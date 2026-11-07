2026. november 7. szombat Rezső
0 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Karácsonyi vásár Krakkó óvárosában
Világ

Lövöldözés volt Krakkó főterén, több halálos áldozat is van

Pénzcentrum
2026. november 7. 16:29 3 perc

Egy lengyel férfi lövöldözött szombat délután Krakkó főterén, legalább öt ember meghalt. A katonai jellegű ruhát viselő támadó az autójából lőtt a járókelőkre. Elfogták, de a kilétét és az indítékát még nem hozták nyilvánosságra. "Magyar áldozatról vagy sérültről egyelőre nincs tudomásunk" - közölte szombat kora este a magyar Külügyminisztérium.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szombat délután lövöldözés volt Krakkó főterén. A rendőrség szerint öt ember meghalt, nagyjából egy tucatnyian megsebesültek. A sebesültek között két rendőr is van. A támadót a rendőrök meglőtték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Cikkünk folymatosan frissül!

Amit eddig tudni lehet a krakkói lövöldözésről

  • A támadás: A Kis-lengyelországi (Małopolska) rendőrség szerint helyi idő szerint 15 óra körül egy férfi autóval behajtott a Fő térre (Rynek Główny). Az autóból véletlenszerűen lőtt az emberekre.
  • Lövés a villamosra: Krakkó városa a helyi közlekedési vállalatra (MPK) hivatkozva közölte, hogy az 1-es villamosra egy elhaladó autóból rálőttek a Mindenszentek terén (Plac Wszystkich Świętych). Ez a Fő tértől pár perc sétára van. Kitört a vezetőfülke ablaka, de sem az utasok, sem a vezető nem sérült meg. A város szerint ez még a főtéri lövöldözés előtt történt.
  • Áldozatok: A rendőrség első közlései szerint legalább 5 halott és nagyjából 12 sebesült, azóta 6 főre nőtt a halottak száma. A pontos számokat még vizsgálják, a civil sebesültek állapotáról nincs adat.
  • Sebesült rendőrök: Elfogáskor a rendőrök fegyvert használtak, a támadó visszalőtt. Két rendőrt eltaláltak. Marcin Kierwiński belügyminiszter szerint egyikük három lövést kapott, nagyon súlyos, életveszélyes állapotban van, éppen műtik. A rendőrség cáfolja azokat a híreket, hogy egy rendőr meghalt.
  • A támadó: Lengyel állampolgár a belügyminisztérium szóvivője szerint, és katonai jellegű öltözetet viselt. A rendőrök meglőtték, kórházban van, rendőri őrizet alatt. A kilétét és az állapotát nem közölték.
  • Nincs több keresett tettes: A rendőrség szerint a támadás egyetlen ismert elkövetője őrizetben van. Cáfolják azokat a híreket, hogy egy második gyanúsítottat keresnének.
  • Helyszín: A Fő teret lezárták, és a rendőrök a környező utcákból is elküldik az embereket. Erős rendőri jelenlét van a belvárosban. A városvezetés korábban a közeli Dietla utcában is rendőri akcióról számolt be. A lakosokat arra kérik, hogy kerüljék el a környéket.
  • Szemtanú: Egy nő a Reutersnek azt mondta, látta, ahogy az autóban ülő férfi lőni kezd, és ekkor beszaladt egy étterembe.
  • Politikai reakciók: Donald Tusk miniszterelnök megköszönte az életüket kockáztató, „hősies” rendőrök munkáját. Arra kérte a politikusokat, hogy „ne használják ki ezt a tragédiát”. Azt is mondta, hogy a bűncselekmény minden körülményét tisztázni fogják. Marcin Kierwiński belügyminiszter a helyszínre ment. Szerinte a rendőrök azonnal közbeléptek, és ennek köszönhetően gyorsan elfogták a támadót. Karol Nawrocki államfő mély aggodalmát fejezte ki, és a körülmények teljes tisztázását várja. A Nemzetbiztonsági Hivatal (BBN) vezetője Krakkóba indult. Tom Rose varsói amerikai nagykövet „szörnyű tömeges lövöldözésről” írt, és kiállt Lengyelország mellett.
  • Még nem tudni: a támadó nevét és indítékát, a civil sebesültek állapotát, illetve hogy terrorcselekményről van-e szó.

Megszólalt a Külügyminisztérium: nem tudnak magyar áldozatról

"Magyar áldozatról vagy sérültről egyelőre nincs tudomásunk" - közölte szombat kora este a magyar Külügyminisztérium.

 
Címlapkép: Getty Images
#külföld #halál #bűncselekmény #fegyver #világ #lengyelország #támadás #áldozatok #meghalt #lövöldözés #BBC
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
2 órája
"Idén tavasszal közölte a rendőrség, hogy a Lengyelországban jogszerűen tartott lőfegyverek száma először lépte át az egymilliós határt. A rendőrségi statisztikák szerint az országban 2025-ben rekordszámú, 50 700 lőfegyver-engedélyt állítottak ki." (telex)

Jó is ez, ha minél több fegyver van civilek kezében.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:23
19:18
18:29
18:03
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 6. 17:41 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: brutális osztalék jöhet a Molnál
november 6. 10:34 Brutális vérfürdő a tőzsdéken: hatalmas pofont kapott a techszektor, felfüggesztették a kereskedést
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
november 5. 13:53 Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 7.
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
2026. november 6.
Hiába nő a munkanélküliség, ezekért a szakemberekért őrült harc folyik: listán a szakmák, ahol bankok és techcégek is versenyeznek érted
2026. november 7.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
2026. november 7.
Wekerle Plusz helyett: kamatmentes lakáshitelt adnak ezek az önkormányzatok, egy forint kamat sincs rajta, de nem mindenki kaphatja meg
2026. november 6.
Agyad eldobod: ennyiért vállal egy személyes szeánszt Kiss Kató, Hajdú Péter házi “halottlátója”
NAPTÁR
Tovább
2026. november 7. szombat
Rezső
45. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Közbelép az európai nagyhatalom: egyértelművé tették, vétózni fognak Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése esetén
2
1 hete
Visszatér a kötelező sorkatonaság? 2032-től általános hadkötelezettséget vezetnének be
3
1 hete
Automatikus állampolgárságot kaphatnak az Ausztriában élő magyarok: az osztrák államfő is támogatná az “Ein Pass, der passt”
4
6 napja
A saját bukását készíti elő Vlagyimir Putyin: kitálalt a börtönből szabadult orosz ellenzéki
5
7 napja
146 milliárd forintos támogatás: Elon Musk felforgatta a választási kampányt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 7. 19:18
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. november 7. 18:03
Kvíz: Otthon vagy a nyelvjárásokban, sok tájszót ismersz? Lássuk, kifognak-e rajtad a nyelvjárási kifejezések!
Agrárszektor  |  2026. november 7. 20:02
Világszenzáció: exkluzív listára került fel ez a magyar hegy