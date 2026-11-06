Friss adat érkezett a hazai boltokból: erre költik most a legtöbb pénzt a magyarok

2026 szeptemberében a kiskereskedelmi forgalom volumene mind a nyers, mind a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 4,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,1%-os visszaesést mértek, miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,7%-kal, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 6,2%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene éves összevetésben. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,1%-kal meghaladta az előző havi szintet. 2026 januárja és szeptembere között a forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 4,3%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

2026. szeptemberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 4,3%-kal nőtt - Olvasható a KSH friss közleményében.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 0,1%-kal mérséklődött. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 0,9%-kal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,3%-kal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 8,7%-kal bővült. Az eladások volumene az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 9,8, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 9,6, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 8,7, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 6,2, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 5,4, a használtcikk-üzletekben 1,3%-kal nőtt.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,4%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 12%-kal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 6,2%-kal nőtt. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 13%-kal nőtt.

2026. szeptemberben az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1752 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 46%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 38%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 17%-a az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2026. január és szeptember között az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva. A kiskereskedelem forgalmának volumene 4,3%-kal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 1,9, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,0, az üzemanyag-kiskereskedelemben 7,4%-kal nőtt az értékesítés volumene.

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