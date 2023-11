Itt a Lidl gyerekkonyhájának igazi vetélytásra: az élelmes szülők ezt veszik olcsón helyette

A fából készült gyerekkonyhák már évek óta a karácsonyi időszak slágertermékei, amikért a szülők már novemberben ökölharcot vívnak az egyes áruházakban. Ez pedig valóban jó ajándék lehet, hiszen nemcsak a kreativitást, fantáziát fejleszti, hanem a kognitív képességeikre is pozitívan hat. A CashTag legújabb epizódjában most annak járt utána, hogy hogyan és mennyiből készíthető el a Lidl legendás gyerekkonyhája otthon, ha esetleg lemaradtunk volna a termékről az áruházakban.

Évek óta a karácsonyi szezon slágertermékének számít a Lidl fakonyhája, ami november 16. óta újra felkerült az áruházlánc polcaira. A gyerekjáték viszont hatalmas népszerűségnek örvend, így legtöbbször percek alatt elkapkodják őket és csak a leggyorsabbak juthatnak hozzá a legendás játékhoz.

A fakonyha töretlen népszerűsége pedig nem véletlen, hiszen remekül fejleszti a kreativitást, a fantáziát és a kognitív képességekre is pozitív hatást gyakorol. A játéknak pedig mára már végtelen változatát lehet megkapni a különböző áruházakban, a Lidl pedig piacra dobta az XXL változatot is, amihez már kiegészítőket is lehet vásárolni. Az XXL fa játékkonyha 55 555 forintért, míg a klasszikus verzió 29 999 forintért kapható.

A CashTag legújabb epizódjában Zsély Csilla asztalossal, a Fatipli Műhely tulajdonosával szereltük össze egyrészről a Lidl játékkonyháját, másrészről pedig Csilla elkészítette a saját verzióját is, amit bárki meg tud csinálni otthon, aki rendelkezik némi kézügyességgel és nem felejtette el a technika órán tanultakat.

Azonban mielőtt megnéznénk, hogy pontosan hogyan, és mennyiért is tudjuk elkészíteni a saját játékkonyhánkat érdemes egy rövid kitekintést tenni az elmúlt egy év árváltozásaira. Ugyanis nagyon nem mindegy, hogy mennyiért is szerezzük be a szükséges alapanyagokat.

Elkezdtek csökkenni az árak

Tavaly év elején vette kezdetét az orosz-ukrán háború, aminek hatására óriási zűrzavarok támadtak az építőipar anyagellátásában. Ennek oka egyrészről az volt, hogy a szállítás egyre jobban akadozott, hiszen sok termék Magyarországra Ukrajnából és Oroszországból érkezett, másrészről pedig elszabadultak az energiaárak, így hirtelen az egekbe szökött a legtöbb építőipari termék, illetve bútor ára egyaránt. Nem mellékesen pedig a forint ingadozása se tett jót a faiparnak.

Amikor próbáltam kérni árlistát, akkor nem kaptam. Az volt a válasz, hogy napról napra változik az ár. Főleg tavaly volt ilyen, hogy még a fatelepek is napi árlistával dolgoztak. Tehát bementél, és aznap derült ki, hogy mennyiben fog kerülni a fenyő, tölgy. Mondjuk azt hozzá kell tennem, hogy végre elkezdtek lefele menni végre az árak

– kezdett bele a mesélésbe Csilla, aki szerint a faanyagokat különösen érintette a drágulás az elmúlt időszak során.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a Lidl hivatalos bejelentése: legendás termék tér vissza, szinte biztos, hogy hamar elkapkodják A Lidl-nél évek óta a karácsonyi játékok egyik legnépszerűbb és legkeresettebb terméke a fa játékkonyha, ami november 16-tól idén is a boltok polcaira kerül majd.

A faanyagoknál, ami nagyon-nagyon befolyásolta azt, hogy kilőttek az árak, az az orosz-ukrán konfliktus volt, mert nagyon sok faanyag nem érkezett meg. A rétegelt lemez például leginkább Oroszországból érkezett, így az ára a háromszorosára ment fel, ráadásul hiány is volt belőle. Most viszont elkezdett kicsit normalizálódni, és lefelé menni

– tette hozzá a szakértő, aki arra is kitért, hogy sok áruház, mint például az IKEA a termékei minőségének romlásával oldotta meg a problémát. Ennek viszont az lett a vége, hogy drágábban, silányabb minőségű terméket tudunk jelenleg megvásárolni. Sőt, ez egészen odáig fajult, hogy sokszor olcsóbban jövünk ki például egy konyhabútor esetében, ha asztalossal készítettjük el ugyanazt a terméket. Csak ebben az esetben fából.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt az alig ismert IKEA-trükk: így töredékáron összerakják helyetted a bútorokat A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy hol, mennyiért tudjuk mással összeszereltetni bútorainkat. Azaz megéri-e fizetnünk azért, hogy nem nekünk kell szenvednünk a szereléssel.

Na de vajon a fenti állítás igaz a gyerekkonyhákra is? Vagy csak magunkkal szúrunk ki, ha belevágunk ebbe a projektbe?

Ennyiért készíthetünk saját játékkonyhát

Csilla, aki már évek óta dolgozik asztalosként a CashTag videójában kiemelte, hogy szerinte bárki, aki használt már fűrészt és fúrót el tudja készíteni az általa összeírt instrukciók alapján a Lidl játékkonyhájának mását. Azonban érdemes erre 1-2 hétvégét, vagy akár többet is szánni, hiszen a precíz, jó munkához idő kell.

Nekem van egy olyan előnyöm, hogy van egy körfűrészem, de nyilván otthoni körülmények között, ha valakinek van egy dekopírfűrésze vagy egy kézi körfűrésze, akkor azzal is simán lehet boldogulni. Azonban arra nagyon kell figyelni, hogy mivel gyerekeknek készül ezért mindent nagyon alaposan le kell csiszolni, hogy ne legyenek szálkák, meg nagyon durva élek

– tanácsolta az asztalos, hozzátéve, hogy a saját készítésű játék egyik nagy előnye, hogy úgy variálhatjuk, ahogyan akarjuk.

Így készíthetsz el otthon, sajátkezűleg egy játékkonyhát. Katt a részletes útmutatóért!

A sajátkészítésű fakonyhán tudjuk alakítani a színeket, én most ugye sima barnával, sötétbarnával dolgoztam csak, de ha valaki szereti a kéket, pirosat, bármit, akkor igazából mindegyik eleme szabadon festhető, variálható. A kapcsokat, gombokat kinek milyen kedve van, olyanra tudja legyártani. Lényegében, ami sötétbarna rajta, az szabadon módosítható

– emelte ki. Az ára pedig szintén kedvező: Csilla szerint ugyanis 29-32 ezer forintból kivitelezhető a teljes játékkonyha.

Ha a hasznos faanyagot nézzük, akkor kijön ugyanannyiból, mint a Lidl fakonyhája. Azonban a rétegelt lemezt azt általában egész táblában lehet venni, így, ha csak a nettó faanyagot nézem, akkor biztos, hogy a 30-ba belefér, hogyha meg valaki megveszi az egész táblát, akkor marad egy csomó faanyag, amiből még lehet mást is kihozni

– mondta az asztalos, akinek a pontos útmutatását mi is meg tudjuk nézni.

Lényegében tehát a kérdés inkább az, hogy mennyire szeretnénk a saját, gyermekünk ízlésünkre alakítani az ajándékot, illetve mennyi időt tudunk rászánni az elkészítésére. Hiszen, ha az árat nézzük, akkor közel ugyanannyiba kerül, mintha a Lidl-ben levennénk a polcról.