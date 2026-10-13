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Az érett őszibarackok a fán lógnak, készen a betakarításra
Vásárlás

Kiadták a riasztást: népszerű finomságot hívnak vissza a magyar boltokból, nehogy megedd!

Pénzcentrum
2026. október 13. 19:15

Határérték feletti kén-dioxid-tartalom miatt több aszalt sárgabarackterméket is visszahívnak a magyarországi forgalomból. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) keddi tájékoztatása szerint a Natur-Food Kft. két terméke, valamint a SPAR Magyarország Kft. egyik saját márkás aszalt sárgabarackja érintett.

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A visszahívás a NaturFood aszalt sárgabarack, 100 grammos kiszerelésére, a NaturFood aszalt sárgabarack, 200 grammos kiszereléére és a  SPAR aszalt sárgabarack, 200 grammos kiszerelésére vonatkozik.

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A probléma oka a határértéket meghaladó kén-dioxid-tartalom. A Nébih arra figyelmeztet, hogy bár a kén-dioxid a szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, az arra érzékeny embereknél allergiás reakciót, esetenként súlyosabb tüneteket is kiválthat.

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A kén-dioxidot az élelmiszeriparban többek között tartósításra, valamint az elszíneződés megelőzésére használják. Aszalt gyümölcsök esetében segít megőrizni a termék színét és minőségét, alkalmazása azonban meghatározott határértékekhez kötött. Az erre érzékenyeknél a kén-dioxid különböző panaszokat válthat ki, ezért különösen fontos, hogy az érintett termékek ne kerüljenek fogyasztásra.

A vásárlóknak érdemes ellenőrizniük, hogy van-e otthonukban a visszahívással érintett aszalt sárgabarackból. A konkrét tételekről és a további teendőkről a Nébih hivatalos termékvisszahívási oldalán található részletes tájékoztatás. A hatóság közlése szerint a visszahívás célja a fogyasztók egészségének védelme és a nem megfelelő termékek kivonása a forgalomból.
Címlapkép: Getty Images
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