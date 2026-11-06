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Hatalmas fordulat a tőzsdéken: brutális osztalék jöhet a Molnál

Pénzcentrum
2026. november 6. 17:41 5 perc

Péntek délutánra látványosan javult a hangulat a tengerentúli részvénypiacokon a csütörtöki zuhanás után, az európai tőzsdéken azonban továbbra is kitartott az eladói hullám. A magyar piac kora délután a nyugat-európai indexeknél visszafogottabb mínuszban állt, miközben a Molnál kiugró, akár rekordméretű osztalék lehetőségéről beszélt egy elemző, az OTP befektetői pedig már az érkező gyorsjelentésre fókuszálnak. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Nasdaq 2 százalékos, az S&P 500 pedig 1 százalékos pluszba került az amerikai nyitást követően, miközben a Dow Jones vesztesége 0,1 százalékra olvadt. Európában nem követte hasonló fordulat a délelőtti esést: a legfrissebb délutáni adatok szerint a német DAX 2,6, a brit FTSE 100 1,9, a francia CAC 40 pedig 1,7 százalékos mínuszban állt. A BUX-ról rendelkezésre álló legutóbbi, kora délutáni adatok 1,2 százalékos csökkenést mutattak.

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Az amerikai kereskedés még jóval bizonytalanabbul indult. A Nasdaq 1,2, az S&P 500 0,2 százalékos emelkedéssel nyitott, a Dow viszont 1,3 százalékot esett. A technológiai papírok vezette felpattanás az előző napi széles körű eladási hullámot követte, amely különösen a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatokat, a félvezetőgyártókat és az adatközpont-üzemeltetőket érintette.

A német részvényekre nehezedett a legnagyobb nyomás

A DAX délutáni gyengélkedésében meghatározó szerepet játszott a Siemens, az Allianz és az SAP esése. A három vállalat együttesen az index súlyának mintegy 32,4 százalékát adja, így árfolyamveszteségük hozzávetőleg 1,1 százalékponttal járult hozzá a német benchmark visszaeséséhez.

A délutáni adatok alapján az eladói nyomás számos szektorra kiterjedt. A biztosítók közül a Hannover Re 4,4, a Munich Re 4,1, az Allianz 3,7 százalékot veszített értékéből. Az autógyártóknál a Mercedes-Benz 3,1, a BMW 2,6, a Volkswagen 2,5 százalékos mínuszban járt, miközben a DHL árfolyama 4,5 százalékkal került lejjebb.

Akadtak ugyanakkor ellenállóbb részvények is: az Infineon 2, a Siemens Energy 1,8, az RWE pedig 0,5 százalékos pluszt mutatott. A páneurópai Stoxx 600 index kora délután 1,8 százalékos veszteségnél tartott.

A Magyar Telekom tartotta magát Budapesten

A hazai blue chipek közül kora délután a Mol esett a legnagyobb mértékben, 2,4 százalékkal. Az OTP 1,6, a Richter 0,4 százalékkal gyengült, a Magyar Telekom viszont ellen tudott állni a rossz piaci hangulatnak, és 1,2 százalékot emelkedett.

A közepes kapitalizációjú vállalatoknál vegyes volt a kép: az Opus 3,5 százalékos erősödéssel tűnt ki, az Appeninn ugyanakkor 5,5 százalékot veszített értékéből. A legnagyobb forgalom az OTP piacán alakult ki, a bankpapírokkal addig közel 13,9 milliárd forint értékben kereskedtek.

Erős munkaerőpiaci adat mozgatta a piacokat

Az amerikai nyitás előtt közzétett mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottsági adatok (non-farm payrolls) szerint októberben 165 ezerrel nőtt az álláshelyek száma az Egyesült Államokban, ami jelentősen felülmúlta a 65 ezres elemzői konszenzust.

Az adatközlést követően a dollár erősödésbe kezdett, az arany jegyzése lefelé indult, a Nasdaq határidős indexében pedig azonnali korrekció jelentkezett. Ez a hirtelen reakció azonban nem gátolta meg, hogy a nyitás után a technológiai szektor álljon az amerikai rali élére.

Akár 450–500 forintos osztalék is jöhet a Molnál

A Mol harmadik negyedéves számait a kedvező szénhidrogénárak és a kimagasló finomítói marzsok fűtötték. Gajda Mihály, a Concorde elemzője szerint az év utolsó negyedévében várható kártérítési és biztosítói kifizetések tovább javíthatják az éves profitabilitást.

Ezek beérkezése esetén az éves EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) elérheti vagy akár meg is haladhatja az 5,5 milliárd dollárt. Az elemző rámutatott, hogy ez történelmi rekordot jelentene, ami részvényenként 450–500 forintos osztalék kifizetését is megalapozhatja. Fontos kiemelni, hogy ez egyelőre elemzői forgatókönyv, nem pedig a menedzsment által bejelentett konkrét osztalék.

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A hosszabb távú fundamentumok tekintetében a szerb NIS esetleges felvásárlása, valamint az Aphrodite gázmező megszerzése tovább erősítheti az olajtársaság regionális piaci pozícióját.

Az OTP november 11-én, jövő szerdán teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését. A friss számok mellett a 2026-os menedzsmentvárakozások, az oroszországi leányvállalat sorsa, valamint a Luminor akvizíciójával kapcsolatos fejlemények kerülhetnek a befektetők fókuszába.

Egyre nagyobb kérdés az AI-beruházások megtérülése

A technológiai óriások elmúlt napokban látott megingásának hátterében a mesterséges intelligenciára költött csillagászati összegek és azok bizonytalan megtérülése áll. Az Alphabet árfolyama a múlt héten egyetlen kereskedési nap alatt 13 százalékot zuhant.

A Big Tech képviselői – az Amazon, a Microsoft, az Alphabet és a Meta – idén összesen legalább 720 milliárd dollárnyi tőkeberuházással (capex) számolnak, amelynek oroszlánrésze AI-infrastruktúrára és adatközpontokra áramlik. A következő évekre pedig további, minimum 1000 milliárd dolláros költési kötelezettséget vállaltak vagy készítettek elő.

A kiadások megugrása mellett az új szolgáltatások monetizációja még nem mindenhol hozza az elvárt szintet: az Alphabetnél például az AI-alapú keresések egy lekérdezésre vetítve egyelőre alacsonyabb bevételt generálnak. A keresési hirdetési bevételek éves növekedése a harmadik negyedévben 12 százalékra lassult az egy évvel korábbi 17 százalékról.

William de Gale, a Blue Box Asset Management társalapítója és vezető portfóliómenedzsere szerint nem a kereslet drasztikus visszaesése, hanem a fenntarthatatlan növekedési várakozások okozták az AI-részvények eheti mélyrepülését. Értékelése alapján az éveken át 30 százalékos árbevétel-növekedéssel kalkuláló modellek túlzottan optimisták, mivel az energiaellátási korlátok, a gyártókapacitások, a munkaerőhiány és a hatósági engedélyezések miatt hosszabb távon inkább 15–20 százalékos növekedési ütem tekinthető fenntarthatónak.

A Tesla a Cybercab javára alakítja át a gyártást

Elon Musk bejelentette, hogy a Tesla 2027 közepén leállítja a Cybertruck gyártását a texasi Gigafactoryban, a felszabaduló gyártókapacitásokat pedig az önvezető Cybercab sorozatgyártásának felfuttatására csoportosítja át.

A stratégiai döntést az elektromos pickup iránti gyenge kereslet indokolja: a típusból 2024-ben 38 965, 2025-ben viszont már csupán 20 237 darabot értékesítettek az Egyesült Államokban, ami 48 százalékos zuhanást jelent. Musk egyelőre nem tisztázta, hogy a modell végleg kikerül-e a kínálatból, vagy más gyáregységbe költöztetik át a termelését.

A Cybercab központi szerepet játszik a Tesla robotaxi-víziójában, ám a globális terjeszkedés előtt még komoly szabályozási akadályok tornyosulnak. Az amerikai közlekedésbiztonsági felügyelet továbbra is vizsgálja, hogy a gyártó maradéktalanul igazolta-e a modell megfelelőségét a szövetségi biztonsági előírásoknak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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