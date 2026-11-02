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Újabb étteremlánc érkezett Budapestre: több száz üzletük van Ázsiában, ennyibe kerül náluk egy tál tészta

Pénzcentrum
2026. november 2. 15:45 3 perc

Újabb nemzetközi étteremlánc jelent meg Budapesten. A Corvin sétányon nyitott meg a Mr. Noodle Chen, amely a kínai Chen Xiang Gui lánc európai márkaneve. A vállalkozás elsősorban a kézzel húzott, északnyugat-kínai marhahúsos tésztáiról ismert, Kínában pedig már több száz éttermet működtet. A budapesti üzlet a márka európai terjeszkedésének újabb állomása, miután Németországban és Ausztriában is megjelentek.

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A Mr. Noodle Chen nem egyszerűen egy újabb ázsiai gyorsétterem. A koncepció középpontjában a lanzhoui marhahúsos tészta áll, amelynek elkészítése látványos kézműves folyamat. A vendégek az étteremben üvegfal mögött figyelhetik, ahogy a tésztamester a tésztagombócból különböző vastagságú, hosszú szálakat húz. A technika a lamian nevű hagyományos kínai tésztakészítési eljárásra épül. 

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A vállalatcsoport 2014-ben alakult, maga a Chen Xiang Gui étteremmárka azonban 2020-ban született meg. Az első éttermet Sanghajban nyitották meg, a lánc pedig rendkívül gyorsan növekedett. A cég hivatalos honlapján közzétett adatok szerint már több mint 300 éttermet működtetnek Kínában, ezek közül 230 saját üzemeltetésű egység. A vállalat több mint 3800 alkalmazottat foglalkoztat, Sanghajban pedig 120 működő étteremmel rendelkezik.

A sanghaji vállalkozás nem a hagyományos kínai éttermek működését követi. A társaság alapítója, Jiang Jun korábban külföldi vendéglátóipari vállalatoknál dolgozott, a vezetői csapat jelentős része pedig a McDonald's és a KFC világából érkezett. A megszerzett tapasztalatokat a kínai tésztázók működésébe is átültették. A hozzávalók mennyiségét pontosan szabályozzák, a levesalap receptjét egységesítették, az éttermek működését pedig a nemzetközi gyorséttermi láncokhoz hasonló rendszerben szervezik.

A márka első étterme 2020 márciusában nyílt meg Sanghajban, az év végére már tíz egységük volt. 2021 decemberére átlépték a 200 éttermet, 2024-ben pedig már több mint 260 kínai üzletről számoltak be. A vállalat azóta a külföldi piacok felé fordult. 

Berlinből indult az európai terjeszkedés, Bécs és Budapest is felkerült a térképre

A Mr. Noodle Chen néven futó nemzetközi terjeszkedés első európai állomása Németország volt. Az első berlini étterem 2025-ben nyílt meg, majd a márka Hamburgban is megjelent. 2026 májusában Bécsben is megnyílt az első egység, a Kirchengasse 3. alatt. A Falstaff beszámolója szerint a vendégek itt is üvegfal mögött nézhetik, ahogy a tésztamester frissen húzza a tésztát. A Corvin sétányon található budapesti étterem a lánc következő európai állomása. 

Mennyibe kerül egy tál tészta a Corvin sétányon?

A budapesti étterem kínálatának középpontjában a marhahúsos tésztalevesek és a pirított, illetve kevert tészták állnak. A klasszikus lanzhoui leves marhahúsból, fehér retekből, korianderből, újhagymából és marhacsontból főzött levesalapból készül. Emellett paradicsomos és savanyú káposztás változatok is szerepelnek az étlapon.

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A Wolt kiszállítási felületén feltüntetett árak alapján a klasszikus marhahúsos tésztaleves 3890 forintba kerül, extra hússal 5190 forintért rendelhető. A paradicsomos változat 5590, a savanyú káposztás leves 5990, a párolt marhahúsos és savanyú káposztás változat pedig 6390 forint.

A pirított tészták között a marhahúsos Biángbiáng 5990 forinttól indul, a párolt marhahúsos változat 6490 forint. A vegán tészták 3890 és 5590 forint közötti áron szerepelnek a kiszállítási étlapon. A kínai marhahúsos hamburger 2990 forint, a csirkenyárs 2290, a marha- és báránynyárs 2590 forint, az uborkasaláta pedig 1790 forint.

 
Címlapkép: Getty Images
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