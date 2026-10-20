Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek

Nem minden áruházi parkolóban lehet korlátlan ideig ingyen várakozni, és még ugyanazon boltlánc üzleteinél is eltérhetnek a feltételek. Az Aldi 17 áruházánál működik időkorlátos rendszer, a Penny egyes parkolóiban pótdíjat is kiszabhatnak, a Tesco pedig a hosszabb időre otthagyott autók elszállításáról is beszámolt. Öt boltláncot kérdeztünk meg a parkolási szabályokról és azok betartatásáról. Körkép.

Az áruházi parkolók használatára nincs minden üzletnél egységes feltételrendszer. Az ingyenes várakozás időtartama, az esetleges díjfizetés és az ellenőrzés módja lánconként, de akár üzletenként is eltérhet. Egyes helyszíneken a parkoló használatát vásárlási szándékhoz kötik, máshol időkorláttal biztosítják a helyeket a vásárlóknak.

A Pénzcentrum a Pennyt, az Auchant, az Aldit, a Tescót és a Spart kérdezte arról, milyen feltételekkel lehet parkolni az üzleteiknél, ki ellenőrzi a szabályok betartását, illetve milyen következményekkel járhat a szabálytalan parkolás.

A Pennynél jellemzően az első óra ingyenes az időkorlátos parkolókban

A Penny válaszából kiderült, hogy a parkolási feltételek üzletenként eltérhetnek. Egyes helyszíneken időkorláttal biztosítják, hogy az érkező vásárlók is találjanak szabad helyet. Az érintett üzleteknél jellemzően az első 60 perc díjmentes, utána fizetőssé válhat a parkolás.

Az időkorlát betartását külsős parkolóüzemeltető partnerek ellenőrzik, amelyek a szükséges technikai és szoftveres hátteret is biztosítják. A szabályok megszegése figyelmeztetéssel, pótdíjfizetési kötelezettséggel, indokolt esetben további intézkedéssel járhat. A pontos feltételeket és az ellenőrzést végző cég elérhetőségét a helyszíni táblákon tüntetik fel, a vásárlók közvetlenül ennél a cégnél jelezhetik a problémákat.

A Penny közlése szerint a pótdíjakat a külsős partnerek szabják ki, ezért azok számáról és összegéről a lánc nem rendelkezik adatokkal. Az autók elszállítását kifejezetten ritkának nevezték, és hangsúlyozták, hogy ez nem a Penny hatásköre. Tartós probléma esetén az illetékes hatóságokhoz fordulnak, például akkor, ha egy jármű huzamosabb ideig akadályozza a parkoló működését.

Az Aldinál 17 üzlet parkolójában kell figyelni az időre

Az Aldi a legtöbb parkolójában országosan egységes szabályzatot alkalmaz, amely szerint a parkolókat csak aktív vásárlási szándékkal lehet használni. A parkolási rendet a bejáratnál kifüggesztett házirend tartalmazza, egyes üzleteknél azonban a helyi adottságok és a környék parkolási helyzete miatt eltérő feltételek érvényesek.

Jelenleg 17 ALDI-áruháznál működik időkorláthoz kötött parkolási rendszer: ezek közül 14 üzletnél sorompós parkolórendszer, 3 üzletnél pedig parkolóőri ellenőrzés működik

- jelezte nekünk a diszkont. Ezeken a helyszíneken az ingyenes várakozási idő túllépése után az adott parkoló díjszabása szerint kell fizetni. A lánc válaszában nem szerepelt egységes ingyenes időkeret vagy díjtétel.

Az Aldi arra is kitért, hogy parkolóiban a KRESZ szabályai irányadóak, így az autósoknak ugyanazokat az alapvető közlekedési szabályokat kell betartaniuk, mint a közutakon.

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A Tescónál az sem mindegy, kié az ingatlan

A Tesco saját tulajdonú áruházainál nincs parkolási időkorlát, és díjat sem számolnak fel. A parkolókat elsősorban a vásárlóknak tartják fenn, a hosszabb időre felügyelet nélkül otthagyott autóknál viszont már intézkedhetnek.

Amennyiben valaki felügyelet nélkül, hosszabb időre otthagyja gépjárművét, úgy minden esetben együttműködünk az illetékes hatóságokkal, és szükség esetén gondoskodunk azok elszállításáról

- válaszolta a Pénzcentrumnak a hiper, azonban azt nem határozták meg, pontosan milyen hosszú idő után kerülhet erre sor. A saját tulajdonú áruházak feltételei ráadásul nem érvényesek automatikusan minden Tescóra. A bérelt területen működő üzleteknél az ingatlan tulajdonosa dönt a parkolási szabályokról és az esetleges díjfizetésről.

A Tesco közlése szerint parkolói közforgalom számára megnyitott magánutak, ahol a KRESZ általános szabályai szerint kell közlekedni.

Az Auchannál ingyenes, a Sparnál helyszínenként eltérő a parkolás

Az Auchan parkolóiban díjmentes és időkorlát nélküli a várakozás, azonban a házirend alapján ezeket alapvetően a bevásárlóközpont látogatói használhatják. A szabályok betartását a biztonsági szolgálat ellenőrzi, a vásárlók is náluk jelezhetik, ha szabálytalanságot tapasztalnak. Az intézkedés az adott eset jellegétől függ.

A családi parkolóhelyekről az Auchan azt írta, hogy azok fogalmát és használatát a KRESZ nem szabályozza. Ezeket a kisgyermekkel érkezők számára alakították ki, hogy kényelmesebb és biztonságosabb legyen a ki- és beszállás.

A Sparnál helyszíntől és üzemeltetőtől függnek a feltételek, nincs egységes maximális várakozási idő. Egyes üzleteknél szakcéget vontak be a felügyeletbe, mert a korlátozott számú parkolóhelyek egy részét nem a vásárlók használták. Máshol sorompó működik, és az adott helyszínen meghatározott várakozási idő letelte után parkolási díjat számolnak fel.