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Vásárlás

Átfésülték a magyar ruhaüzleteket a hatóságok: kiderült az igazság a nagy leárazásokról

Pénzcentrum
2026. november 2. 15:01 2 perc

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányításával a kormányhivatalok országszerte több mint 200 akciós ruházati termék árfeltüntetését ellenőrizték. Az évek óta rendszeresen végzett hatósági vizsgálatok eredményességét jelzi, hogy a termékek mindössze 5 százalékánál merült fel kifogás, ugyanakkor a fogyasztóknak is érdemes tisztában lenniük az akciós ruházati termékek árazásának sajátosságaival.

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"Az NKFH kiemelt feladata a fogyasztók anyagi érdekeinek védelme, valamint a jogsértő árfeltüntetési gyakorlatok és a vásárlók megkárosításához vezető szabálytalanságok feltárása. A leárazások alkalmával ezeket a hatóság fokozottan vizsgálja, hiszen az akciós ajánlatok jelentősen befolyásolhatják a vásárlási döntéseket, ezért alapvető fogyasztóvédelmi elvárás, hogy a meghirdetett kedvezmények valódiak és átláthatóak legyenek." - hangsúlyozta közleményében a hatóság.

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A termékek akciózása esetén a kereskedőknek – néhány eset kivételével – az uniós szinten egységes fogyasztóvédelmi szabályozás alapján meg kell jelölniük az akciót megelőző legalább 30 napos időszak legalacsonyabb árát (ez az ún. referenciaár vagy korábbi ár).

A szabályozás célja annak megakadályozása, hogy a kereskedők megtévesszék a fogyasztókat az árengedmény összegével kapcsolatban, illetve hogy közvetlenül az akció előtt megnöveljék a referenciaárat, majd abból nagymértékű árcsökkentést hirdetve a valósnál előnyösebb vétel benyomását keltsék.

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A fogyasztóvédelmi hatóság ismert ruházati márkák véletlenszerűen kiválasztott akciós termékeit vizsgálta annak érdekében, hogy ellenőrizze a meghirdetett kedvezmények szabályszerűségét.

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Az országos ellenőrzés során összesen 205 akciós ruhaneműt ellenőriztek a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai, amelyek közül csak 11 nem felelt meg az akciós árra vonatkozó szabályoknak. Az 5%-os kifogásolási arány alapján a vállalkozások jelentős része jogkövető magatartást tanúsít, amely a hatóság rendszeres ellenőrzéseinek is köszönhető.

Az NKFH célja, hogy a fogyasztók pontos és szabályszerű tájékoztatást kapjanak az árakról. A feltárt jogsértések esetén a hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az akciós árakra vonatkozó jogszabályi előírások a vállalkozások gyakorlatában is maradéktalanul érvényesüljenek.
Címlapkép: Getty Images
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