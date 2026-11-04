Életveszélyes kütyük a magyar otthonokban: tízből nyolc vizsgált USB-töltő megbukott az ellenőrzésen

Aggasztó eredményt hozott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányításával, a kormányhivatalok közreműködésével végzett országos termékbiztonsági ellenőrzés: az NKFH laboratóriumában megvizsgált 186 USB-töltő közül 156 nem felelt meg a biztonsági követelményeknek. A szervezet szerint a közel 84%-os kifogásolási arány ismét rámutatott arra, hogy a mindennap használt elektromos eszközök között is jelentős számban fordulhatnak elő veszélyes termékek.

Míg 2023-ban az érintett termékkör 85%-a, 2024-ben pedig 92%-a bukott a termékbiztonsági vizsgálatokon, a tavalyi évben ez az arány 87%-os kifogásolást mutatott. A magas nem megfelelőségi arány indokolttá tette a vizsgált mintaszám emelését: 2026-ban immár két ütemben, közel 200 USB-s töltőt ellenőrzött a hatóság.

Az ellenőrzési eredmények a korábbi évekhez hasonlóan kedvezőtlenek. A 186 töltő laboratóriumi vizsgálata során 156 termék nem teljesítette a szabvány követelményeit, azaz a termékek 83,87%-a megbukott a teszteken. A veszélyes termékek miatt indított hatósági eljárások és a forgalomból történő kivonások folyamatban vannak. A kormányhivatalok által lefolytatott mintavételek – figyelemmel a termékkategória népszerűségére és széleskörű forgalmazására – mindkét ütemben kiterjedtek többek között műszaki áruházakra, szakkereskedésekre, távol-keleti üzemeltetésű kisboltokra és a webáruházak nyújtotta kínálatra is.

Az NKFH laboratóriumában végzett idei vizsgálatok is a mindennapi használat szempontjából kritikus biztonsági követelményekre terjedtek ki. Az ellenőrzések elsősorban arra irányultak, hogy az USB-töltők használata nem jelent-e áramütésveszélyt a fogyasztók számára. A nem megfelelően kialakított töltőkben ugyanis előfordulhat, hogy a hálózati áram alatt álló alkatrészek nincsenek kellően elkülönítve a felhasználó által hozzáférhető részektől. Ez súlyos esetben akár életveszélyes áramütést is okozhat.

A szakemberek ezért ellenőrizték a töltők szigetelésének biztonságosságát, a csatlakozódugók megfelelő kialakítását, valamint az úti átalakítóval kombinált készülékek biztonságát is. A vizsgálatok olyan rejtett hibák feltárására is alkalmasak, amelyek szabad szemmel nem észlelhetők, így a fogyasztók vásárláskor nem feltétlenül tudják felismerni a veszélyt.

Az ellenőrzési tapasztalatok alapján továbbra is fontos szem előtt tartani, hogy a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. Az NKFH nyomatékosan felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy USB-töltőt lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket, valamint rendellenes működés vagy túlmelegedés esetén a töltő használatát azonnal hagyják abba.