Az országos ellenőrzés során összesen 205 akciós ruhaneműt ellenőriztek a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai.
Újabb étteremlánc érkezett Budapestre: több száz üzletük van Ázsiában, ennyibe kerül náluk egy tál tészta
Újabb nemzetközi étteremlánc jelent meg Budapesten. A Corvin sétányon nyitott meg a Mr. Noodle Chen, amely a kínai Chen Xiang Gui lánc európai márkaneve. A vállalkozás elsősorban a kézzel húzott, északnyugat-kínai marhahúsos tésztáiról ismert, Kínában pedig már több száz éttermet működtet. A budapesti üzlet a márka európai terjeszkedésének újabb állomása, miután Németországban és Ausztriában is megjelentek.
A Mr. Noodle Chen nem egyszerűen egy újabb ázsiai gyorsétterem. A koncepció középpontjában a lanzhoui marhahúsos tészta áll, amelynek elkészítése látványos kézműves folyamat. A vendégek az étteremben üvegfal mögött figyelhetik, ahogy a tésztamester a tésztagombócból különböző vastagságú, hosszú szálakat húz. A technika a lamian nevű hagyományos kínai tésztakészítési eljárásra épül.
A vállalatcsoport 2014-ben alakult, maga a Chen Xiang Gui étteremmárka azonban 2020-ban született meg. Az első éttermet Sanghajban nyitották meg, a lánc pedig rendkívül gyorsan növekedett. A cég hivatalos honlapján közzétett adatok szerint már több mint 300 éttermet működtetnek Kínában, ezek közül 230 saját üzemeltetésű egység. A vállalat több mint 3800 alkalmazottat foglalkoztat, Sanghajban pedig 120 működő étteremmel rendelkezik.
A sanghaji vállalkozás nem a hagyományos kínai éttermek működését követi. A társaság alapítója, Jiang Jun korábban külföldi vendéglátóipari vállalatoknál dolgozott, a vezetői csapat jelentős része pedig a McDonald's és a KFC világából érkezett. A megszerzett tapasztalatokat a kínai tésztázók működésébe is átültették. A hozzávalók mennyiségét pontosan szabályozzák, a levesalap receptjét egységesítették, az éttermek működését pedig a nemzetközi gyorséttermi láncokhoz hasonló rendszerben szervezik.
A márka első étterme 2020 márciusában nyílt meg Sanghajban, az év végére már tíz egységük volt. 2021 decemberére átlépték a 200 éttermet, 2024-ben pedig már több mint 260 kínai üzletről számoltak be. A vállalat azóta a külföldi piacok felé fordult.
Berlinből indult az európai terjeszkedés, Bécs és Budapest is felkerült a térképre
A Mr. Noodle Chen néven futó nemzetközi terjeszkedés első európai állomása Németország volt. Az első berlini étterem 2025-ben nyílt meg, majd a márka Hamburgban is megjelent. 2026 májusában Bécsben is megnyílt az első egység, a Kirchengasse 3. alatt. A Falstaff beszámolója szerint a vendégek itt is üvegfal mögött nézhetik, ahogy a tésztamester frissen húzza a tésztát. A Corvin sétányon található budapesti étterem a lánc következő európai állomása.
Mennyibe kerül egy tál tészta a Corvin sétányon?
A budapesti étterem kínálatának középpontjában a marhahúsos tésztalevesek és a pirított, illetve kevert tészták állnak. A klasszikus lanzhoui leves marhahúsból, fehér retekből, korianderből, újhagymából és marhacsontból főzött levesalapból készül. Emellett paradicsomos és savanyú káposztás változatok is szerepelnek az étlapon.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Wolt kiszállítási felületén feltüntetett árak alapján a klasszikus marhahúsos tésztaleves 3890 forintba kerül, extra hússal 5190 forintért rendelhető. A paradicsomos változat 5590, a savanyú káposztás leves 5990, a párolt marhahúsos és savanyú káposztás változat pedig 6390 forint.
A pirított tészták között a marhahúsos Biángbiáng 5990 forinttól indul, a párolt marhahúsos változat 6490 forint. A vegán tészták 3890 és 5590 forint közötti áron szerepelnek a kiszállítási étlapon. A kínai marhahúsos hamburger 2990 forint, a csirkenyárs 2290, a marha- és báránynyárs 2590 forint, az uborkasaláta pedig 1790 forint.
Bár Magyar Péter és a Tisza Párt a kormányváltás utánra a zöldségek és gyümölcsök áfájának azonnali csökkentését ígérte, a 2027-es költségvetésből ez a lépés egyelőre...
A futár mentőautóval érkezett, a kutya vette át a csomagot: ezek a Wolt és a Foodora legfurcsább kiszállításai
A két legnagyobb hazai ételrendelős-platformot a legfurcsább kiszállítási helyszínekről kérdezte a Pénzcentrum.
Adventi kirándulást tervezel Prágába? Összegyűjtöttük a 2026-os karácsonyi vásárok időpontjait, helyszíneit, programjait és a hasznos utazási tippeket.
Adventi kirándulást tervezel Bécsbe? Mutatjuk a 2026-os karácsonyi vásárok időpontjait, a legszebb helyszíneket és a legfontosabb utazási tudnivalókat.
Az intézkedés kifejezetten a kínai online áruházakat, például a Sheint és a Temut célozza.
Budapest karácsonyi vásár 2026: indul az adventi szezon, mutatjuk a helyszíneket, a nyitvatartást és a programokat
Indulnak a budapesti adventi vásárok 2026-ban! Mutatjuk a Vörösmarty téri és a Bazilika előtti vásár nyitvatartását, programjait és a legfontosabb tudnivalókat.
Kellemetlen meglepetés a magyar boltok kasszáinál: ezek az árak elszálltak, hiába alacsony az infláció
Szeptemberben mindössze 1,6 százalékos volt az éves infláció, számos termék és szolgáltatás azonban ennél jóval nagyobb mértékben drágult.
Raskó György: az áfacsökkentés visszavonása miatt kérdéses a zöldség-gyümölcs ágazat jövője, hibázott a Tisza-kormány
Az idei nyár 1901 óta nem látott szárazságot hozott Magyarországon, így a Kárpát-medencében a 2022-es aszályhoz hasonló, drámai helyzet alakult ki.
Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek
Egyetlen év alatt közel 3 ezer kiskereskedelmi üzlet tűnt el Magyarországról, a boltok száma 100 ezer alá csökkent. A visszaesés Nógrád megyét és Budapestet érintette...
November végén indul a krakkói karácsonyi vásár! Mutatjuk a 2026-os nyitvatartást, az ünnepi programokat és a Budapestről történő megközelítést.
Minden nyolcadik magyar fizetett már kétszer ugyanazért a termékért: az ok olyan hétköznapi, hogy sokan magukra ismernek
Különösen érdekes, ahogyan a fiatalabb korosztály viszonyul a saját fogyasztásához.
2026-ban 149 Ft-tól 15799 Ft-ig terjed az ünnepi desszertek ára.
Hetekkel Black Friday előtt beindult a trükközés a webshopokban: a GVH elárulta, hogyan csalják lépre a magyar vásárlókat
Közeledik a Black Friday napja, az azt megelőző hónapban pedig a legtöbb webáruház már „megelőlegezi” a kedvezményeket a vásárlóknak.
Az ír vaj lett a világ legjobb vajfajtája a TasteAtlas október végén frissített rangsorában. A konkrét márkák versenyét pedig francia kézműves vajak nyerték.
Változás jöhet a palackvisszaváltásnál: itt a javaslat, csak az kapná vissza a betétdíjat, aki megvette az italt
A köztéri kukákat feldúló palackgyűjtők visszaszorítása érdekében radikálisan átalakítanák a hazai visszaváltási rendszert.
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
Nigériában a fogyasztói kiadások mintegy 56 százalékát fordítják otthoni fogyasztásra vásárolt élelmiszerre, az Egyesült Államokban ez az arány 6 százalék.
Szürke a héja, gesztenyeíze van: ezt a különleges magyar sütőtököt a franciák is külön néven, magyar kékként ismerik
Egyre nagyobb területen termesztenek sütőtököt Magyarországon, a hazai termelés pedig továbbra is meghatározó szerepet játszik a belföldi kereslet kiszolgálásában.
Made in China az autóktól a robotokig: így szorítja ki a piacról a nyugati cégeket a távol-keleti ipar
Alapjaiban változik meg a "Made in China" címke jelentése, mivel az olcsó textíliák és műanyag játékok helyét egyre inkább a csúcstechnológiás iparcikkek veszik át.