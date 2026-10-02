Kegyetlen árharcot hirdetett az Aldi Magyarországon: drasztikus lépéssel vágnak alá az összes többi boltnak

Kevesebb termék, több raklapról árusított áru és egyszerűbb üzletberendezés jellemzi már most is, de fogja még a jövőben is az Aldi magyarországi átalakulását. A lánc ismét (újra?) a hagyományos hard-diszkont működéshez nyúl vissza, és a beszerzéstől a bolti árufeltöltésig igyekszik csökkenteni a költségeit, hogy az így elért megtakarításokat alacsonyabb árakban adhassa tovább a vásárlóknak - többek között erről beszéltek az Aldi Magyarország vezetői egy zártkörű sajtóeseményen, amin a Pénzcentrum is részt vett.

Bernhard Haider országos ügyvezető igazgató szerint az Aldi az elmúlt évek során szélesebb választékkal, a korábbinál kevésbé szigorú diszkontmodellben működött. A nemzetközi tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy érdemes ismét szűkebb kínálatra építeni. Példaként az Egyesült Államokat és Ausztráliát említette, de elmondása szerint minden európai piacokon is ebbe az irányba mozdult a vállalat.

Haider hangsúlyozta azt is, hogy a változtatások a beszerzést, a raktári és bolti működést, valamint a kommunikációt egyaránt érintik. Azt szeretnék, ha a vásárlók ezekből elsősorban az alacsonyabb árakat érzékeljék, ugyanakkor az üzletek megjelenésével is egyértelműbbé szeretnék tenni a diszkontjelleget.

Ötszáz termékkel lett szűkebb a választék

Pusztai Ádám beszerzési igazgató arról beszélt, hogy az élelmiszer-termékkínálatot körülbelül 2600-ról 2100-ra csökkentették. A döntéseket értékesítési és piaci adatok alapján hozták meg, azt vizsgálva, mely termékekre van valóban szükség. Példaként a ketchupokat említette, amelyekből hét-nyolc változat helyett négy-öt is elegendő lehet.

A szűkebb választék mellett az egyes megmaradó termékekből nagyobb mennyiséget értékesíthetnek, ami a beszerzési tárgyalásokon és a logisztikában is előnyt jelenthet. Ehhez kapcsolódik a raklapos kihelyezés bővítése is. Pusztai Ádám magyarázata szerint, ha az áru a beszállítótól a logisztikai központon át egészen az eladótérig raklapon mozgatható, jóval kevesebb munkát igényel, mint amikor kisebb kartononként kell összeválogatni, kiszállítani és polcra tenni.

Fontos ugyanakkor, hogy a szezonális kínálat megmarad, így például a grillezéshez vagy a karácsonyhoz kapcsolódó termékekről sem mond le a lánc. A beszerzési igazgató szerint azonban minden terméknek teljesítenie kell azokat a gazdasági elvárásokat, amelyek indokolják a helyét a választékban.

Saját felmérésük szerint ők a legolcsóbbak

Pusztai Ádám közlése szerint az év eleje óta több mint 1500 termék árát csökkentették, augusztusban pedig egy átlagos termék ára 10 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A vállalat számítása szerint az árcsökkentések a tavalyi árszinthez képest 60 milliárd forintos megtakarítást jelentettek a vásárlóknak.

A beszerzési igazgató azt is elmondta, hogy saját, 1500 terméket vizsgáló ár-összehasonlításuk alapján az Aldit tartják a legolcsóbb láncnak a magyar piacon. Ez a vállalat belső felmérésének eredménye, Pusztai szerint ugyanakkor ezt az árelőnyt még nem minden vásárló érzékeli.

A heti akciós termékek számát elmondása szerint megduplázták, októberben pedig tovább növelik. Kiemelte azt is, hogy a kedvezményeket nem kötik vásárlói alkalmazás használatához vagy több darab megvásárlásához, az akciós ár tehát egyetlen terméknél, és bárkinek is elérhető.

Év végéig az egész bolthálózat átalakul

Kulcsár Dénes ügyvezető igazgató a bolti változtatások hátteréről beszélve arra hívta fel a figyelmet, hogy az üzletekben biztosított szolgáltatásoknak is van költségük.

Minden, amit pluszban adunk a vevőnek, az pénzbe kerül

- fogalmazott. Elmondása szerint az átalakításkor egyszerűbb berendezésre, kevesebb polcra és több raklapra térnek át. Emellett egységesebb termékelrendezést alakítanak ki, hogy a vásárlók lehetőleg minden üzletben hasonló sorrendben találják meg az árukat. Azonban a különböző méretű és alaprajzú boltok miatt ez nem mindenhol oldható meg teljesen azonos módon.

Kulcsár közlése szerint eddig nagyjából a hálózat kétharmadát, mintegy 124 üzletet alakítottak át, év végére pedig valamennyi bolttal végeznének. A nem élelmiszer jellegű termékeknél a választék darabszámát nem csökkentik, a készletek mennyiségét viszont a kereslethez igazítják. Így ezek kisebb területet foglalhatnak el, több helyet hagyva az élelmiszereknek.

Emellett a háttérben a logisztikai rendszer is megváltozott, aminek következtében az Aldi digitális előrejelzésekre és automatikus rendelésre épülő működésre álltak át. Ettől kiszámíthatóbb árumozgást, kevesebb munkaórát és szállítási kilométert várnak. Az ügyvezető ugyanakkor jelezte, hogy figyelik a vásárlói visszajelzéseket, és ahol az új elrendezés nem válik be, ott készek változtatni.

Az hogy ki jön, mindegy, viszont az árrésstopot ki kellene vezetni

Újságírói kérdésre az Aldi vezetői a Kaufland esetleges magyarországi megjelenésére is reagáltak. A versenytárs, Schwarz Group terveit nem kívánták kommentálni, azt viszont hangsúlyozták, hogy a saját irányváltásuk attól független, érkezik-e új szereplő a piacra. Megítélésük szerint a hazai láncok választéka mára nagyon hasonlóvá vált, működésük pedig egyre inkább a szupermarketekéhez közelít.

Az Aldi ezzel szemben szigorúbb hard-diszkont modellre kezd el építeni, elsősorban az árérzékeny vásárlókat célozva. Ajánlatuk lényege, hogy a mindenkori átlagos magyarországi áraknál kedvezőbben kínálják a termékeket.

A nyereségességről szóló kérdésekre válaszolva a vezetők az állami szabályozás szerepét is kiemelték. Elmondásuk szerint a Magyarországon elérhető profitráták és működési feltételek jelentősen eltérnek a környező országokétól, a cél ugyanakkor a nyereséges működés. Úgy látják, az árak mostanra olyan szintre kerültek, amely mellett a kormánynak lehetősége lenne felülvizsgálni az élelmiszer-kereskedelmet érintő szabályozásokat. Ennek részeként támogatják az Országos Kereskedelmi Szövetség javaslatát az árrésstop kivezetésére, érvelésük szerint ugyanis az élelmiszerárak jelenleg csökkennek Magyarországon, így az intézkedés fenntartását nem tartják indokoltnak.

Az Aldi vezetőinek közlése szerint egyébként az árrésstop több mint 200 terméküket érinti, amelyek a forgalmuk több mint 10 százalékát adják.