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A LIDL szupermarket és logója. A Lidl egy német, világszerte működő diszkont szupermarket-lánc, amely Európában is jelen van. Bukarest, Románia, 2019
Vásárlás

Aranyat érhet a hideg éjszakákon a Lidl új sztárterméke: fűtés nélkül is melegen tart, mindössze 7999 forintba kerül

Pénzcentrum
2026. november 4. 10:16 2 perc

A hidegebb idő beköszöntével egyre több olyan termék kerül a Lidl akciós kínálatába, amely az otthoni kényelmet és az egészségmegőrzést szolgálja. A november 9-től, hétfőtől érvényes ajánlatok között többek között fűthető takaró, melegítő ágybetét, lábpezsgőfürdő és vérnyomásmérő is szerepel.

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A téli időszakra készülve két elektromos melegítőtermék is megjelenik a Lidl kínálatában. A Sensiplast fűthető takaró 12 999 forintba kerül, mérete 130 × 180 centiméter, teljesítménye legfeljebb 110 watt. Hat különböző hőmérséklet-fokozat közül lehet választani, az elektronikus hőmérséklet-szabályozás mellett biztonsági rendszerrel is rendelkezik.

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Ennél olcsóbban, 7999 forintért kínálják a Sensiplast melegítő ágybetétet, amely 80 × 150 centiméteres. A termék hat hőmérséklet-fokozattal rendelkezik, külön melegítő lábzónával, és a beállítástól függően 1, 3, 6 vagy 12 óra után automatikusan kikapcsol.

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Inhalátor és vérnyomásmérő is lesz az akcióban

Az egészségmegőrzést segítő eszközök között a Sanitas inhalátora is megtalálható, amelyért 9999 forintot kérnek. A készülék a felső és alsó légutak kezelésére, folyékony gyógyszerek porlasztására alkalmas. A porlasztási teljesítménye körülbelül 0,4 milliliter percenként.

A Lidl akciói. Forrás: akciós kiadványA Lidl akciói. Forrás: akciós kiadvány

Aki otthon szeretné ellenőrizni a vérnyomását, annak a Sanitas felkaros vérnyomásmérője lehet érdekes ajánlat. A készülék 5999 forintba kerül, automatikus vérnyomás- és pulzusmérést kínál, memóriájában pedig két felhasználó adatait, fejenként 120 mérési eredményt képes tárolni. A mandzsetta 22–42 centiméteres felkarhoz használható.

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A boltlánc november 9-től egy Sensiplast lábpezsgőfürdőt is kínál 9999 forintért. A 80 wattos készülék pezsgő- és vibrációs masszázsfunkcióval rendelkezik, emellett a víz melegen tartására is képes. Három cserélhető pedikűrfej is tartozik hozzá, amelyek a lábápolást teszik kényelmesebbé.

A felsorolt termékek november 9-től, hétfőtől lesznek elérhetők a Lidl üzleteiben, a készlet erejéig.
 
Címlapkép: Getty Images
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