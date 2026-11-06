Egyre több magyar készül ajándékkal karácsonyra, miközben sokan már szűkebb körnek vásárolnak, mint korábban.
Csúnyán ráfaraghat, aki a Black Friday-ra időzítené az okostelefon vásárlást: kiderült, ezért nem éri meg kivárni
Bár a november 27-i Black Friday közeledtével sokan elhalasztják a nagyobb műszaki cikkek beszerzését, okostelefon-vásárlás esetén nem érdemes a nagy leárazásokra várni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mobilokra adott kedvezmények rendszerint csalódást keltőek, így jobban járunk, ha már a szezon előtt lecsapunk egy-egy jó ajánlatra, a november végi akciókat pedig inkább a kiegészítők beszerzésére használjuk ki - írja az Android Police.
A vásárlói szokások alapján a húsz százalék alatti árengedmények ritkán jelentenek valódi ösztönzést, a szórakoztatóelektronikai piacon pedig különösen igaz, hogy a kisebb leárazások nem érik meg a várakozást. Az okostelefonok esetében a Black Friday szinte soha nem hoz olyan mértékű akciókat, mint amilyeneket a televízióknál, az audioeszközöknél vagy az okosotthon-kiegészítőknél megszokhattunk.
Jó példa erre a tavalyi év, amikor a Samsung Galaxy S25 árát 125 dollárral, a Google Pixel 10 Pro készülékét pedig 150 dollárral csökkentették az akciós időszakban. Bár ezek az összegek elsőre jól hangzanak, a telefonok még így is 675, illetve 750 dollárba kerültek. Ez a nagyjából tizenöt százalékos megtakarítás a legtöbb vásárlónál nem lépi át azt az ingerküszöböt, amiért érdemes lenne hetekig halogatni a beszerzést.
Természetesen akadnak kivételek, de ezeknél sem árt az óvatosság. A mobilszolgáltatók gyakran hirdetnek rendkívül csábító ajánlatokat, ám ezek szinte mindig hűségidőhöz és előfizetéshez kötöttek, ami hosszú távon jóval nagyobb kiadást jelent. Valódi és jelentős áresésre leginkább a korábbi generációs készülékeknél, különösen a kifutó csúcsmodelleknél és a hajlítható telefonoknál lehet számítani – ha valaki beéri egy kicsivel régebbi típusú eszközzel, ezeket az ajánlatokat érdemes keresnie.
Ha már most szembejön egy kedvező ajánlat, nem szabad habozni, a november végi roham ugyanis komoly készlethiányt okozhat.
Ilyenkor a kivárásra játszó vásárlók egyszerre rohamozzák meg az üzleteket, a kereskedők pedig gyakran csak a régebbi modellek raktárkészletét próbálják kisöpörni. Egy most megvásárolt telefonnal biztosan elkerülhetjük, hogy lemaradjunk a kiszemelt készülékről.
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A Black Friday ugyanakkor továbbra is kiváló lehetőséget kínál az új telefonhoz tartozó kiegészítők beszerzésére. Míg maguk a készülékek alig lesznek olcsóbbak, a tokok, tartók, vezetékes és vezeték nélküli töltők, nyomkövetők, érintőceruzák, valamint a fül- és fejhallgatók ára ilyenkor valóban jelentősen visszaesik.
A november végi leárazások legfőbb vonzereje egyébként sem a rekordalacsony árakban rejlik, hanem abban, hogy egyszerre nagyon sok termék válik akcióssá – bár az olyan árfigyelő megoldások mellett, mint a Google Universal Cart, már az év többi részében is könnyedén nyomon követhetjük a kiszemelt eszközök árváltozásait.
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