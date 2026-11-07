Nagy demokrata győzelmet hoztak az amerikai félidős választások, a piacok reakciója mégis visszafogottabb volt a vártnál. Mi áll a háttérben, és merre tovább?
Itt a 600 oldalas Országos Vízmegtartási Koncepció: 4 fő pillérre épül, ezen múlhat a Balaton, Velencei-tó jövője is
Elkészült a hazai vízgazdálkodást alapjaiban megújító, 600 oldalas Országos Vízmegtartási Koncepció és Akcióterv, amelynek keretében a következő években 221 milliárd forintot fordítanak vízügyi beruházásokra a rekordméretű aszálykárok mérséklése érdekében – tudatta Facebook-bejegyzésében Csőszi Attila, a TISZA országgyűlési képviselője, az MNB-botránnyal foglalkozó bizottság elnöke.
A stratégiai dokumentum kidolgozását a klímaváltozás okozta rendkívüli időjárási körülmények tették sürgetővé. Az idei volt 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár Magyarországon, amely során a szokásos csapadékmennyiség csupán 36 százaléka hullott le. Augusztus végére az ország területének felét érintette súlyos mezőgazdasági aszály, a kárbejelentések meghaladták a másfél millió hektárt, az agráriumot ért becsült veszteség pedig eléri a 800 milliárd forintot.
A kialakult helyzetre reagálva a kabinet még augusztusban elfogadta a Fenntartható Vízgazdálkodási Intézkedési Tervet, amely megalapozza a vízgazdálkodási törvény módosítását. "A TISZA-kormány szakít a víz elvezetésének logikájával, és a biztonságos, táji szintű vízmegtartásra áll át" – emelte ki a politikus. Az új szabályozás alapelve a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás lesz, így a jövőben a vízkivételeket a ténylegesen rendelkezésre álló készletekhez igazítják. Csőszi Attila hozzátette, hogy "változtatni kell az agrártámogatásokon is, olyan rendszert kell létrehozni, amelyben a víz megtartása a gazdáknak is megéri."
A jelenleg a kormány előtt fekvő, hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátandó koncepció négy fő pillérre épül. Hosszú távú stratégiai irányt szab meg a nagy léptékű beavatkozásokhoz, valamint megteremti a táji léptékű vízmegtartás jogszabályi és oktatási feltételeit a következő négy évre. Emellett kijelöli azokat a projekteket, amelyek már idén ősszel elindulhatnak az őszi-téli csapadék helyben tartására, továbbá visszaállítja az ágazat tudományos hátterét egy, a korábban megszűnt Vízügyi Tudományos Kutató Intézethez (VITUKI) hasonló, önálló szakmai intézmény létrehozásával.
A kormányzati tervek szerint a következő hat hónapban egy balatonnyi vízmennyiséget pótolnak vissza a tájba. A vízmegtartási program megvalósítására, ezen belül a csatornák és zsilipek helyreállítására, valamint a víz tájban tartását szolgáló egyéb infrastrukturális fejlesztésekre 221 milliárd forintot különítenek el a következő években.
Bejelentette az Európai Beruházási Bank: brutális mértékű uniós pénz érkezik Magyarországra - itt vannak a részletek!
Az EBB mintegy 600 milliárd eurós mérlegfőösszeggel rendelkezik, évente 100 milliárd euró értékben nyújt finanszírozást.
Megtört az áremelkedési hullám: csökkentek a globális élelmiszerárak, de az egyik legfontosabb alapanyag ára elszállt
A FAO élelmiszer-alapanyagárainak referenciamutatója enyhén csökkent októberben.
Sokkoló adat érkezett az EU országairól: irtó fontos mutatóban szerepeltünk le, az utolsók között kullog Magyarország
Bár euróban kifejezve tavaly kivétel nélkül minden uniós tagállamban nőttek a szociális kiadások 2024-hez képest, a növekedés üteme eltérő volt.
Oroszországban még mindig több olyan nagybank működik, amelynek anyavállalata Magyarországon is jelen van.
A Mol csoport tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 554,9 milliárd forint (1760 millió dollár) volt a harmadik negyedévben,
A 2027-es költségvetési tervezet alapján a magyar állam 2026-hoz képest mintegy 100 milliárd forinttal kevesebbet, 3510 milliárd forintot fordít adósságszolgálatra.
Egyetlen nap alatt fogadták el a szigorítást: így állítanák meg az ezermilliárdos vagyonkimentést Magyarországon
A kormány egyetlen nap alatt vitte át az Országgyűlésen azt a törvénymódosítást, amelynek célja az állami bankok és magántőkealapok ezermilliárdos forrásainak védelme.
Kőkemény feladat előtt a magyar kormány: ezen áll vagy bukik a jövő évi költségvetés és a 2032-es euróbevezetés
Trippon Mariann szerint a 2032-es euróbevezetés sem elrugaszkodott elképzelés, ám ehhez nem elég a költségvetés rendbetétele, a gazdaság versenyképességét is erősíteni kell.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat hatására csökkenéssel zárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) - közölte az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.
Tényleg Moszkvában őrzik a magyar top politikusok ügynökaktáit? Megszólalt a budapesti levéltár főigazgatója
A magyar állambiztonsági iratok hiányosságai miatt régóta tartja magát az az elmélet, amely szerint a teljes és hiteles hazai ügynöklistát valójában Moszkvában őrzik.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizák előző esti jegyzéséhez képest.
Felcsút és Buda tarol, a vidék lemarad: kiderült, hol keresnek a legtöbbet befektetésekből a magyarok, hatalmasak a különbségek
Hét százalékkal, 3048 milliárd forintra nőtt a bevallott nettó tőkejövedelem Magyarországon 2025-ben, miközben az ilyen jövedelemmel rendelkezők száma alig változott.
Az amerikai félidős választások alapvetően átrendezték a washingtoni politikai erőviszonyokat. A piacok erre adott első reakciója negatív volt.
Az euró 362 forint közelébe, a dollár 323 forint alá, a svájci frank pedig 396 forint alá süllyedt.
Hiába a milliós támogatás, nem a pénzen múlik minden: így válnak kísértetházzá a felújított vidéki épületek
Egy vidéki épület felújítása csak akkor jelent valódi és tartós értéket egy település számára, ha ahhoz valós közösségi igény és fenntartható üzemeltetés társul.
A BUX több mint 1 százalékot emelkedett szerdán, az OTP árfolyama pedig több mint 2 százalékkal nőtt.
Meglepő számok érkeztek a magyar költségvetésről: jelentősen csökkent a hiány, de további változások jönnek
Jelentősen, több mint 138 milliárd forinttal javult az államháztartás központi alrendszerének októberi egyenlege az előző év azonos időszakához képest.