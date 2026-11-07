Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2026/45. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a játékhéten nem volt telitalálat az ötös lottón, így a 46. héten 460 millió firintért izgulhatnak majd a szerencsevadászok az ötösön.

Élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker 45. heti nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 45. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

19; 21; 42; 75; 76.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat az ötös lottón, így a 46. héten 460 millió firintért izgulhatnak majd a szerencsevadászok.

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További nyeremények az ötös lottón a 45. héten:

A 4 találatosokra egyenként: 1 943 210 Ft

A 3 találatosokra egyenként: 21 355 Ft

A 2 találatosokra egyenként: 2 925 Ft

Jokerszám: 520063

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 46. héten így 110 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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