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Te is vettél ilyen borotvát? Semmiképp se használd, súlyos kockázatokra figyelmeztet a hatóság

Pénzcentrum
2026. november 3. 17:04 2 perc

Súlyos környezetvédelmi kockázat miatt visszahívnak egy vezeték nélküli elektromos borotvát az uniós piacról. A Camry CR 2915 típusú készülék belső áramköreinek forrasztásaiban a laboratóriumi vizsgálatok túl nagy mennyiségű ólmot mutattak ki. A termék Magyarországon is elérhető lehet, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság figyelmeztetést adott ki. Aki vásárolt belőle, ne használja tovább, és ne dobja a háztartási hulladékba.

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Vezeték nélküli elektromos borotvát hívnak vissza súlyos környezetvédelmi kockázat miatt – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján. A termék a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelent, a bejelentő tagállam pedig jelezte, hogy Magyarország is érintett lehet, vagyis a készülék hazánkban is elérhető.

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A visszahívás a Camry márkájú, CR 2915 modellszámú elektromos borotvát érinti, amelynek vonalkódja 5908256834170. A Kínából származó termék gyártója a lengyel Adler Sp. z o. o., a készüléket kartondobozban forgalmazzák.

A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a borotva belső áramköreinek forrasztásai túl nagy mennyiségű ólmot tartalmaznak. Ez a nehezen lebomló, mérgező nehézfém a leselejtezett termékekből a talajba és a talajvízbe kerülhet, ahol tartósan károsíthatja az élővilágot és a környezetet.

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben rendelkeznek ilyen készülékkel, ne használják tovább, és semmiképpen se dobják a normál háztartási hulladékba. A termék visszavételével és a vételár rendezésével kapcsolatban a forgalmazóval kell felvenni a kapcsolatot.

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Címlapkép: Getty Images
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