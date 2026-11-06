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Visszatért a legendás Walkman fejhallgató, a Sony dobta piacra: van benne egy csavar is - így működik a készülék
A Sony újra piacra dobta az 1979-ben, az első Walkmannel együtt bemutatott ikonikus fejhallgatóját. Az enyhén módosított nevű, MDR-3R típusú modell hűen idézi meg a klasszikus előd megjelenését és hangzásvilágát, ám a mai igényekhez igazítva immár USB-C csatlakozóval, valamint beépített mikrofonnal és vezérlővel érkezik - írja az arstechnica.com.
Az eredetileg MDR-3L2 néven ismert, a TPS-L2-es kazettás Walkman mellé csomagolt első fejhallgató vékony, szürke műanyag fejpántjáról, fémcsúszkáiról és a jellegzetes, kerek narancssárga szivacsokról vált ismertté. Ez a pehelykönnyű, fülre simuló kialakítás éles ellentétben áll a manapság népszerű, vaskos fejhallgatókkal, amelyeket a zajszigetelés és a nagyobb hangszórók érdekében széles fejpántokkal, valamint hatalmas, vastagon bélelt fülpárnákkal látnak el.
Az új MDR-3R külsőleg szinte teljesen megegyezik az eredeti modellel, a csomagban pedig a klasszikus narancssárga mellett kék szivacsok is találhatók. Bár a mai piacot a vezeték nélküli eszközök uralják, a Sony megtartotta a vezetékes kialakítást, de a kábelt a modern készülékekhez illeszkedő USB-C csatlakozóval látta el. Emellett a vezetékre egy beépített mikrofon és egy távvezérlő is került, igaz, zajszűrés híján a mikrofon zajos környezetben nem ideális telefonálásra.
A gyártó közleménye szerint az újrakiadás célja a modern használhatóság biztosítása volt, miközben megőrizték a zenehallgatás szabadságának azt az élményét, amelyet annak idején az eredeti modell tett népszerűvé. Ennek jegyében a fejhallgató ugyanazokat a 23 milliméteres hangszórókat kapta meg, mint az 1979-es változat, hogy a hangzás a lehető legjobban hasonlítson az eredetire. Bár a vájtfülűeknek ez a technológia már kevés lehet, a Gizmodo tesztje szerint az eszköz jól megállja a helyét, ugyanis a közép- és magastartományok tiszták és élénkek, a sztereó hangkép is megfelelő, erős basszusra azonban nem érdemes számítani.
A nosztalgikus eszközök lényege azonban nem a csúcstechnológia hajszolása, hanem a retró dizájn iránti rajongás és a jól bevált megoldások élvezete. Az MDR-3R emellett a vezetékes fejhallgatók, a fizikai adathordozók és a ma már androidos, érintőképernyős lejátszóként létező Walkmanek iránti, újra növekvő érdeklődést is meglovagolhatja. A fejhallgató 60 dolláros áron kapható.
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