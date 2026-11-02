Újabb étteremlánc érkezett Budapestre: több száz üzletük van Ázsiában, ennyibe kerül náluk egy tál tészta

Újabb nemzetközi étteremlánc jelent meg Budapesten. A Corvin sétányon nyitott meg a Mr. Noodle Chen, amely a kínai Chen Xiang Gui lánc európai márkaneve. A vállalkozás elsősorban a kézzel húzott, északnyugat-kínai marhahúsos tésztáiról ismert, Kínában pedig már több száz éttermet működtet. A budapesti üzlet a márka európai terjeszkedésének újabb állomása, miután Németországban és Ausztriában is megjelentek.

A Mr. Noodle Chen nem egyszerűen egy újabb ázsiai gyorsétterem. A koncepció középpontjában a lanzhoui marhahúsos tészta áll, amelynek elkészítése látványos kézműves folyamat. A vendégek az étteremben üvegfal mögött figyelhetik, ahogy a tésztamester a tésztagombócból különböző vastagságú, hosszú szálakat húz. A technika a lamian nevű hagyományos kínai tésztakészítési eljárásra épül.

A vállalatcsoport 2014-ben alakult, maga a Chen Xiang Gui étteremmárka azonban 2020-ban született meg. Az első éttermet Sanghajban nyitották meg, a lánc pedig rendkívül gyorsan növekedett. A cég hivatalos honlapján közzétett adatok szerint már több mint 300 éttermet működtetnek Kínában, ezek közül 230 saját üzemeltetésű egység. A vállalat több mint 3800 alkalmazottat foglalkoztat, Sanghajban pedig 120 működő étteremmel rendelkezik.

A sanghaji vállalkozás nem a hagyományos kínai éttermek működését követi. A társaság alapítója, Jiang Jun korábban külföldi vendéglátóipari vállalatoknál dolgozott, a vezetői csapat jelentős része pedig a McDonald's és a KFC világából érkezett. A megszerzett tapasztalatokat a kínai tésztázók működésébe is átültették. A hozzávalók mennyiségét pontosan szabályozzák, a levesalap receptjét egységesítették, az éttermek működését pedig a nemzetközi gyorséttermi láncokhoz hasonló rendszerben szervezik.

A márka első étterme 2020 márciusában nyílt meg Sanghajban, az év végére már tíz egységük volt. 2021 decemberére átlépték a 200 éttermet, 2024-ben pedig már több mint 260 kínai üzletről számoltak be. A vállalat azóta a külföldi piacok felé fordult.

Berlinből indult az európai terjeszkedés, Bécs és Budapest is felkerült a térképre

A Mr. Noodle Chen néven futó nemzetközi terjeszkedés első európai állomása Németország volt. Az első berlini étterem 2025-ben nyílt meg, majd a márka Hamburgban is megjelent. 2026 májusában Bécsben is megnyílt az első egység, a Kirchengasse 3. alatt. A Falstaff beszámolója szerint a vendégek itt is üvegfal mögött nézhetik, ahogy a tésztamester frissen húzza a tésztát. A Corvin sétányon található budapesti étterem a lánc következő európai állomása.

Mennyibe kerül egy tál tészta a Corvin sétányon?

A budapesti étterem kínálatának középpontjában a marhahúsos tésztalevesek és a pirított, illetve kevert tészták állnak. A klasszikus lanzhoui leves marhahúsból, fehér retekből, korianderből, újhagymából és marhacsontból főzött levesalapból készül. Emellett paradicsomos és savanyú káposztás változatok is szerepelnek az étlapon.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Wolt kiszállítási felületén feltüntetett árak alapján a klasszikus marhahúsos tésztaleves 3890 forintba kerül, extra hússal 5190 forintért rendelhető. A paradicsomos változat 5590, a savanyú káposztás leves 5990, a párolt marhahúsos és savanyú káposztás változat pedig 6390 forint.

A pirított tészták között a marhahúsos Biángbiáng 5990 forinttól indul, a párolt marhahúsos változat 6490 forint. A vegán tészták 3890 és 5590 forint közötti áron szerepelnek a kiszállítási étlapon. A kínai marhahúsos hamburger 2990 forint, a csirkenyárs 2290, a marha- és báránynyárs 2590 forint, az uborkasaláta pedig 1790 forint.