Gyerekkorunk legendás játékai kelnek életre Pécsen: 50 éves a magyar Playmobil, 1526 figura idézi meg a mohácsi csatát

Különleges időutazásra hívja a látogatókat a pécsi Janus Pannonius Múzeum: ötvenéves lett a Schenk Károly nevéhez fűződő legendás magyar játékkatona, a mini emberke. A jubileum alkalmából rendezett kiállításon magyar huszárok, Mátyás király fekete seregének katonái, történelmi csatajelenetek és a vadnyugat figurái is megelevenednek. A tárlat nemcsak azoknak lehet érdekes, akik egykor maguk is ezekkel a játékokkal játszottak, hanem a mai gyerekeknek is izgalmas családi programot kínál. November 7-én és 8-án, szombaton és vasárnap is látogatható.

Sokan emlékezhetnek még azokra az apró műanyag figurákra, amelyekkel egész gyerekkorokat lehetett végigjátszani. A Schenk-féle játékkatonák és kiegészítőik egykor a magyar gyerekszobák meghatározó szereplői voltak. A történet ötven évvel ezelőtt kezdődött, amikor Schenk Károly szerszámkészítő saját gyermekjátékok gyártásába fogott.

A német Playmobil figuráihoz hasonló alapötletből azonban egészen sajátos magyar játékvilág született. A különböző kiegészítőknek köszönhetően a gyerekek magyar történelmi szereplőket, huszárokat, katonákat és uralkodókat is megjeleníthettek. A hetvenes évek végétől több mint két évtizeden át generációk játszottak ezekkel a figurákkal.

A jubileum alkalmából a Janus Pannonius Múzeum a magángyűjtők közreműködésével rendezte meg a Játékkatonák színes világa című időszaki kiállítást, amely a játék történetét és sokszínű világát mutatja be.

Mi volt a Schenk, a magyar Playmobil? A Schenk a hetvenes-nyolcvanas évek egyik emlékezetes magyar játéka volt: Schenk Károly vállalkozása 1978 és 1995 között gyártotta a jellegzetes, mozgatható figurákat és a hozzájuk tartozó kiegészítőket. A játék sokban hasonlított a német Playmobilra, de sajátos magyar vonásaival is kitűnt: a készítők a történelmi témák felé fordultak, így például huszárok, végvári vitézek és Mátyás király katonái is bekerültek a kínálatba.

A Schenk-figurák gyártása 1995-ben leállt, a játékok azonban nem tűntek el: a használt darabok ma is gazdát cserélnek, a gyűjtők körében pedig keresettek. A márka ötvenedik évfordulójához kapcsolódó pécsi kiállítás azt is megmutatja, hogyan váltak ezek az apró figurák a gyerekkori emlékek részévé.

Mohácsi csata, Mátyás király Budája és a vadnyugat is megelevenedik

A tárlat egyik legérdekesebb része, hogy nem csupán különálló figurákat és játékokat sorakoztat fel: látványos diorámák, vagyis aprólékosan felépített terepasztalok segítségével egész történelmi világok elevenednek meg. A látogatók többek között a mohácsi csata jeleneteit, Mátyás király Budáját és a vadnyugat világát is felfedezhetik. A különböző figurák, felszerelések és kiegészítők azt is megmutatják, milyen sokféle történetet lehetett eljátszani ezekkel az apró műanyag szereplőkkel.

A kiállítás különlegessége, hogy a játékokon keresztül a magyar történelem egy-egy fontos korszakába is betekintést enged. A régi gyűjtőknek nosztalgikus élmény lehet, a gyerekek pedig egészen közelről ismerkedhetnek meg azzal, hogyan játszottak szüleik és nagyszüleik.

Ingyenes kalandfüzet is várja a gyerekeket

A múzeum a legfiatalabb látogatókra is gondolt: a kiállításhoz SchenKaland címmel külön családi kalandfüzet készült, amelyet a pénztárban ingyenesen lehet kérni. A füzet játékos feladatokon keresztül vezeti végig a gyerekeket a tárlaton. Megfigyelhetik a figurák apró részleteit, kereshetnek különleges szereplőket és felfedezhetik a miniatűr világok érdekességeit. Így a múzeumlátogatás nem egyszerű nézelődés, hanem közös családi kaland is lehet.

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Mikor és hol látogatható a pécsi játékkatonakiállítás?

A Játékkatonák színes világa – 50 éves a Schenk Károly-féle „mini emberke” című időszaki kiállítás a Janus Pannonius Múzeum SZ12 földszinti kiállítóterében látható.

Időpont: 2026. november 7–8., szombat és vasárnap

Nyitvatartás: 10:00–18:00

Helyszín: Pécs, Széchenyi tér 12.

Kiállítás látogatható: 2027. január 3-ig

Családi plusz: ingyenesen kérhető SchenKaland foglalkoztatófüzet

A kiállítás jó hétvégi program lehet azoknak a szülőknek és nagyszülőknek, akik szívesen mutatnák meg a gyerekeknek, milyen játékokkal töltötték egykor a délutánjaikat. A régi Schenk-figurák ugyanis nemcsak játékok voltak: egy egész generáció fantáziáját mozgatták meg.

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