Azonnali hatállyal megszüntette pénteken Főző Virág főigazgató-helyettes munkaviszonyát a Magyar Állami Operaház.
Szomorú hírt érkezett! Elhunyt a Jászai Mari-díjas színházi rendező, színházigazgató
Nyolcvanhárom éves korában elhunyt Gali László Jászai Mari-díjas színházi rendező, színházigazgató. A Gárdonyi Géza Színház örökös tagjának halálhírét a teátrum jelentette be, kiemelve, hogy a művész nevéhez fűződik az egri intézmény önálló társulatának újraalapítása, amellyel meghatározó nyomot hagyott a város kulturális életében.
Gali László 1943. február 12-én született Debrecenben. A helyi tudományegyetemen szerzett magyar–történelem és népművelés szakos diplomát, majd rövid tanári kitérő után a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanult tovább. Itt Major Tamás osztályában végzett színházrendezőként 1976-ban, éppen ötven évvel ezelőtt.
Pályáját a debreceni Csokonai Színházban kezdte rendezőként, majd 1979 és 1986 között az intézmény igazgató-főrendezőjeként dolgozott. Élete főművének az egri Gárdonyi Géza Színház megalapítását és az ott eltöltött tízéves, 1996-ig tartó vezetői munkáját tartotta. Pályafutása során rendezett Pécsett, Kecskeméten és a Magyar Televízióban is. Szakmai elhivatottságát jelzi, hogy évekig a Magyar Színházi Társaság elődjének elnökségi tagja volt, emellett haláláig kuratóriumi elnökként gondozta a fiatal színészházaspárokat támogató Pethes–Agárdi-díjat.
A Színházi Adattár csaknem száz rendezését őrzi, repertoárjában a klasszikus művek és a kortárs drámák egyaránt hangsúlyos szerepet kaptak. Színpadra állította többek között Shakespeare legnagyobb műveit – mint a Hamlet, a Lear király, a Vízkereszt vagy a Szentivánéji álom –, de sikerrel rendezett Miller-, Tamási Áron- és Görgey Gábor-darabokat is. Határon túli munkái közül kiemelkedik a Kassai Thália Színházban bemutatott, Sütő András Káin és Ábel című drámája nyomán készült előadás, amelyből később filmet is forgatott. Kiemelkedő színházművészeti tevékenységét 1982-ben Jászai Mari-díjjal ismerték el.
Az autósok jelentős része továbbra sem használja ki a biztosítók közötti versenyben rejlő lehetőségeket.
Rémálom a hazai egészségügyben: így égetik el magyarok milliói a fizetett szabadságukat orvosra várva
A magyar felnőttek 65 százalékával előfordult az elmúlt két évben, hogy nem járt utána egy egészségügyi problémájának, vagy elhalasztotta a kivizsgálását.
244 második világháborús robbanótestet találtak a XVIII. kerületi Üllői úton egy építkezésen
A Wekerle Plusz Program új lehetőségeket teremthet a lakásvásárlók és a felújítást tervezők számára, és átalakíthatja a lakáshitelezés szerkezetét is.
Elektromos roller gyulladt ki egy belvárosi lakásban: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, sok lakónak el kellett hagyni otthonát
Kigyulladt egy elektromos roller akkumulátora hétfő hajnalban Budapest V. kerületében.
Ezt a hibát követi el rengeteg magyar mindenszentekkor a temetőnél: a tolvajok csak erre várnak, a biztosító ilyenkor nem fizet
Mindenszentekkor a temetőknél is aratnak a tolvajok. Az autóban hagyott táskáért a casco általában nem fizet, a sírról ellopott vázáért pedig csak külön kiegészítővel.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
Jelentősen nőtt az életbiztosításokból származó díjbevétel Magyarországon az elmúlt években, a szerződések száma azonban jóval lassabban emelkedik.
Kiderült, mennyibe kerül egy temetés 2026-ban: 560 ezer forint a koporsós búcsú, és ebben még a sírhely sincs benne
Egy koporsós temetés 2026-ban nettó 560 ezer forintba kerül, míg egy urnás 370 ezerbe, és a sírhely meg a temetői szolgáltatások egyikben sincsenek benne.
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
Átlagosan 3,6 százalékkal emelkedett a lakásbiztosítások átlagdíja a harmadik negyedévben az árstop után.
Kegyetlenül ráfázhatnak a magyar vállalkozások: hiába van biztosításuk, egyetlen mulasztás miatt mindent bukhatnak
Az elmúlt hónapokban több súlyos ipari tűz történt, amelyek a jelentős vagyoni károk mellett akár hosszabb időre is leállíthatják az érintett vállalkozások működését.
Rémálom a szakihelyzet Magyarországon: temérdek magyar vár hiába az otthoni hibák javítására - csupán ennyit tehetnek
Új lakásbiztosítási terméket vezet be Alfa NEO néven az Alfa Biztosító.
Átlagosan 0,6 százalékkal mérséklődtek a lakásbiztosítási díjak 2025 hasonló időszakával összevetve
Könnyű elveszni a biztosítási lehetőségek között, különösen akkor, ha a családi költségvetésbe nem fér bele minden.
A megélhetési költségek emelkedése miatt aggódnak a legtöbben, miközben a magyarok ötödének egyáltalán nincs vésztartaléka.
Tavaly a lakástüzek közel harmadát elektromos probléma okozhatta, a biztosítók tapasztalatai szerint egyetlen zárlat vagy túlterhelt hosszabbító miatt is milliós kár keletkezhet.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
Akár 5 millió forintos kárt is okozhat egyetlen vadgázolás, az őszi szarvasbőgés időszakában pedig különösen nagy veszély leselkedik az autósokra az erdős, bokros útszakaszokon.
Átlagosan 32 százalékkal kerül többe négyzetméterenként egy nyaraló biztosítása, mint egy családi házé - figyelmeztet az egyik biztosításközvetítő.