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Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten

Pénzcentrum
2026. november 7. 19:18 1 perc

Kihúzták az Ötöslottó 2026/45. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a játékhéten nem volt telitalálat az ötös lottón, így a 46. héten 460 millió firintért izgulhatnak majd a szerencsevadászok az ötösön.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker 45. heti nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

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Ötöslottó 45. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

19; 21; 42; 75; 76.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat az ötös lottón, így a 46. héten 460 millió firintért izgulhatnak majd a szerencsevadászok.

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További nyeremények az ötös lottón a 45. héten:

  • A 4 találatosokra egyenként: 1 943 210 Ft
  • A 3 találatosokra egyenként: 21 355 Ft
  • A 2 találatosokra egyenként: 2 925 Ft

Jokerszám: 520063

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 46. héten így 110 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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Címlapkép: Getty Images
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