelzi, a hosszabb távú irány szempontjából fontos 200 napos átlag felett azonban még kitartott.

Amerikából indult az eladási hullám

A csütörtöki amerikai kereskedésben a Dow Jones 3,4, az S&P 500 4,4, a Nasdaq Composite pedig 5,5 százalékot zuhant. Az utóbbi két index 2025 áprilisa óta nem zárt ilyen rossz napot. Az S&P 500 vállalatainak együttes piaci kapitalizációja mintegy 2900 milliárd dollárral csökkent, ami dollárban mérve rekordnagyságú egynapos veszteség volt, a százalékos visszaesés ugyanakkor nem jelentett történelmi rekordot.

Különösen nagy ütést kaptak a félvezetőgyártók. Az ágazat teljesítményét követő Philadelphia Semiconductor Index 12,3 százalékot esett, amire a 2020. márciusi koronavírus-pánik óta nem volt példa. Az Nvidia 9,3, az AMD 17,3, a Micron közel 17,5, a Sandisk pedig 22 százalékot veszített értékéből. Az adatközpontokhoz kapcsolódó cégek közül az Applied Digital, a Cipher Digital és az IREN árfolyama is több mint 14 százalékot zuhant.

A VIX, amely az amerikai részvénypiac következő harminc napra várt volatilitását jelzi, közel 70 százalékkal ugrott meg. A Nasdaq már csaknem 12 százalékkal maradt el október eleji csúcsától, így korrekciós tartományba került, amely alatt a legutóbbi lokális csúcshoz képest legalább 10 százalékos visszaesést értenek a piacon.

A vállalati gyorsjelentések is hoztak látványos árfolyammozgásokat. A DraftKings részvényei a csütörtöki zárás utáni kereskedésben 23 százalékot estek, és a veszteségük egy ponton a 25 százalékot is meghaladta. Az Atlassian papírjai mintegy 16 százalékkal kerültek lejjebb a gyorsjelentés közzététele után.

Dél-Koreában leállt a kereskedés, a forint ledolgozta a gyengülést

Péntek reggel Ázsiára is átterjedt az eladási hullám. A dél-koreai Kospi több mint 8 százalékos zuhanása miatt húsz percre fel kellett függeszteni a kereskedést. Később az index vesztesége mintegy 6,4 százalékra mérséklődött. Az SK Hynix 10,9, a Samsung Electronics 6,6, az SK Square pedig 11,5 százalékos mínuszban járt.

A japán Nikkei a reggeli adatok szerint közel 6,2 százalékot esett. A kínai piacokon kisebb volt a visszaesés, a hongkongi Hang Seng mintegy 1, a CSI 300 nagyjából 0,3 százalékkal gyengült.

A kockázatkerülés közepette a befektetők az amerikai állampapírokban és a dollárban kerestek menedéket, miközben csütörtökön az olaj ára is emelkedett. A forint péntek kora reggel nyomás alá került, ekkor egy dollárért körülbelül 326, egy euróért 364,6 forintot kellett fizetni. Délelőttre azonban javult a magyar deviza helyzete, az euró jegyzése tíz óra előtt 364 forint alá süllyedt.

A kamatvárakozásokat is átírta a piaci fordulat

Az eladási hullámmal párhuzamosan jelentősen mérséklődött a decemberi Fed-kamatemelés piacon árazott valószínűsége. Egyetlen nap alatt 82,7 százalékról 64,4 százalékra csökkent az emelés esélye. A befektetők többsége tehát továbbra is szigorításra számít, de jóval kisebb bizonyossággal, mint korábban.

A várakozásokat a péntek délután érkező októberi amerikai munkaerőpiaci jelentés (non-farm payrolls) is alakíthatja. A foglalkoztatottság, a munkanélküliség és a bérek alakulása fontos támpontot adhat a jegybank következő lépéseihez. A napi makronaptárban magyar és euróövezeti kiskereskedelmi adatok, valamint a Michigani Egyetem novemberi fogyasztói bizalmi indexe is szerepel.

Japánban ezzel szemben az erős bérdinamika támaszthatja alá a további monetáris szigorítást. A nominálbérek közel három évtizede nem látott ütemben nőttek, a reálkeresetek emelkedése pedig meghaladta a várakozásokat, ami erősítheti egy decemberi kamatemelés lehetőségét.

Az AI-beruházások jövőjét mérlegelik a befektetők

A technológiai részvények zuhanása mögött egyszerre állnak politikai és üzleti kockázatok. A demokraták félidős választási győzelme, illetve a Kongresszus mindkét házának megszerzése után a befektetők attól tartanak, hogy szigorodhat a mesterséges intelligencia szabályozása, és lassulhat az adatközpontok építése. Emellett egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy megtérülnek-e az infrastruktúrára fordított hatalmas összegek.

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Donald Trump a demokratákat és a választási eredményt tette felelőssé a csütörtöki esésért. A piaci aggodalmak ugyanakkor túlmutatnak a politikán, a magas vállalatértékeltségek és a beruházások finanszírozási igénye is hozzájárult az eladásokhoz. Az S&P 500 a zuhanás ellenére még 7,4 százalékos pluszban állt az év elejéhez képest.

A bizonytalanság az Anthropic novemberre tervezett tőzsdei bevezetését (IPO) is érinti. A befektetői egyeztetésekről szóló értesülések szerint több intézményi befektető túl magasnak tartja az 1500 milliárd dolláros cégértékelést. A Claude fejlesztője a november 9-ével kezdődő héten indította volna befektetői roadshow-ját, az árazás pedig a következő héten történhetett volna meg. Hivatalos halasztást egyelőre nem jelentettek be.

A társaság akár 100 milliárd dollár friss tőkét is bevonhatna. Harmadik negyedéves árbevétele 47 százalékkal, 16,96 milliárd dollárra nőtt, ez azonban lassulás a második negyedév 144 százalékos bővüléséhez képest. Eközben közel 900 milliárd dollárnyi AI-infrastruktúrához kapcsolódó kötelezettségvállalásról számolt be.

Az ágazat finanszírozásában is történhet átrendeződés. Értesülések szerint az ING mintegy 500 millió dolláros, tizenkét hitelből álló adatközpont-hitelportfóliót kínál eladásra. A csomagban a Stargate projekthez, valamint a Vantage Data Centershez és a CyrusOne-hoz kapcsolódó hitelek is szerepelnek. A bank nem kommentálta az értesülést.

A növekedés önmagában már nem elég

A DraftKings gyorsjelentése jól mutatta, mennyire érzékenyek a befektetők a kilátások romlására. A sportfogadási vállalat negyedéves árbevétele ugyan 16 százalékkal, 1,33 milliárd dollárra nőtt, de elmaradt a mintegy 1,4 milliárd dolláros konszenzustól. A korrigált egy részvényre jutó veszteség (EPS) 0,53 dollár lett.

A társaság az idei bevételi előrejelzését 6,35–6,55 milliárd dollárra csökkentette, miközben az elemzők körülbelül 6,65 milliárd dollárt vártak. Az eredményt terhelik a Predictions fejlesztési költségei is. A különböző események kimenetelére vonatkozó kereskedést lehetővé tevő üzletágra idén 650–700 millió dollárt fordítana a vállalat.

Az Atlassiannál nem a lezárt negyedév okozott csalódást. A Jira és a Confluence fejlesztője 24 százalékos növekedéssel 1,77 milliárd dolláros árbevételt, valamint 1,65 dolláros korrigált részvényenkénti nyereséget ért el, mindkettő felülmúlta a várakozásokat. Az előfizetésekből származó, évesített ismétlődő bevétel (ARR) növekedése azonban a vállalat előrejelzése szerint a mostani mintegy 23 százalékról 18,5 százalék körülire lassulhat a 2027-es pénzügyi évben.

Az európai gázellátás is kockázatot jelent

Az európai piacokra az energiaellátás bizonytalansága is ránehezedhet. Az időjárási modellek szerint az Északi-sark feletti poláris örvény szokatlanul korai gyengülése november végén vagy decemberben hidegebb légtömegeket terelhet Európa felé. A tartós lehűlés egyelőre nem biztos, de alacsony készletszintek mellett érné a kontinenst.

November 5-én az uniós gáztárolók töltöttsége 73,75 százalék volt, Németországban 60,25, Magyarországon 76,93 százalékon állt a mutató. Egy átlagosnál lényegesen hidegebb decemberi hét a vizsgált európai térségekben mintegy 1,1 milliárd köbméterrel növelhetné a fűtési célú gázkeresletet.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) kedvezőtlen forgatókönyve szerint hideg tél és a Hormuzi-szoroson áthaladó LNG-szállítások tartós fennakadása esetén 2027 márciusának végére 10 százalék alá csökkenhet az uniós tárolók töltöttsége. A helyzetet súlyosbíthatja, hogy 30 százalékos szint alatt a tárolókból kinyerhető napi gázmennyiség is fokozatosan csökkenhet.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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