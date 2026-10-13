Sokan a cukorkát, a csokoládét és a cukros üdítőket tartják a fogszuvasodás legfőbb okozóinak, pedig egy jóval hétköznapibb nassolnivaló is hozzájárulhat a problémához.
Kiadták a riasztást: népszerű finomságot hívnak vissza a magyar boltokból, nehogy megedd!
Határérték feletti kén-dioxid-tartalom miatt több aszalt sárgabarackterméket is visszahívnak a magyarországi forgalomból. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) keddi tájékoztatása szerint a Natur-Food Kft. két terméke, valamint a SPAR Magyarország Kft. egyik saját márkás aszalt sárgabarackja érintett.
A visszahívás a NaturFood aszalt sárgabarack, 100 grammos kiszerelésére, a NaturFood aszalt sárgabarack, 200 grammos kiszereléére és a SPAR aszalt sárgabarack, 200 grammos kiszerelésére vonatkozik.
A probléma oka a határértéket meghaladó kén-dioxid-tartalom. A Nébih arra figyelmeztet, hogy bár a kén-dioxid a szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, az arra érzékeny embereknél allergiás reakciót, esetenként súlyosabb tüneteket is kiválthat.
A kén-dioxidot az élelmiszeriparban többek között tartósításra, valamint az elszíneződés megelőzésére használják. Aszalt gyümölcsök esetében segít megőrizni a termék színét és minőségét, alkalmazása azonban meghatározott határértékekhez kötött. Az erre érzékenyeknél a kén-dioxid különböző panaszokat válthat ki, ezért különösen fontos, hogy az érintett termékek ne kerüljenek fogyasztásra.
A vásárlóknak érdemes ellenőrizniük, hogy van-e otthonukban a visszahívással érintett aszalt sárgabarackból. A konkrét tételekről és a további teendőkről a Nébih hivatalos termékvisszahívási oldalán található részletes tájékoztatás. A hatóság közlése szerint a visszahívás célja a fogyasztók egészségének védelme és a nem megfelelő termékek kivonása a forgalomból.
Új online piacteret indít az IKEA: fillérekért vehetsz használt bútorokat, a régi bútoraidat pénzért veszi be a svéd bútoróriás
Új használtbútor-piacteret indított az IKEA az Egyesült Királyságban, ahol a vásárlók közvetlenül egymásnak adhatják el a már nem használt bútoraikat.
Te is vásároltál ilyen gyerekjátékot a Temun? Most közölte a Fogyasztóvédelem, maradandó sérülést okozhat, nehogy odaadd a gyereknek!
Az NKFH nyomatékosan kéri a szülőket, hogy amennyiben korábban vásároltak ebből a termékből, azt azonnal vegyék el a gyermekektől.
Újra bepanaszolták Magyarországot a bolti különadó miatt: odacsapott a Spar, mit fog lépni a kormány?
Újabb panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a Spar a kiskereskedelmi különadó miatt, álláspontja szerint a szabályozás hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú láncokat.
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.
Adatvédelmi incidensről értesítette ügyfeleit a Kifli.hu.
A világ egyik legnagyobb kávézólánca, a Starbucks állítólag a mexikói ihletésű gyorsétterem-hálózat, a Chipotle felvásárlását fontolgatja.
Fekete majonéz, zöld szósz, tintahalas spagetti, rémtúró és halloweeni sör is felbukkant az idei bolti kínálatban
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
Az ajánlat idén is nagyon kedvező: a kilója 9990 forint, pont annyi, mint tavaly. Így érdemes lehet belőle már most betárazni, hiszen karácsonyig bőven eláll.
Védjegybitorlás miatt indított pert az Adidas az ausztrál White Fox divatmárka ellen
Te is vettél ilyen hajszárítót az Aldiban? Vidd vissza, technikai probléma miatt visszahívta a diszkontlánc - blokk nélkül is visszaadják a pénzed
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítók egyes tételeit.
Érik az eddigi egyik legnagyobb menzabotrány: már vizsgálódnak a hatóságok, felső szintekig érhet a korrupció
Tiltott versenykorlátozó megállapodás, illetve kartellgyanú miatt indított vizsgálatot a GVH több közétkeztetési vállalat ellen.
Benyújtja a számlát az árstop és a különadó: a termelőktől a boltokig mindenki szenved a magyar élelmiszerpiacon
A korábbi kormányzat élelmiszerpiaci beavatkozásai, az árfigyelő rendszer, valamint az európai rekorder adóterhek mára szinte teljesen tönkretették a hazai élelmiszer-ellátási láncot.
1599 helyett 1299 forintért kínálja a Lidl a 700 grammos Milbona Trapper sajtot október 12–14. között.
Jelenleg sem Magyarországon, sem Közép-Európában nem tervez boltnyitást a japán divatóriás, egyelőre távol maradnak a régiótól és a meglévő európai piacaikra összpontosítanak.
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
A magyar vásárlók egyre alaposabban meggondolják, mire költenek, miközben a hazai webshopoknak a nemzetközi piacterek térnyerésével és a digitális vásárlási szokások változásával is lépést kell...
Lekerülhetnek a magyar boltok polcairól a Müller közkedvelt termékei: kifakadt a gyártó, nem látják a jövőt
Mindkét létesítményben mintegy 160 fő dolgozik.
A Mantaro Pöttyös Túró Rudi ízű forró csokoládé italpor a népszerű édesség jellegzetes ízvilágát ülteti át egy új kategóriába.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint kedvező feltételek mellett lehetne kivezetni az árrésstopot.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.