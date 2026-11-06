Azonnal vedd el a gyerektől ezt a népszerű játékot: életveszélyes sérülést okozhat

Súlyos egészségügyi kockázat miatt vízgyöngy készletet hívtak vissza az uniós piacfelügyeleti hatóság jelzése alapján. A termék Magyarországon is elérhető lehet, ezért a hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett készleteket azonnal vegyék el a gyerekektől.

Súlyos belső sérülési és egészségügyi kockázat miatt hívtak vissza egy vízgyöngy készletet az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján. A veszélyes termék a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelent, a bejelentő tagállam pedig jelezte, hogy Magyarország is érintett lehet, vagyis a készlet hazánkban is forgalomba kerülhetett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság figyelemfelhívásban tájékoztatta a közvéleményt a termékvisszahívásról. Az érintett termék a Rainbow water Deco beads / Water Beads Crystal & Unicorn nevű vízgyöngy készlet, amelyet a Panduro Hobby AB márkanév alatt forgalmaztak.

A visszahívás a következő termékeket érinti:

Water Beads Crystal 15 g

cikkszám/modellszám: 500936

EAN-kód: 7320185009364

Water Beads Unicorn 15 g

cikkszám/modellszám: 500937

EAN-kód: 7320185009371

A termék fehér kartondobozos csomagolásban került forgalomba.

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A hatósági tájékoztatás szerint a vízgyöngyök különösen veszélyesek lehetnek a gyermekekre. Ha a gyerekek lenyelik az apró gyöngyöket, azok a szervezetben nedvességet szívhatnak magukba, majd jelentősen megduzzadhatnak. Ez súlyos, akár életveszélyes belső szervi elzáródást is okozhat, amely azonnali orvosi beavatkozást igényelhet.

A hatóság arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti azonosítókkal rendelkező terméket megvásárolták akár online, akár külföldi rendelés útján, azt haladéktalanul vegyék el a gyerekektől, és tegyék számukra elérhetetlen helyre.

A termék visszavételével, illetve a vételár rendezésével kapcsolatban a vásárlóknak a forgalmazóval vagy a gyártó hivatalos online ügyfélszolgálatával érdemes felvenniük a kapcsolatot.

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