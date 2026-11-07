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Szomorú hírt érkezett! Elhunyt a Jászai Mari-díjas színházi rendező, színházigazgató

Pénzcentrum
2026. november 7. 19:23 2 perc

Nyolcvanhárom éves korában elhunyt Gali László Jászai Mari-díjas színházi rendező, színházigazgató. A Gárdonyi Géza Színház örökös tagjának halálhírét a teátrum jelentette be, kiemelve, hogy a művész nevéhez fűződik az egri intézmény önálló társulatának újraalapítása, amellyel meghatározó nyomot hagyott a város kulturális életében.

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Gali László 1943. február 12-én született Debrecenben. A helyi tudományegyetemen szerzett magyar–történelem és népművelés szakos diplomát, majd rövid tanári kitérő után a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanult tovább. Itt Major Tamás osztályában végzett színházrendezőként 1976-ban, éppen ötven évvel ezelőtt.

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Pályáját a debreceni Csokonai Színházban kezdte rendezőként, majd 1979 és 1986 között az intézmény igazgató-főrendezőjeként dolgozott. Élete főművének az egri Gárdonyi Géza Színház megalapítását és az ott eltöltött tízéves, 1996-ig tartó vezetői munkáját tartotta. Pályafutása során rendezett Pécsett, Kecskeméten és a Magyar Televízióban is. Szakmai elhivatottságát jelzi, hogy évekig a Magyar Színházi Társaság elődjének elnökségi tagja volt, emellett haláláig kuratóriumi elnökként gondozta a fiatal színészházaspárokat támogató Pethes–Agárdi-díjat.

A Színházi Adattár csaknem száz rendezését őrzi, repertoárjában a klasszikus művek és a kortárs drámák egyaránt hangsúlyos szerepet kaptak. Színpadra állította többek között Shakespeare legnagyobb műveit – mint a Hamlet, a Lear király, a Vízkereszt vagy a Szentivánéji álom –, de sikerrel rendezett Miller-, Tamási Áron- és Görgey Gábor-darabokat is. Határon túli munkái közül kiemelkedik a Kassai Thália Színházban bemutatott, Sütő András Káin és Ábel című drámája nyomán készült előadás, amelyből később filmet is forgatott. Kiemelkedő színházművészeti tevékenységét 1982-ben Jászai Mari-díjjal ismerték el.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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