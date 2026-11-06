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Gyerekkorunk legendás játékai kelnek életre Pécsen: 50 éves a magyar Playmobil, 1526 figura idézi meg a mohácsi csatát
Különleges időutazásra hívja a látogatókat a pécsi Janus Pannonius Múzeum: ötvenéves lett a Schenk Károly nevéhez fűződő legendás magyar játékkatona, a mini emberke. A jubileum alkalmából rendezett kiállításon magyar huszárok, Mátyás király fekete seregének katonái, történelmi csatajelenetek és a vadnyugat figurái is megelevenednek. A tárlat nemcsak azoknak lehet érdekes, akik egykor maguk is ezekkel a játékokkal játszottak, hanem a mai gyerekeknek is izgalmas családi programot kínál. November 7-én és 8-án, szombaton és vasárnap is látogatható.
Sokan emlékezhetnek még azokra az apró műanyag figurákra, amelyekkel egész gyerekkorokat lehetett végigjátszani. A Schenk-féle játékkatonák és kiegészítőik egykor a magyar gyerekszobák meghatározó szereplői voltak. A történet ötven évvel ezelőtt kezdődött, amikor Schenk Károly szerszámkészítő saját gyermekjátékok gyártásába fogott.
A német Playmobil figuráihoz hasonló alapötletből azonban egészen sajátos magyar játékvilág született. A különböző kiegészítőknek köszönhetően a gyerekek magyar történelmi szereplőket, huszárokat, katonákat és uralkodókat is megjeleníthettek. A hetvenes évek végétől több mint két évtizeden át generációk játszottak ezekkel a figurákkal.
A jubileum alkalmából a Janus Pannonius Múzeum a magángyűjtők közreműködésével rendezte meg a Játékkatonák színes világa című időszaki kiállítást, amely a játék történetét és sokszínű világát mutatja be.
Mohácsi csata, Mátyás király Budája és a vadnyugat is megelevenedik
A tárlat egyik legérdekesebb része, hogy nem csupán különálló figurákat és játékokat sorakoztat fel: látványos diorámák, vagyis aprólékosan felépített terepasztalok segítségével egész történelmi világok elevenednek meg. A látogatók többek között a mohácsi csata jeleneteit, Mátyás király Budáját és a vadnyugat világát is felfedezhetik. A különböző figurák, felszerelések és kiegészítők azt is megmutatják, milyen sokféle történetet lehetett eljátszani ezekkel az apró műanyag szereplőkkel.
A kiállítás különlegessége, hogy a játékokon keresztül a magyar történelem egy-egy fontos korszakába is betekintést enged. A régi gyűjtőknek nosztalgikus élmény lehet, a gyerekek pedig egészen közelről ismerkedhetnek meg azzal, hogyan játszottak szüleik és nagyszüleik.
Ingyenes kalandfüzet is várja a gyerekeket
A múzeum a legfiatalabb látogatókra is gondolt: a kiállításhoz SchenKaland címmel külön családi kalandfüzet készült, amelyet a pénztárban ingyenesen lehet kérni. A füzet játékos feladatokon keresztül vezeti végig a gyerekeket a tárlaton. Megfigyelhetik a figurák apró részleteit, kereshetnek különleges szereplőket és felfedezhetik a miniatűr világok érdekességeit. Így a múzeumlátogatás nem egyszerű nézelődés, hanem közös családi kaland is lehet.
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Mikor és hol látogatható a pécsi játékkatonakiállítás?
A Játékkatonák színes világa – 50 éves a Schenk Károly-féle „mini emberke” című időszaki kiállítás a Janus Pannonius Múzeum SZ12 földszinti kiállítóterében látható.
- Időpont: 2026. november 7–8., szombat és vasárnap
- Nyitvatartás: 10:00–18:00
- Helyszín: Pécs, Széchenyi tér 12.
- Kiállítás látogatható: 2027. január 3-ig
- Családi plusz: ingyenesen kérhető SchenKaland foglalkoztatófüzet
A kiállítás jó hétvégi program lehet azoknak a szülőknek és nagyszülőknek, akik szívesen mutatnák meg a gyerekeknek, milyen játékokkal töltötték egykor a délutánjaikat. A régi Schenk-figurák ugyanis nemcsak játékok voltak: egy egész generáció fantáziáját mozgatták meg.
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