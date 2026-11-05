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rice krispies kellogs
Vásárlás

Megváltoztatták a legendás reggelizőpehely receptjét: a vásárlók máris panaszkodnak, az allergiásoknak is figyelniük kell

Pénzcentrum
2026. november 5. 13:45 3 perc

Kivonta az egész rizsszemeket a népszerű Rice Krispies és Coco Pops reggelizőpelyhekből a Kellogg’s. A gyártó a változó időjárási körülményekkel, valamint az ebből fakadó minőségi problémákkal és az alapanyagok drágulásával indokolta a döntést. Az új receptúra miatt a termékekbe búzaglutén is került, így azokat a lisztérzékenyek és a búzaallergiások már nem fogyaszthatják - írta meg az Independent.

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Az átalakítás nyomán a Rice Krispies ezentúl szemes rizs helyett rizslisztből készül, míg a Coco Pops alapját a tiszta rizs helyett kukorica- és rizsliszt keveréke adja. A vállalat szóvivője elmondta, hogy a módosításra az állandó minőség fenntartása miatt volt szükség, mivel az időjárás változása kedvezőtlenül befolyásolja a gabonafélék elérhetőségét és minőségét és felverik az alapanyagárakat.

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Külön kiemelték a 2022-es és 2023-as spanyolországi szélsőséges időjárást, amely jelentősen csökkentette a cég által használt rizsfajták elérhetőségét. A helyzetet tovább súlyosbítja az idei évben aszályokat és áradásokat okozó El Niño jelenség, amely komoly károkat okoz a világ rizstermelésének több mint negyedét adó Délkelet-Ázsiában. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a rekordokat döntő El Niño legalább 2027-ig kitart majd, ami tovább növeli a nyomást az élelmiszeripari vállalatokon.

A cég hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a pelyhek íze, állaga és megjelenése változatlan maradjon. A fogyasztók számára a legfontosabb változás, hogy az új összetétel miatt a termékek már nem gluténmentesek. Korábban a csomagoláson csak az szerepelt, hogy a pelyhek nyomokban glutént tartalmazhatnak, mivel olyan üzemben készültek, ahol más gabonaféléket is feldolgoztak. Mostantól azonban a búzaglutén tényleges összetevőként van jelen, ezért a gyártó jól látható figyelmeztetést helyezett el a dobozokon, és az allergének között is vastag betűvel emeli ki a búzát.

A Kellogg’s hangsúlyozta, hogy a termékek tápértéke egyéb szempontból nem romlott. A reggelizőpelyhek továbbra sem számítanak magas zsír-, só- vagy cukortartalmúnak, nem tartalmaznak mesterséges színezéket, aromát vagy édesítőszert, a rost-, D-vitamin- és vastartalmuk pedig nem változott.

A BBC szerint azonban a változtatást követően észrevehetően halkabbá vált a Rice Krispiesnek és a Coco Popsnak a jellegzetes pattogó hangja, ezt pedig a cég szóvivője is elismerte. Azt mondták, hogy kiemelt figyelmet fordítottak az 1950-es évek óta a márka védjegyének számító ropogó, pattogó hang megőrzésére, a tej hozzáadásakor jelentkező hatás azonban mostantól halkabb lehet, és nem jelentkezik olyan gyorsan, mint korábban.

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A közösségi médiát gyorsan elárasztották a csalódott vásárlói visszajelzések. Sok szülő arra panaszkodott a TikTokon, hogy a gyerekek nem hajlandók megenni az új változatot, mások pedig állottnak és furcsának nevezték az ízét, teljes mértékben hiányolva a megszokott pattogást. 

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A mostani receptváltozás kizárólag a brit piacot érinti, az Egyesült Államokban és Kanadában forgalmazott termékek összetétele változatlan marad. Ennek oka, hogy az eredeti Kellogg vállalat 2023-ban két külön cégre vált szét. Az észak-amerikai piacot ellátó WK Kellogg Co időközben az olasz Ferrero csokoládéipari óriás tulajdonába került, míg a globális piacra – így az Egyesült Királyságba is – gyártó Kellanova nevű vállalatot az édességeket és állateledeleket készítő Mars vásárolta fel. A cég hangsúlyozta, hogy más gabonapelyhek receptjén nem változtattak.

A mostani lépés illeszkedik a vállalat szélesebb körű termékfejlesztési stratégiájába. A Kellogg’s még februárban jelentette be az Egyesült Államokban, hogy 2027 végéig minden ottani reggelizőpelyhéből – köztük a Froot Loopsból és a Frosted Flakesből – kivonja a mesterséges színezékeket, hogy több teljes kiőrlésű gabonát és rostot kínáljon a vásárlóknak. A cég akkori közlése szerint az értékesített pelyheik 85 százaléka már jelenleg is mentes a szintetikus ételfestékektől. 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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