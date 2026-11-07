Hiába a sokkoló választási eredmény Amerikában: egy 1950 óta élő tőzsdei minta szerint a java még csak most jön

Nagy demokrata győzelmet hoztak az amerikai félidős választások, a piacok reakciója mégis visszafogottabb volt a vártnál. Mi áll a háttérben, és merre tovább?

Az eredmények alapján a demokraták a képviselőházban és a szenátusban is nyertek, Texasban pedig 1988 óta először lesz demokrata szenátor. „Nagy demokrata győzelem vagy republikánus vereség? Én abszolút az utóbbira tenném le a voksomat” - fogalmazott Dinnyés István, az OTP Global Markets Advisory területének vezetője.

A háttérben több, az amerikai választók mindennapjait is érintő tényező áll: a makacs infláció, a nullához közeli reálbér-növekedés, a vámok árfelhajtó hatása, valamint egy olyan közel-keleti háború, amelynek alacsony a társadalmi támogatottsága.

A választások egyik fontos következménye a megosztott kongresszus lehet. Sándor Dávid, a Multi-asset Elemzési Osztály vezetője szerint ez a „fékek és ellensúlyok” klasszikus helyzete, amit a piacok történelmileg kedvezően szoktak fogadni. A JP Morgan gyakran idézett statisztikája szerint 1950 óta minden félidős választást követő 12 hónapban átlagosan 15 százalékot emelkedett az S&P 500.

Az AI még bírja, de meddig?

A kérdés elsősorban az AI körül válik igazán érdekessé. A demokraták várhatóan szigorúbban állnak majd az adatközpont-beruházásokhoz: lassabb engedélyezésre és az energiaárak nagyobb figyelembevételére lehet számítani. Ez azért lényeges, mert éppen az AI-hoz kapcsolódó beruházási hullám az amerikai gazdaság egyik fontos hajtóereje.

A piac részben már reagált is a változásokra: a megújulóenergia-szektor erősödött, a dollár gyengült, az arany pedig szintén emelkedett. A szakértők szerint ugyanakkor érdemes különválasztani a keresletet és a finanszírozást. „A kereslet továbbra is nagyon erős, ahol repedések jelentek meg, az a finanszírozás” - mutatott rá Dinnyés István.

A vállalatok jövőre a GDP 3-4 százalékának megfelelő összeget fordítanának beruházásokra, miközben még nem termelnek ennyi cash flow-t. A több száz milliárd dolláros különbséget külső forrásból kell fedezniük, ami érthetően feszültséget kelt a piacokon, akárcsak a demokraták részéról érkező várhatóan szigorúbb szabályozás az adatközpontok építést illetően. A beszélgetés résztvevői ugyanakkor egyetértettek abban, hogy a finanszírozási és szabályozói nehézségek rövid távon lassíthatják, de hosszabb távon aligha állítják meg az AI fejlődését.

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Az Anthropic IPO mint lakmuszpapír

November egyik legfontosabb piaci eseménye az első tőzsdére lépő AI-modellfejlesztő, az Anthropic - a Claude modellek fejlesztőjének - kibocsátása lehet. A vállalat növekedése rendkívüli: idén 1200-1400 százalékos éves bevételnövekedést ért el, miközben operatív szinten már a nyereségesség felé halad. A szóba kerülő értékeltség 1500-2000 milliárd dollár, a tervezett tőkebevonás pedig 90-100 milliárd dollár körül alakulhat.

A kockázatok azonban szintén jelentősek. A vállalat egyelőre nem rendelkezik igazán széles gazdasági várárokkal, ami biztosítaná hosszabb távra a modelljeinek technológiai fölényét, az ügyfelek jelentős része pedig még nem köteleződött el hosszú távra. „Legalább ekkora kockázatok állnak szemben a növekedési potenciállal” - figyelmeztetett Békési Ádám, az OTP Global Markets elemzője. Éppen ezért az IPO fogadtatása különösen sokatmondó lehet: megmutathatja, mennyire erős valójában a befektetői bizalom az AI-trade mögött.

A következő hetek dönthetnek

A beszélgetés végére egyértelművé vált: a következő hetek fontos fordulópontot hozhatnak. Ha az Anthropic tőzsdei bevezetése sikeres lesz, és enyhülnek a finanszírozási feszültségek, az újabb lendületet adhat az AI-piacnak. Ha viszont a bizonytalanságok fennmaradnak, egy elhúzódó korrekció lehetősége is benne van a pakliban.

A piacok alakulását továbbra is három tényező befolyásolhatja leginkább: a hozamkörnyezet, az USA és Irán viszonya, valamint az AI-beruházások ciklusa.