Lövöldözés volt Krakkó főterén, több halálos áldozat is van

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Egy lengyel férfi lövöldözött szombat délután Krakkó főterén, legalább öt ember meghalt. A katonai jellegű ruhát viselő támadó az autójából lőtt a járókelőkre. Elfogták, de a kilétét és az indítékát még nem hozták nyilvánosságra. "Magyar áldozatról vagy sérültről egyelőre nincs tudomásunk" - közölte szombat kora este a magyar Külügyminisztérium.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Szombat délután lövöldözés volt Krakkó főterén. A rendőrség szerint öt ember meghalt, nagyjából egy tucatnyian megsebesültek. A sebesültek között két rendőr is van. A támadót a rendőrök meglőtték. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Cikkünk folymatosan frissül! Amit eddig tudni lehet a krakkói lövöldözésről A támadás: A Kis-lengyelországi (Małopolska) rendőrség szerint helyi idő szerint 15 óra körül egy férfi autóval behajtott a Fő térre (Rynek Główny). Az autóból véletlenszerűen lőtt az emberekre.

A Kis-lengyelországi (Małopolska) rendőrség szerint helyi idő szerint 15 óra körül egy férfi autóval behajtott a Fő térre (Rynek Główny). Az autóból véletlenszerűen lőtt az emberekre. Lövés a villamosra: Krakkó városa a helyi közlekedési vállalatra (MPK) hivatkozva közölte, hogy az 1-es villamosra egy elhaladó autóból rálőttek a Mindenszentek terén (Plac Wszystkich Świętych). Ez a Fő tértől pár perc sétára van. Kitört a vezetőfülke ablaka, de sem az utasok, sem a vezető nem sérült meg. A város szerint ez még a főtéri lövöldözés előtt történt.

Krakkó városa a helyi közlekedési vállalatra (MPK) hivatkozva közölte, hogy az 1-es villamosra egy elhaladó autóból rálőttek a Mindenszentek terén (Plac Wszystkich Świętych). Ez a Fő tértől pár perc sétára van. Kitört a vezetőfülke ablaka, de sem az utasok, sem a vezető nem sérült meg. A város szerint ez még a főtéri lövöldözés előtt történt. Áldozatok: A rendőrség első közlései szerint legalább 5 halott és nagyjából 12 sebesült, azóta 6 főre nőtt a halottak száma. A pontos számokat még vizsgálják, a civil sebesültek állapotáról nincs adat.

A rendőrség első közlései szerint legalább 5 halott és nagyjából 12 sebesült, azóta 6 főre nőtt a halottak száma. A pontos számokat még vizsgálják, a civil sebesültek állapotáról nincs adat. Sebesült rendőrök: Elfogáskor a rendőrök fegyvert használtak, a támadó visszalőtt. Két rendőrt eltaláltak. Marcin Kierwiński belügyminiszter szerint egyikük három lövést kapott, nagyon súlyos, életveszélyes állapotban van, éppen műtik. A rendőrség cáfolja azokat a híreket, hogy egy rendőr meghalt.

Elfogáskor a rendőrök fegyvert használtak, a támadó visszalőtt. Két rendőrt eltaláltak. Marcin Kierwiński belügyminiszter szerint egyikük három lövést kapott, nagyon súlyos, életveszélyes állapotban van, éppen műtik. A rendőrség cáfolja azokat a híreket, hogy egy rendőr meghalt. A támadó: Lengyel állampolgár a belügyminisztérium szóvivője szerint, és katonai jellegű öltözetet viselt. A rendőrök meglőtték, kórházban van, rendőri őrizet alatt. A kilétét és az állapotát nem közölték.

Lengyel állampolgár a belügyminisztérium szóvivője szerint, és katonai jellegű öltözetet viselt. A rendőrök meglőtték, kórházban van, rendőri őrizet alatt. A kilétét és az állapotát nem közölték. Nincs több keresett tettes: A rendőrség szerint a támadás egyetlen ismert elkövetője őrizetben van. Cáfolják azokat a híreket, hogy egy második gyanúsítottat keresnének.

A rendőrség szerint a támadás egyetlen ismert elkövetője őrizetben van. Cáfolják azokat a híreket, hogy egy második gyanúsítottat keresnének. Helyszín: A Fő teret lezárták, és a rendőrök a környező utcákból is elküldik az embereket. Erős rendőri jelenlét van a belvárosban. A városvezetés korábban a közeli Dietla utcában is rendőri akcióról számolt be. A lakosokat arra kérik, hogy kerüljék el a környéket.

A Fő teret lezárták, és a rendőrök a környező utcákból is elküldik az embereket. Erős rendőri jelenlét van a belvárosban. A városvezetés korábban a közeli Dietla utcában is rendőri akcióról számolt be. A lakosokat arra kérik, hogy kerüljék el a környéket. Szemtanú: Egy nő a Reutersnek azt mondta, látta, ahogy az autóban ülő férfi lőni kezd, és ekkor beszaladt egy étterembe.

Egy nő a Reutersnek azt mondta, látta, ahogy az autóban ülő férfi lőni kezd, és ekkor beszaladt egy étterembe. Politikai reakciók: Donald Tusk miniszterelnök megköszönte az életüket kockáztató, „hősies” rendőrök munkáját. Arra kérte a politikusokat, hogy „ne használják ki ezt a tragédiát”. Azt is mondta, hogy a bűncselekmény minden körülményét tisztázni fogják. Marcin Kierwiński belügyminiszter a helyszínre ment. Szerinte a rendőrök azonnal közbeléptek, és ennek köszönhetően gyorsan elfogták a támadót. Karol Nawrocki államfő mély aggodalmát fejezte ki, és a körülmények teljes tisztázását várja. A Nemzetbiztonsági Hivatal (BBN) vezetője Krakkóba indult. Tom Rose varsói amerikai nagykövet „szörnyű tömeges lövöldözésről” írt, és kiállt Lengyelország mellett.

miniszterelnök megköszönte az életüket kockáztató, „hősies” rendőrök munkáját. Arra kérte a politikusokat, hogy „ne használják ki ezt a tragédiát”. Azt is mondta, hogy a bűncselekmény minden körülményét tisztázni fogják. belügyminiszter a helyszínre ment. Szerinte a rendőrök azonnal közbeléptek, és ennek köszönhetően gyorsan elfogták a támadót. államfő mély aggodalmát fejezte ki, és a körülmények teljes tisztázását várja. A Nemzetbiztonsági Hivatal (BBN) vezetője Krakkóba indult. varsói amerikai nagykövet „szörnyű tömeges lövöldözésről” írt, és kiállt Lengyelország mellett. Még nem tudni: a támadó nevét és indítékát, a civil sebesültek állapotát, illetve hogy terrorcselekményről van-e szó. Megszólalt a Külügyminisztérium: nem tudnak magyar áldozatról "Magyar áldozatról vagy sérültről egyelőre nincs tudomásunk" - közölte szombat kora este a magyar Külügyminisztérium.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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