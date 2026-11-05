Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik

Egyre súlyosabb eladási hullám bontakozott ki csütörtökön az amerikai tőzsdéken: a technológiai részvényeket különösen brutálisan ütötték a befektetők. A Nasdaq zuhanása meghaladta az 5 százalékot, a piaci félelemindexként ismert VIX pedig április eleje óta nem látott magasságba ugrott. A kriptovaluták árfolyama is meredeken beszakadt, miközben a magyar tőzsde már kora délután mínuszba fordult.

Csütörtök késő délutánra a Nasdaq 5,1 százalékos mínuszba került, az S&P 500 3,4, a Dow Jones pedig 2,3 százalékot veszített értékéből. A Wall Street félelemindexeként számon tartott VIX napközben több mint 50 százalékkal is megugrott, és április eleje óta nem látott szintre emelkedett. Az amerikai részvénypiac következő harminc napra várt volatilitását jelző mutató kiugrása a befektetői aggodalmak drasztikus erősödését jelzi.

A kereskedés még vegyesen indult az Egyesült Államokban: a Dow Jones fél százalékos pluszban nyitott, miközben az S&P 500 ugyanekkora mínusszal, a Nasdaq pedig 2 százalékos eséssel indította a napot. Az eladási hullám azonban rendkívül gyorsan kiszélesedett és felerősödött.

A technológiai részvények és a kriptók is zuhantak

Az amerikai kereskedés első szakaszában az AMD közel 13, az Arm több mint 11, az Intel pedig 7,8 százalékot zuhant. Az Nvidia árfolyama 5,5, a Broadcomé 5,7, a Metáé 4,5, a Microsofté pedig 2 százalékkal került lejjebb. A Tesla árfolyama a nyitást követően csaknem 10 százalékot esett, később 9 százalék körüli mínuszban stabilizálódott, míg a SpaceX papírjai 8 százalékot buktak. A Qualcomm részvényei a gyorsjelentést követően 10 százalékos mínuszban is jártak.

A kriptovaluták sem nyújtottak menedéket a pánikban: késő délután a bitcoin több mint 5 százalékos zuhanással 76 ezer dollár közelébe gyengült, az ethereum pedig 6 százalékot veszített értékéből, 2273 dollárig süllyedve. A solana 5, a Hyperliquid HYPE tokenje pedig több mint 6 százalékos mínuszban forgott.

Európában még kedvező hangulatban indult a kereskedés: délelőtt a német DAX 0,7, a francia CAC 1,2 százalékos emelkedést mutatott, részben a kiskereskedelmi és autóipari vállalatok gyorsjelentéseinek köszönhetően. Egyes részvények azonban már ekkor jelentősen alulteljesítettek: a Maersk délelőtt közel 12 százalékot zuhant, a spanyol Deoleo árfolyama pedig a kora délutáni adatok szerint csaknem 18 százalékkal szakadt be.

Budapesten a kezdeti emelkedés kora délutánra teljesen elolvadt, a BUX 0,3 százalékos mínuszba fordult. A hazai indexet elsősorban a 2,5 százalékkal gyengülő Mol húzta lefelé, annak ellenére, hogy az olajtársaság kulcsfontosságú engedélyt kapott a NIS felvásárlásához.

A választási eredmény is növeli a bizonytalanságot

A technológiai szektor gyengélkedése mellett az amerikai félidős választások eredménye is komoly nyomást gyakorolt Elon Musk érdekeltségeire és a kriptopiacra. A demokraták ugyanis a kongresszus mindkét házában többséget szereztek, ami alaposan megnehezítheti a Trump-kormányzat kriptobarát szabályozási terveinek megvalósítását.

Különösen bizonytalanná vált a digitális eszközök átfogó amerikai keretrendszerét célzó CLARITY Act elfogadása. A demokraták várhatóan szigorúbb felügyeletet és a kriptopiaci szereplők jóval fokozottabb ellenőrzését fogják követelni.

Musk számára a texasi kormányzóválasztás kimenetele is kedvezőtlen fordulatot hozott. A megválasztott demokrata Gina Hinojosa jelezte: megszüntetné az adatközpontoknak nyújtott adókedvezményeket, és szigorúan korlátozná az új beruházásokat. Ez a milliárdos mesterségesintelligencia-fejlesztéseit és terjeszkedési terveit is közvetlenül veszélyezteti. Musk korábban éppen a kedvezőbb adózási és szabályozási környezet miatt tette át a Tesla és a SpaceX székhelyét Kaliforniából Texasba.

Kevés volt a Qualcomm eredménye

A Qualcomm ugyan a vártnál valamivel jobb negyedéves számokat közölt, ám a menedzsment előrejelzése méretes csalódást okozott. A korrigált egy részvényre jutó nyereség (EPS) 2,17 dollár lett a várt 2,16 dollárral szemben, miközben az árbevétel éves bázison 7 százalékkal, 10,44 milliárd dollárra esett vissza.

A folyó negyedévre a chipgyártó 10,4–11,2 milliárd dolláros bevételt és részvényenként 2,15–2,35 dolláros korrigált profitot vár. Utóbbi sáv középértéke érezhetően elmarad az elemzői konszenzusban szereplő 2,27 dolláros várakozástól.

A társaságot rendkívül érzékenyen érinti az okostelefon-piac gyengélkedése: a memóriachipek drágulása áremelésre kényszeríti a készülékgyártókat, ami visszafoghatja a mobiltelefonok, közvetve pedig a Qualcomm processzorai és modemjei iránti keresletet.

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A Maersktől még nagyobb profitot vártak

A Maersk harmadik negyedéves üzemi eredménye (EBIT) ugyan 155 százalékkal, 3,27 milliárd dollárra ugrott, de így is elmaradt a piac által várt 3,61 milliárd dolláros szinttől. Az árbevétel szintén alulmúlta a konszenzust, miközben az ocean (tengeri szállítási) üzletágban a vártnál mérsékeltebb volumennövekedés és meredeken emelkedő működési költségek jelentkeztek.

A logisztikai óriás ugyan három hónapon belül másodszor emelte meg éves profitvárakozását – a korábbi 4,5–6,5 milliárd dollár helyett már 8–8,5 milliárd dolláros üzemi eredménnyel számol –, ám még az új célsáv teteje is elmarad az elemzők által áhított 8,66 milliárd dollártól.

Bár a hajózási útvonalak zavarai, a közel-keleti geopolitikai konfliktusok, a kedvezőtlen időjárás és a globális kikötői torlódások mind felfelé hajtják a fuvardíjakat – megtámasztva a konténerszállító nyereségét –, a friss negyedéves számok rávilágítottak: ez sem bizonyult elegendőnek a felduzzasztott piaci várakozások megugrásához.

Felvásárlási bejelentés után esett a Deoleo

A világ legnagyobb olívaolaj-ipari vállalatát, a spanyol Deoleót két riválisa, a Dcoop és az Acesur vásárolná fel, egyenlő, 50-50 százalékos tulajdoni arányban. A tranzakció pontos pénzügyi részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Korábban egy 470 millió eurós Dcoop-ajánlatról lehetett hallani, a végső cégértékelés azonban továbbra is tisztázatlan.

A részvény a mostani esés ellenére is 55 százalékkal magasabban forog az év eleji szintjéhez képest. A korábbi látványos ralit a felvásárlási spekulációk mellett az támogatta, hogy az olívaolaj árainak konszolidációja élénkítette a keresletet, különösen a kulcsfontosságú amerikai piacon, miközben a javuló terméskilátások és a csapadékosabb időjárás fokozatosan enyhítették a korábbi kínálati sokkot.

Tőzsdére készül a Kifli.hu anyavállalata

Akár már 2027-ben parkettre léphet a Kifli.hu-t is birtokló cseh Rohlik Group. Az online élelmiszer-kiskereskedelmi csoport jelenleg tanácsadókat választ az elsődleges nyilvános részvénykibocsátás (IPO) előkészítéséhez, a tőzsdei bevezetés helyszínéről és struktúrájáról azonban még nincs végleges döntés.

Frankfurt, Amszterdam és London mellett mind hangsúlyosabban merül fel Prága mint lehetséges opció: Tomáš Čupr alapító-vezérigazgató szerint az sem kizárt, hogy kizárólag a cseh börzén vezetik be a társaság papírjait.

A vállalatcsoport árbevétele a legutóbbi pénzügyi évben 35 százalékkal, 1,45 milliárd euróra ugrott, az áprilisban lezárt évben pedig a korrigált EBITDA (kamatok, adók és értékcsökkenési leírások előtti eredmény) szintjén is sikerült átlépni a nyereségességi küszöböt.

Az öt országban jelen lévő online kereskedő jelenleg a lengyel piacra lépést készíti elő, miközben agresszív raktárautomatizációval javítja működési hatékonyságát. Čupr korábban már egy kétmilliárd eurót meghaladó cégértékről beszélt, ám az még tisztázásra vár, hogy pontosan milyen értékeltség mellett és mekkora közkézhányadot kívánnak felkínálni az intézményi és lakossági befektetőknek.