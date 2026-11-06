2026. november 6. péntek Lénárd
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A színes vízgyöngyök vagy vízkristály-gél háttérként való felhasználása
Vásárlás

Azonnal vedd el a gyerektől ezt a népszerű játékot: életveszélyes sérülést okozhat

Pénzcentrum
2026. november 6. 12:04 2 perc

Súlyos egészségügyi kockázat miatt vízgyöngy készletet hívtak vissza az uniós piacfelügyeleti hatóság jelzése alapján. A termék Magyarországon is elérhető lehet, ezért a hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett készleteket azonnal vegyék el a gyerekektől.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Súlyos belső sérülési és egészségügyi kockázat miatt hívtak vissza egy vízgyöngy készletet az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján. A veszélyes termék a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelent, a bejelentő tagállam pedig jelezte, hogy Magyarország is érintett lehet, vagyis a készlet hazánkban is forgalomba kerülhetett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság figyelemfelhívásban tájékoztatta a közvéleményt a termékvisszahívásról. Az érintett termék a Rainbow water Deco beads / Water Beads Crystal & Unicorn nevű vízgyöngy készlet, amelyet a Panduro Hobby AB márkanév alatt forgalmaztak.

A visszahívás a következő termékeket érinti:

Water Beads Crystal 15 g

  • cikkszám/modellszám: 500936
  • EAN-kód: 7320185009364

Water Beads Unicorn 15 g

  • cikkszám/modellszám: 500937
  • EAN-kód: 7320185009371

A termék fehér kartondobozos csomagolásban került forgalomba.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A hatósági tájékoztatás szerint a vízgyöngyök különösen veszélyesek lehetnek a gyermekekre. Ha a gyerekek lenyelik az apró gyöngyöket, azok a szervezetben nedvességet szívhatnak magukba, majd jelentősen megduzzadhatnak. Ez súlyos, akár életveszélyes belső szervi elzáródást is okozhat, amely azonnali orvosi beavatkozást igényelhet.

A hatóság arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti azonosítókkal rendelkező terméket megvásárolták akár online, akár külföldi rendelés útján, azt haladéktalanul vegyék el a gyerekektől, és tegyék számukra elérhetetlen helyre.

A termék visszavételével, illetve a vételár rendezésével kapcsolatban a vásárlóknak a forgalmazóval vagy a gyártó hivatalos online ügyfélszolgálatával érdemes felvenniük a kapcsolatot.

Mennyire hiszel a netes csillagoknak? Töltsd ki a kutatásunkat!

Vásárlás, szállásfoglalás vagy egy új szolgáltató keresése előtt szinte mindannyian megnézzük az online értékeléseket, de vajon tényleg a csillagok alapján döntünk? Megbízol egy hibátlan, de csak néhány értékeléssel bíró helyben, vagy inkább a több száz véleményen alapuló, reálisabb átlagra szavazol? Oszd meg a tapasztalataidat a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, független kutatásában! A kérdőív teljesen anonim, a kitöltése mindössze 3-5 perc. Az eredményeket a Debreceni Egyetem kutatói dolgozzák majd fel, az elemzés pedig hamarosan megjelenik a Pénzcentrumon.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #gyerekek #játék #európai unió #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #visszahívás #sérülés #veszélyes #fogyasztóvédelmi hatóság #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:01
12:47
12:33
12:04
11:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 6. 10:34 Brutális vérfürdő a tőzsdéken: hatalmas pofont kapott a techszektor, felfüggesztették a kereskedést
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
november 5. 13:53 Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon
november 5. 11:25 Óriási bejelentést tett a Telekom, miközben történelmi bankfúzió készülődik – Mi történik ma a tőzsdéken?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 6.
Hiába nő a munkanélküliség, ezekért a szakemberekért őrült harc folyik: listán a szakmák, ahol bankok és techcégek is versenyeznek érted
2026. november 6.
Kőkemény feladat előtt a magyar kormány: ezen áll vagy bukik a jövő évi költségvetés és a 2032-es euróbevezetés
2026. november 6.
Hiába a milliárdos profit, csapdába estek a magyar és nemzetközi bankok Oroszországban
2026. november 5.
Márton-napi árháború indult a boltokban: ennyiért árulja a libát az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco
2026. november 5.
Új őrület tarolja le az egészségpiacot: ez a winter arc, amivel 3 hónap alatt változtathatsz az életeden, akár ingyen is
NAPTÁR
Tovább
2026. november 6. péntek
Lénárd
45. hét
November 6.
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Egy Magyarországon alig több mint 1000 forintért kapható vaj nyerte el a világ legjobb vaja címet
2
23 órája
Itt a Lidl és a CBA válasza a decemberi 24-i kötelező boltzárra: erre készülhetnek a vásárlók
3
3 hete
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
4
2 hete
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
5
2 hete
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Casco
járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 6. 13:01
Hiába a milliárdos profit, csapdába estek a magyar és nemzetközi bankok Oroszországban
Pénzcentrum  |  2026. november 6. 12:47
Ebben a 6 magyar városban emelkedik a covidosok száma: hamarosan jöhet a nagyobb megbetegedési hullám
Agrárszektor  |  2026. november 6. 12:26
Döbbenetes, ami a cukorral történik: ezt jó, ha minden vásárló tudja