Nem tartanak a december 24-i zárvatartás miatt a forgalmuk csökkenésétől az MTI-nek nyilatkozó élelmiszerláncok.
Megosztó szaloncukrokkal rukkolt elő a Stühmer 2026 karácsonyára: 4 különleges íz kapható, de az ára az igazi meglepetés
Ma boltokba került a Stühmer új, limitált szaloncukor-válogatása. Füstölt só, pattogós cukorka és rozmaring is van benne. A recepteket Michelin-csillagos séf jegyzi, az ára sem mindennapi.
Négy új szaloncukorízzel jelentkezik idén a Stühmer, a recepteket Sárközi Ákos Michelin-csillagos séffel közösen fejlesztették. A limitált válogatás november 5-től kapható a Stühmer üzleteiben, a webáruházban és a partnerboltokban.
Az ízek jócskán eltérnek a megszokott zselés-marcipános vonaltól. Kilóra számolva az ár is: a séf szaloncukra több mint kétszer annyiba kerül, mint például az ALDI diszkontokban idén is megvásárolható Szamos szaloncukor.
Ennyibe kerül a séf szaloncukra
A válogatás 170 grammos díszdobozban kapható, ára a Stühmer webáruházában 3999 forint. Ez kilóra átszámolva 23 523 forint. A gyártó saját kínálatában is a drágábbak közé tartozik. A Stühmer 225 grammos aranydesszertes, zserbós és étcsokoládés trüffeles díszdoboza egyaránt 3750 forint, ami kilóra nagyjából 16 700 forint.
A séffel közös válogatás tehát kilóra körülbelül 40 százalékkal drágább. Ugyanennyibe kerül viszont a szintén 170 grammos pisztáciás válogatás, a 245 grammos piemontei mogyorós doboz pedig kilóra még drágább, 24 400 forint felett van.
A diszkontokhoz képest még nagyobb a különbség. Az ALDI-ban idén is kapható a Szamos által gyártott lédig szaloncukor 9990 forintos kilóáron – írtuk októberben. Az eredeti Szamos szaloncukrok kilója tavaly 14 500 és 17 500 forint között mozgott.
Füst, só, pattogós cukor: ez van a dobozban
A Sárközi Ákos által megálmodott szortiment 3 ízkombinációt rejt, és lédig kapható a 4. verzió. A Stühmer közlése szerint Sárközi Ákos maga is számol azzal, hogy nem mindenkinek fog ízleni.
- A Parázs nevű szaloncukorban faszenes vaníliaganache, égetett tejkaramell, füstölt só és pattogós cukorka van. Ez utóbbi a szájban pattog, a séf a csillagszóró élményét akarta vele megidézni.
- A Pirított kalácsos szaloncukor sült kalácsot, vajkaramellát és narancshéjat kombinál.
- A Feketeribizlis-rozmaringos változatban feketeribizli-zselé és rozmaringos étcsokoládé van.
- A negyedik íz, a Moziterem nem került a dobozba. Ebben popcorn praliné, barna vajas karamell és kólaredukció van tejcsokoládéban, sózott kukoricával. Csak kimérve árulják a Stühmer márkaboltjaiban.
Meddig lesznek a polcokon Sárközi Ákos szaloncukrai?
A válogatás limitált kiadású, csak az idei ünnepi szezonban kapható. A cég nem közölte, hány doboz készül belőle.
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Drágul az édesség, mégis nő a kereslet a prémiumra
Az ünnepi édességek idén sem lettek olcsóbbak. A KSH adatai szerint 2026 szeptemberében az édességek és a cukorkák 2,7 százalékkal voltak drágábbak, mint egy évvel korábban. Közben az élelmiszerek ára összességében 1,3 százalékkal csökkent. A boltok szerint ennek ellenére egyre többen keresik a drágább, ajándéknak szánt termékeket.
Egyre nő az igény a kifejezetten prémium, ajándékozásra szánt termékek iránt
– mondta Nagy Attila, az Auchan Retail Magyarország működési és értékesítési igazgatója az áruházlánc karácsonyi kínálatának bemutatásakor. Az Auchanban idén 149 forinttól 15 799 forintig terjed az ünnepi édességek ára.
A gyártók is egyre szokatlanabb ízekkel próbálkoznak. A Stühmer idén körtezselés-muskotályos, a Szamos citromos-gyömbéres szaloncukorral is előrukkolt. Aki pedig inkább maga készítené az ünnepi édességet, annak a házi vajkaramellás szaloncukor receptje is jó kiindulópont lehet.
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